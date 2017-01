Gymnasium Nied: Kritik an Schneiders Alleingang

Heute noch in Containern, soll das Gymnasium Nied bald ein eigenes Gebäude an der Miquelallee bekommen. Foto: Renate Hoyer

Der neue Standort für das Gymnasium Nied im Westend stößt im Römer auf Zustimmung. Baudezernent Jan Schneider (CDU) zieht trotzdem Unmut auf sich.

Die Idee, das Gymnasium Nied auf einem Grundstück zwischen Miquelallee, Hansaallee und Eschersheimer Landstraße zu bauen, stößt im Römer weitgehend auf Zustimmung. Es gibt aber Kritik am Vorgehen von Baudezernent Jan Schneider (CDU), der die Lösung im Alleingang mit Wissenschaftsminister Boris Rhein (CDU) ausgehandelt hatte.

Schneider, Rhein und Uni-Präsidentin Birgitta Wolff hatten am Mittwoch ihre Pläne präsentiert. Danach tauschen die Stadt Frankfurt und das Land Hessen zwei Grundstücke. Das Land bekommt das Gelände der Philipp-Holzmann-Schule an der Miquelallee. Dort sollte das Gymnasium Nied ursprünglich hin. Der Stadt gehört das Gelände zwar, sie hat dort aber kein Baurecht, weil es als Erweiterungsfläche für die Uni vorgesehen ist. Nun könnte die Hochschule auf dem Areal eine Bibliothek bauen. Dafür erhält die Stadt vom Land die Fläche schräg gegenüber dem Polizeipräsidium, um dort das derzeit in Containern untergebrachte Gymnasium zu errichten.

Der Fraktionschef der Grünen, Manuel Stock, sprach am Donnerstag von einem „sehr interessanten Vorschlag“. Es gebe aber noch einige Fragen zu klären – etwa die Zukunft der Philipp-Holzmann-Schule, für die das Land ein anderes Grundstück finden will. Stefan von Wangenheim (FDP) kommentierte: „Das scheint eine gute Lösung zu sein.“ Bildungsdezernentin Sylvia Weber (SPD) hatte bereits am Mittwoch in einer Pressemitteilung von einem „guten Ergebnis“ gesprochen.

Zugleich hatte Weber dem Baudezernenten im Gespräch mit der FR aber „schlechten Stil“ vorgeworfen. Von der Einigung mit dem Land habe Schneider sie zwischen Tür und Angel unterrichtet. Zur Pressekonferenz am Mittwoch war sie nicht eingeladen. Auch Manuel Stock äußerte sich irritiert. „Wir bedauern, dass wir von diesem Vorschlag erst aus der Presse erfahren haben“, sagte der Politiker der Grünen. Schneider müsse die Pläne in der nächsten Koalitionsrunde vorstellen. An den turnusmäßigen Gesprächen nehmen Vertreter von CDU, SPD und Grünen teil.

Schneider entgegnete im Gespräch mit der FR, er sei als Liegenschaftsdezernent für die Akquise von Grundstücken zuständig. Deshalb könne er keinen schlechten Stil erkennen, „zumal ich dachte, im Sinne der Kollegin Weber zu handeln“. Er habe Weber nicht etwa zwischen Tür und Angel, sondern nach einer Dezernentenrunde im Römer informiert. „Wichtig ist aber doch ohnehin vor allem, dass wir jetzt eine gute Lösung haben“, sagte Schneider.

Bereits am Mittwochabend hatte es auf der Facebook-Seite des Baudezernenten eine Debatte gegeben. Die SPD-Stadtverordnete Kristina Luxen hatte angemerkt, dass ihre Parteifreundin Weber auf die fehlende Rechtssicherheit auf dem ursprünglich angedachten Areal hingewiesen habe. Darauf antwortete Schneider, er kommentiere die Frage, wer zuerst die Risiken der bisherigen Planung bemerkt habe, nicht weiter. „Dass Frau Weber die erste war, die mit dem Thema in die Öffentlichkeit gegangen ist, stimmt aber zweifelsohne.“