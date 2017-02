Lehrermangel Grundschulen Frankfurt: Täglicher Kampf mit dem Mangel

An den Grundschulen fehlen Lehrer. Dabei stehen Schulen vor immer mehr Herausforderungen und Aufgaben. An der Erich-Kästner-Schule in Frankfurt muss immer wieder improvisiert werden.

Da ist Daniel*, Inklusionskind mit dem Förderschwerpunkt „Geistige Entwicklung“. Er beschwert sich lautstark, dass sein Bleistift nicht richtig gespitzt wurde. Und seine Aufgaben zeigt er auch nicht vor. Weil er vergessen hat, dass er das tun soll. Da ist Emira, die beim Lernen im Deutschheft von Lehrerin Katja Widera erstmal gefragt wird, ob sie die Worte Flamme und Streichholz versteht. Und dann ist da Can, der anfängt zu pupsen und von Referendar Adrian Weber vor die Tür geschickt wird. Und Metin, der einfach nicht sitzen bleibt und immer wieder durch den Raum tingelt.

22 Schüler sind in dieser dritten Klasse der Erich-Kästner-Schule in Niederursel. Fünf davon werden inklusiv beschult. Die Muttersprache eines Kindes ist Deutsch, alle anderen sprechen in ihrer Familie eine andere Sprache. „Eigentlich hat fast kein Kind das Sprachniveau, das nötig ist, um im Bildungssystem voranzukommen“, sagt Weber. Zwei der Schüler sind auch erst im Laufe der ersten zwei Schuljahre nach Deutschland gekommen, konnten kein Wort. „Es ist schon sehr heterogen hier“, sagt Widera. Allen Kindern innerhalb dieser Heterogenität gerecht zu werden, sei eine schwierige Aufgabe. Und Weber findet, das sei vielleicht möglich, wenn in jeder Unterrichtsstunde zwei Lehrer anwesend wären. Das ist aber nicht immer der Fall.

Zum Beispiel in der fünften Stunde am Donnerstag nicht. Widera hat als Förderlehrerin 15 Wochenstunden in der Klasse. Sie ist nicht mehr da. Aber an diesem Tag hat es viel Streit in der Klasse gegeben. So viel Streit, dass Weber in der fünften Stunde erstmal Mathe Mathe sein lässt und mit den Kindern über die schwelenden Konflikte spricht. „Sonst kann sich ja keiner aufs Lernen konzentrieren“, sagt er. Es ist an den Haaren gezogen und der Ball weggenommen worden. Ein Mädchen wurde in den Bauch getreten. Und ein paar Kinder nimmt Weber schließlich mit in den Nebenraum, weil ihr Streit im Klassenraum lautstark wieder aufflammt: In der Pause hatten sie sich gegenseitig geschlagen.

Völlige Fehlplanung

Und während Weber versucht, dem Konflikt in Ruhe im Nebenraum auf den Grund zu gehen, soll der Rest der Klasse ein Arbeitsblatt zur Uhr bearbeiten. Macht aber kaum einer. Es wird vielmehr herumgeschrieen, Spitzer werden geworfen. Kaum taucht Weber auf, um zur Ordnung zu rufen, springen die Kinder im Nebenraum über die Tische. Und Daisy, auch ein inklusiv beschultes Kind, bekommt währenddessen von ihrer Integrationsassistentin in der Ecke etwas vorgelesen.

Mehr Lehrer gibt es zum Bewältigen der vielen Aufgaben für die Schule nicht, weil das einfach vom Kultusministerium nicht vorgesehen ist. Es stellt daher keine Stellen bereit. Für den Sprecher der Grundschulleiter und Rektor der Erich-Kästner-Schule Benedikt Gehrling ist das eine völlige Fehlplanung. „Die Politik sollte vor Entscheidungen darauf achten, dass geklärt ist, welche Ressourcen nötig sind und wie der Prozess gesteuert wird.“ Das sei aber bei der Einführung der Inklusion nicht passiert, deshalb „müssen wir sehr viel improvisieren“, sagt Gehrling.

Zum anderen können selbst die Stellen, die es gibt, nicht besetzt werden, weil es an Lehrern fehlt. An der Erich-Kästner-Schule waren es bis Februar zwei vakante Stellen, aktuell ist es noch eine. „Aber der Markt ist leergefegt“, sagt Gehrling. Händeringend werde gesucht, doch „es dauert Monate, bis wir eine Stelle besetzt bekommen“. Der Beruf des Grundschullehrers sei in den vergangenen Jahren aber auch an den Unis nicht beworben worden. „Die Ausbildung von Grundschullehrern ist wohl nicht interessant genug“, vermutet Gehrling. „Da kann man schließlich keine Exzellenz-Uni mit aufbauen.“

Und so sitzen die Schulen da und müssen den Mangel verwalten. In einem Brandbrief haben die Grundschulleiter das Kultusministerium kürzlich auf die Missstände hingewiesen. „Ich hab auch schon Klassen zur Überbrückung zusammenlegen müssen“, sagt Gehrling. Nicht schön, wenn dann bis zu 30 Kinder in einer einzigen Klasse sitzen. Ansonsten wird sich mit Vertretungskräften beholfen. Das sind dann oft Menschen, die aus anderen Berufen kommen. Die keine pädagogische Ausbildung haben. Theologen, ehemalige Lufthansa-Mitarbeiter arbeiten an der Erich-Kästner-Schule etwa. Eine Qualifikation oder Fortbildung brauchen sie nicht. „Das ist Learning by doing“, sagt Gehrling. „Die Kollegen begleiten sie, um sie in den Beruf einzuführen.“

Zahlreiche Herausforderungen

Wieder eine Aufgabe mehr, die Lehrer bewältigen müssen. In den vergangenen Jahren sind zahlreiche Herausforderungen zu ihrem Berufsbild hinzugekommen. „Ein ganz großes Feld bewegt sich im Bereich der Sozialarbeit“, sagt Gehrling. Lehrer müssen Kontakt zu Sozialrathäusern und Jugendamt aufnehmen, zu Horteinrichtungen und zu Kinderschutzbeauftragten. „Und wir müssen auch ganz viele Arbeiten übernehmen, die früher mal in den Elternhäusern gemacht wurden“, sagt Widera.

Was ein gesundes Frühstück ist, wüssten die wenigsten Eltern und Kinder. „Wenn die Kinder überhaupt eins mit in der Schule haben“, sagt Widera. Auch sei es nicht selbstverständlich, dass die Kinder dem Wetter entsprechend gekleidet sind. „Dass man bei Schnee etwa keine dünnen Turnschuhe anhat.“ Aber oft genug liefen die Kinder eben von zu Hause alleine los. Weil die Eltern schon bei der Arbeit sind. Oder nach der Nachtschicht schlafen. Auch die Konzentrationsfähigkeit der Kleinen sei nicht allzu groß. „Es werden mit ihnen keine Gesellschaftsspiele gespielt, sie lernen nicht, gemeinsam am Tisch zu sitzen und zu essen“, sagt Widera. „So lernen sie nicht, etwas Angefangenes zu Ende zu bringen.“

Das alles muss daher die Schule beibringen. Die Lehrer. Wenn man denn welche findet.

*Namen aller Kinder geändert