Frankfurt: Gymnasium Nied: Eltern besorgt, Schüler begeistert

Der Tag der offenen Tür zeigt die zwei Gesichter des Gymnasiums Nied. Der endgültige Standort in Frankfurt ist weiterhin ungeklärt.

Wenn irgendjemand beurteilen kann, ob eine Schule eine gute ist, dann wohl die Schüler selbst. Und Emre kommt aus dem Schwärmen fürs Gymnasium Nied am Samstag beim Tag der offenen Tür gar nicht mehr heraus. „Die Kinder sind nett, die Lehrer toll, wir haben einen Fußballplatz – unsere Schule ist einzigartig und cool“, sagt der Elfjährige. Vor eineinhalb Jahren noch, da ist er nicht freiwillig auf diese Frankfurter Schule gekommen. Aber inzwischen findet er, dass die Zuweisung „richtig Glück“ gewesen sei.

Die Fünft- und Sechstklässler führen an diesem Tag neugierige Viertklässler und deren Eltern durch die 2015 in Containern in Höchst gegründete Schule. Sie berichten, was bei ihnen so im Unterricht läuft. Dass es etwa einen Kulturführerschein gibt, das Förderprojekt „Mathe macht stark“, chemische Experimente. Und es ist voll in den Klassen, aber nicht übervoll. „Es sind aber mehr Leute als im vergangenen Jahr da“, sagt Schulelternbeirätin Stefanie Horn.

Auch sei die Einstellung der Besucher der Schule gegenüber nicht so negativ wie damals. „Doch es herrscht Unsicherheit wegen des Standorts – auch bei uns Eltern, die schon an der Schule sind.“ Denn derzeit ist unklar, ob und wann die Schule auf den Campus Westend ziehen wird. Ursprünglich war das für 2018 geplant, doch nun müssen erneute Verhandlungen mit der Uni und dem Land über das Gelände geführt werden.

Deshalb wird ein Übergangsquartier für die Schule mit den Schwerpunkten Gesellschafts- und Naturwissenschaften gesucht, in das sie ab 2018 ziehen kann. Die Ungewissheit beunruhigt die Eltern. So sei die Schule eine „weniger gute Option“, sagt Andrea Schmidt. „Außerdem muss zweimal umgezogen werden.“ Ein bisschen viel für ein Schulleben, findet die Mutter einer Viertklässlerin. Auch Bildungsdezernentin Sylvia Weber (SPD) ist an diesem Morgen ins Gymnasium Nied gekommen.

Zwei Standorte werden geprüft

Sie verspricht, bis spätestens Ende Februar – kurz vor der Abgabe der Wahlzettel – mehr Informationen darüber zu haben, „wo die Reise hingeht“. Derzeit würden zwei Standorte für das Übergangsquartier geprüft. Zwei Müttern aus Schwanheim ist Ende Februar zu spät. „Wir brauchen doch Zeit zum Entscheiden“, sagt eine. „Und ob das dann wirklich so kommt? Das Vertrauen ist doch ziemlich erschüttert.“ Schließlich klappt weder der Umzug 2018 auf den Campus, noch der ursprünglich geplante nach Nied.

Die Anmeldungen haben 2016 nicht mal für eine ganze Klasse gereicht, vor allem Zuweisungen gab es für das Gymnasium Nied. Wolfgang Kreher, Leiter des Staatlichen Schulamts, rechnet auch in diesem Jahr damit, dass in Frankfurt „Schülerlenkungen durchgeführt werden müssen, denn es gibt immer Schulen, die stärker angewählt werden als andere“. Schulleiter Mathias Koepsell findet Zuweisungen an seine Schule auch gar nicht schlimm. Manche hätten dann einen längeren Schulweg, aber dafür kämen sie an eine Schule mit gutem Unterricht. „Das kann ja wohl nicht schlimm sein.“

Es sei schön, mitten im Grünen nahe der Nidda zu sein. „Es gibt Gewässeruntersuchungen, eine Reit-AG, eine Geländesport-AG.“ Inzwischen würden viele zum Tag der offenen Tür auf Empfehlung kommen. Weil sie Bekannte hätten, die mit der Schule zufrieden seien.

So ist auch Patricia Jahnel aus Griesheim auf das Gymnasium Nied gestoßen. „Ich hab‘ gehört, es sei eine gute Schule und habe Angst, dass wir keinen Platz bekommen.“ In Griesheim erwarte man großen Zulauf für die Schule. „Sie ist heiß begehrt – und wenn wir zum neuen Standort einen längeren Weg haben sollten, dann nehmen wir das in Kauf.“

Der lange Schulweg macht Eltern ansonsten eher Sorgen. Doch es gibt Schulbusse – und den Kindern macht der Weg nichts aus. „Man trifft andere und hat Spaß“, sagt Noel. Und Eleni wünscht sich einfach nur, dass nicht mehr alle glaubten, sie ginge auf eine „Pennerschule. Das ist eine tolle Schule und ich fände gut, wenn jetzt mal Schüler freiwillig kämen“.