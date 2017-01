Gymnasien in Frankfurt: Eltern fordern Gymnasialplätze

Eine Umfrage zum Schulwechsel zeigt: Bei vielen Eltern gibt es Unmut. Eine Initiative macht nun Vorschläge für Standorte von Containern, um wohnortnahe Gymnasialplätze zu schaffen.

Den Viertklässlereltern in Bornheim, Nordend, Ostend und Westend reicht es – schreiben sie in einem offenen Brief an Frankfurts Dezernenten. Sie wollen sich nicht einfach damit abfinden, dass es bei ihnen in Wohnortnähe nicht genügend Gymnasialplätze gibt. Und deshalb die Kinder etwa ans Gymnasium Nied zugewiesen werden – was einen mehr als 45-minütigen, umständlichen Schulweg für die Kinder bedeutet. Eine Elterninitiative haben sie deshalb gegründet, „wir wollen die Lage nicht einfach so hinnehmen“, sagt Mitinitiatorin Stefanie Lotz.

Die Initiative fordert die Stadtpolitik auf, für nächstes Schuljahr Plätze „mit einem tragbaren Schulweg im Wohnumfeld der Kinder zu schaffen“. Um aufzuzeigen, wie nötig diese Plätze sind, hat die Initiative eine Umfrage unter den Viertklässlereltern von zehn Grundschulen in diesen Stadtteilen durchgeführt. 366 haben den Bogen ausgefüllt, das ist weit mehr als die Hälfte. „So können wir die Forderung mit Daten unterfüttern“, sagt Lotz.

Zum einen kommt die Initiative zu dem Ergebnis, dass voraussichtlich mindestens 50 Kinder mehr als vor einem Jahr im Übergang sind – und schon früher kam es bei den wohnortnahen Gymnasialplätzen zu Engpässen. Und „unseres Wissens wurde gerade in diesen Quartieren in den vergangenen Jahren kein einziger zusätzlicher Platz geschaffen“, monieren die Eltern. Nach ihren Befunden liegt die Übergangsquote aufs Gymnasium an diesen Schulen bei 72 Prozent.

Zum anderen wurde in der Umfrage abgefragt, ob das Profil einer Schule oder die Wohnortnähe entscheidender für die Eltern ist. „Einer überwältigenden Mehrheit ist die Wohnortnähe wichtiger“, sagt Lotz. „Es wurde nur in Ausnahmefällen eine Schule angegeben, die außerhalb dieser Stadtteile liegt.“ Die meistgewünschten Schulen waren Helmholtz, Elisabethen, IGS Nordend, Muster, Wöhler und Lessing.

Auch Container akzeptabel

Und für eine wohnortnahe Schule würde die Mehrheit der Eltern laut dieser Umfrage auch Container akzeptieren. „Die Eltern sind so verzweifelt, dass sie solche Unbilligkeiten in Kauf nehmen“, sagt Lotz. Deswegen fordert die Initiative, bereits bestehende Containeranlagen zur Erweiterung von weiterführenden Schulen zu nutzen. Etwa die Container der Elisabethenschule, die gerade saniert wird. Oder die derzeitigen Pavillons der Dahlmannschule, die der Helmholtzschule zuschlagen werden könnten.

Auch sollte nach Meinung der Eltern im Ernst-May-Viertel eine Fläche für eine weiterführende Schule bereitgestellt werden – und damit die Schule schnell eröffnen kann, sollte sie in Containern am Günthersburgpark ab dem Sommer an den Start gehen. Die Eltern schlagen auch vor, Freiräume durch die Verlagerung städtischer Betriebe zu schaffen. „Es wäre gut, wenn sich die Stadt mit uns Eltern mal treffen würde, um die Vorschläge zu diskutieren“, sagt Lotz.

Das will die Stadt auch tun. „Wir werden die Vorschläge prüfen und die Eltern einladen“, sagt Jetta Lüdecke, Referentin von Bildungsdezernentin Sylvia Weber (SPD). Grundsätzlich hätten die Eltern recht, eine Schule würde in diesen Stadtteilen gebraucht, in der Fortschreibung des Schulentwicklungsplan beschäftige man sich schon damit. „Wir werden jetzt alle an einen Tisch holen und gucken, was wir hinkriegen.“