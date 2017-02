Wildtiere: Luchs im Anmarsch

Von Olaf Velte

Die Großkatze wandert wieder durch den Hochtaunus. Auch der Waschbär ist wieder auf Siegeszug - und macht Probleme.

Jetzt ruft er manchmal. Auf der Suche nach einem Weibchen – bis in den März hinein dauert die sogenannte Ranzzeit – äußert sich der Luchs in einem hohen, schrillen Gebell, das murrend ausklingt. Leute vom Fach können den Ruf richtig zuordnen, ihn unterscheiden vom bellenden Fuchs. Im Hochtaunuswald hat sich Lynx lynx unlängst bemerkbar gemacht – nicht zum ersten Mal.

Im Revier von Jagdpächter Klaus Pöhlmann, der auch Vorsitzender der Jägervereinigung Usingen ist, hat sich der seltene Gast hören lassen. In der Forstgemarkung bei Merzhausen habe ein Kollege zuerst anscheinend grundlos flüchtende Rehe bemerkt, dann die typischen Laute vernommen, so Pöhlmann. Vor einem Jahr sei der Luchs sowohl am Hattsteinweiher als auch im Wald von Niederlauken gesehen worden.

Das wiederholte Vorkommen im Usinger Land wird auch vom Arbeitskreis „Hessenluchs“ bestätigt. Seit Mai 2015 sind dort vier Meldungen eingegangen, die nach „C3“-Kriterien eingestuft wurden: Bloße Sinneswahrnehmungen, noch ohne „harte Fakten“ wie Totfunde, Fotografien oder DNA-Nachweise. „Mit hoher Wahrscheinlichkeit“, so Thomas Götz vom Forstamt Weilrod, „hat sich der Luchs hier aufgehalten.“ Der Bereichsleiter vermutet hinter dem scheuen Gesellen ein Männchen, das aus Nordhessen stammt und die Taunuswälder durchstreift.

Der Luchs Der Luchs ist die größte Wildkatze Europas. Seit Ende der 1990er Jahre ist das Wiederauftauchen der Tiere in Hessen dokumentiert.

Ralf Heitmann, Leiter des Königsteiner Forstamtes, bestätigt die raren Auftritte des mit feinstem Gehörsinn gesegneten Raubtieres: „Aktuell gibt es in unserem Bezirk keine Hinweise.“ Eine Sichtung im Raum Schmitten liege Jahre zurück. Gerade in den Wochen der Paarung wandert die Großkatze weite Strecken – „da ist ein Bundesland nichts“. Während Harz und Kaufunger Wald mittlerweile als Siedlungsgebiete des Luchses gelten, werden südlichere Bezirke eher von Einzeltieren frequentiert. Thomas Götz schätzt, dass die gesamte Anzahl hessenweit im einstelligen Bereich liegt.

Dass sich der elegante Dämmerungsjäger heute wieder im vielbesuchten Freizeitland Taunus aufhält, grenzt fast ans Wunderbare. Nach 150-jähriger Abwesenheit wurde in Hessen das unverwechselbare Duo Stummelschwanz und Pinselohr erst vor etwa drei Jahrzehnten wieder gesichtet. „Luchse waren hier früher heimisch.“ Seit dem 19. Jahrhundert gab es die Gattung in deutschen Wäldern nicht mehr: 1833 soll im Odenwald der letzte Hessen-Luchs erlegt worden sein.

Die hiesige Landschaft biete optimale Voraussetzungen, sagt der Weilroder Forstmann. „Walddeckung, Offenland, Rehe, Rotwildkälber, Hasen.“ Eine mögliche Rückkehr der imposanten Katze wird jedenfalls ohne Scheu gesehen. „Der Luchs tut uns nicht weh“, so Klaus Pöhlmann.

Auf Siegeszug: Waschbär. Foto: © epd-bild / Andreas Fischer

Ungemach bereitet dagegen ein Wesen, das früher als „Schupp“ bekannt war und seine Wiege in Nordamerika hat. Seit geraumer Zeit fühlt sich der Allesfresser auch im Taunus so wohl, dass Sesshaftigkeit und Vermehrungsdrang umgehend realisiert werden. Flächendeckend habe sich der Waschbär verbreitet, sagt Ralf Heitmann. Keine Gemeinde, die das Tier mit dem guten Gedächtnis nicht schon heimgesucht hätte.

„Ein Schädling“, so Pöhlmann unumwunden. Der Haustierfutter und Vogelgelege vertilge, sich am Abfall gütlich tue und sogar in Wohnhäuser einsteige. Nicht verwunderlich, dass die EU den Kleinbär in ihre „Liste der unerwünschten Spezies“ aufgenommen hat. „Seine Anpassungsfähigkeit“, sagt Götz, „ist ein Problem“. Und die Bejagung ebenfalls: Weil sich der Nachtaktive gerne in Siedlungsnähe aufhält, können Fallen die falsche Klientel anlocken. „Da werden dann auch Katzen gefangen.“

Bis um 1930 war der Waschbär deutschlandweit nur als Insasse von Pelztierfarmen bekannt. In Nordhessen soll er dann entwischt, auch ausgesetzt worden sein. Förster und Jäger sprechen heute von einem „ungelösten Fall“. Es könnte aber durchaus sein, dass der Siegeszug des Waschbären nicht mehr aufzuhalten ist. Immerhin wussten schon die hellsichtigen Dakota-Sioux um dessen magische Kräfte.