Gymnasium Nied: Weber beklagt schlechten Stil

Dass ein Grundstückstausch den Bau des Gymnasiums Nied im Westend ermöglicht, findet Bildungsdezernentin Sylvia Weber gut. Dass sie zur Vorstellung der Pläne nicht eingeladen wurde, gefällt ihr deutlich weniger.

Bei der Verkündung des vorübergehenden und des endgültigen Standorts des Gymnasiums Nied am Mittwochmittag war Bildungsdezernentin Sylvia Weber (SPD) nicht anwesend. Dabei hatte sie sich in den vergangenen Wochen immer wieder zu den Perspektiven für das Gymnasium Nied äußern, von Gesprächen mit Land und Uni berichten müssen. Doch als Wissenschaftsminister Boris Rhein (CDU), Baudezernent Jan Schneider (CDU) und Uni-Präsidentin Birgitta Wolff als Lösung einen Grundstückstausch zwischen Stadt und Land bekanntgaben, fehlte Weber. Sie war nicht eingeladen.

Die vorgestellte Lösung, das städtische Gelände auf dem Uni-Campus gegen ein Areal des Landes an der Hansaallee einzutauschen, habe Schneider ihr am Vortag „zwischen Tür und Angel mitgeteilt“, sagte Weber am Mittwoch. „Das ist kein guter Stil, wenn man bisher gemeinsam verhandelt hat.“ Schneider, Wolff und sie hätten eigentlich eine gemeinsame Nutzung des Geländes auf dem Campus angedacht, sagte Weber. „Doch der Vorschlag des Landes ist gut, er löst eine ganze Menge Probleme – wir müssen ihn nun prüfen.“

Aus Sicht der Bildungsdezernentin sind noch nicht alle Probleme gelöst. „Die Frage des Bebauungsrechts muss auch am neuen Standort noch geklärt werden“, sagte Weber. Auch die Verkehrsführung, die derzeitige Bebauung des Geländes und mögliche Lärmprobleme wegen der nahen großen Straßen müssten bedacht werden. In der Vereinbarung zwischen Stadt, Land und Universität müssten diese Fragen dann zweifelsfrei ausgeräumt sein. Bis zum 16. Februar, wenn die Informationsveranstaltung für Eltern zum Gymnasium Nied stattfindet, will Weber alles geprüft haben und „definitiv sagen, ob wir das machen“.

Durch den Tausch gewinnt die Stadt einen dauerhaften Standort für das Gymnasium Nied, der Handel hat aber auch für andere Schulen Konsequenzen. Die Holzhausenschule beispielsweise zieht nicht auf den Campus Westend, wie ursprünglich einmal geplant. Die Grundschule wird nur vorübergehend aufs Uni-Gelände ausgelagert und kehrt später in ihr dann saniertes Gebäude zurück.

Eigentlich sollte dieses Gebäude an der Bremer Straße nach Auszug der Holzhausenschule weiterhin schulisch genutzt werden. Denn Platz wird gebraucht, die Zahl der Kinder in Frankfurt wächst. Dafür müssen nun andere Lösungen gefunden werden.