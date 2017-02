Frankfurt: Nicht für die Schulle, für das Lebbe lerne

Wieder Tage der Offenen Tür an Frankfurter Schulen – diesmal Musterschule und IGS Süd.

Immerhin, der Besuch des Tages der Offenen Tür in der Musterschule im Nordend hat bei der jungen Besucherin, die gerade die Aula verlässt, eine wichtige Erkenntnis gefördert. „Ich werde auf jeden Fall Latein nehmen, weil dann kann man besser Latein.“ Ein alter Lateiner würde diese Erkenntnis vermutlich mit „Errare humanum est“ kommentieren, ein Franzose mit Stirnrunzeln, weil ihm außer der eigenen traditionell keine Sprachen bekannt sind. Aber dass das so ist, das lehrt später einmal das Leben. das muss die Schule nicht machen.

Wie üblich ist auch an der Musterschule am Offenen Tag wieder einmal volles Haus. Eltern gucken, ob dies die passende Schule für den Nachwuchs sein könnte. Wer keine Kinder hat, kann solche Tage mal nutzen, um zu schauen, ob mit der Jugend von heute alles in Ordnung ist.

Ist es. Zumindest an der Musterschule. Hier orientiert sich der Lernstoff am prallen Leben. So können die jungen Besucher etwa an einem „Mathe-Krimi“ teilnehmen. Ausgangssituation: „Bis jetzt hat der Verbrecher Crazy schon fünf Häuser in die Luft gesprengt.“ Jetzt droht er mit einer neuen Sprengung, verrät aber die genaue Adresse nicht – die Hausnummer lässt sich aber mit Hilfe der weggesprengten Gebäude und deren Hausnummern errechnen.

Im Raum gegenüber beschäftigt man sich mit Geschichte, genauer der der Gletschermumie Ötzi. „Informationen aus dem Zahnschmelz“, stellen die Schüler fest, verrieten, dass Ötzi wahrscheinlich „Verbindung zur norditalienischen Remedello-Kultur hatte“. So macht Geschichte Spaß.

Nach den Bildern, die die Kunstschüler dort aufgehängt haben, muss man aber davon ausgehen, dass in Sachen Gender an der Musterschule noch Nachholbedarf besteht. Die Bilderserie „Wir schlafen und träumen“ legt jedenfalls nahe: Mädchen träumen von Pferden, gerne auch in Rosa. Und Jungen von Fußball. Und zwar sehr konkret: „Mainz 05 wird verboten!“, steht in der Traumgedankenblase eines jungen männlichen Künstlers.

Eltern schon jetzt begeistert

Mit der Jugend der Musterschule scheint also alles in bester Ordnung – da kann man die Gören ruhig hinschicken. Was aber mit den Schulen, die noch gar keine echte Jugend haben?

Die IGS Süd in Sachsenhausen hat erst im vergangenen Jahr den Betrieb aufgenommen – und daher natürlich noch keine alten Hasen unter den Schülern. Die Eltern sind schon jetzt begeistert: „Das ist mit Abstand das Innovativste, was in Frankfurt in den vergangenen Jahren passiert ist“, sagt ein begeisterter Vater auf dem Schulhof. Seine beiden älteren Töchter quälten sich derzeit durch die Oberstufe eines Frankfurter Traditionsgymnasiums, die Jüngste soll es mal besser haben.

Auf einem großen Plakat im Schulflur haben die Eleven aufgeschrieben, was ihnen in ihrer Schule am besten gefällt. Dass es hier keine Noten im klassischen Sinne gibt, taucht hier zwar nicht als Argument auf. Immerhin aber dieses: „Wir haben keine Hausaufgaben!“. Und ein anderer freut sich: „Wir dürfen die Schulle mitgestalten.“ Beckmesserisch könnte man hier die mangelhafte Orthographie rügen, sollte aber viel lieber froh sein, dass an hessischen Lehranstalten eben nicht für die Schulle, sondern für das Lebbe gelernt wird. Und zumindest beim Thema Gender scheint die IGS Süd der Musterschule Lichtjahre voraus: „Viele Jungs nähen und tanzen gerne“, freut sich eine Schülerin.

Mit ihrem Konzept, das stark auf Eigenverantwortlichkeit und Initiative der Kinder aufbaut, begeistert die IGS jedenfalls die Eltern. Die Kinder zumindest teilweise. Ein Junge, der von seinem Vater nur mühsam von der großen Bohrmaschine im Werkraum entfernt werden konnte, will hier unbedingt Schul- und Werkbank drücken. Seine Schwester hingegen scheint weniger begeistert: „Wenn du mich hierher schickst“, stößt sie dem Vater Bescheid, „dann rast’ ich aus, dann sterb’ ich“, und zwar genau in dieser Reihenfolge.

Zumindest hat die renitente junge Dame eine der IGS-Schulregeln verinnerlicht, die ebenfalls auf einem Plakat abgedruckt ist: Diese bekräftigt „das Recht auf Selbstbestimmung – ein Veto ist erlaubt“.