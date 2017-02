Schulen in Frankfurt: „Wir wissen so wenig über China“

Von Johanna Heß

Frankfurter Schüler arbeiten über Grenzen hinweg für mehr Verständigung. Die Wöhlerschule pflegt einen Austausch mit einer Partnerschule in China. Er soll Vorurteilen vorbeugen.

„Nein“ zu antworten auf die Frage, ob man Hunger hat, auch wenn man Hunger hat – das ist Felix Dittel (16) bei seinem Besuch in Peking im Rahmen des Schüleraustauschs der Wöhlerschule am schwersten gefallen. Nachdem im letzten Herbst zwölf Schüler des Gymnasiums aus der zehnten Klasse zu Besuch in China waren, erhalten sie nun den Gegenbesuch von ihrer Partnerschule in Peking. Der Austausch findet seit 2008 statt.

Helene Spieles (15) stimmt ihrem Klassenkameraden zu. Die Frage zu verneinen, sei in China ein Gebot der Höflichkeit, aber für sie ungewohnt. Dennoch sind beide von ihrem Austauscherlebnis mehr als begeistert.

„Es hat sich für alles gelohnt“, sagt Spieles auf die Frage, was ihr am besten gefallen habe in China. Von den Sehenswürdigkeiten war es der Blick von der chinesischen Mauer: „Die Aussicht war so toll!“

Aber nicht nur die deutschen Austauschschüler können sich für historische Sehenswürdigkeiten begeistern. Auf die Frage, was den chinesischen Gästen am besten an Deutschland gefalle, antworten viele: „Die Schlösser!“ Gemeinsam hatte die Gruppe am Wochenende das Heidelberger Schloss besucht. Auch eine Frankfurt-Tour gab es.

Am letzten Tag des Austauschs stellen die Schüler gemeinsam erarbeitete Themen in Sachen Umweltschutz vor. Das sei in den meisten Jahren Schwerpunkt des Austauschs gewesen, so Graeme Handisides (54), Lehrer an der Wöhlerschule und Begleiter des Austauschprogramms mit Peking. Die Wöhlerschule sei eine Umweltschule, von daher biete sich das Thema an. Die letzten Gruppen von Austauschschülern hätten in Peking auch Smog-Alarm miterlebt, was das Thema Luftverschmutzung und Umweltschutz für sie natürlich noch interessanter mache.

Die Schüler sprechen in ihren Präsentationen über Elektro-Autos oder die Krankheitsfolgen von Luftverschmutzung. Ziel sei dabei, mit den Austauschschülern über mehr zu sprechen als das Wetter oder die Frage nach dem Abendessen, so Handisides.

Eric (17) aus China erzählt, dass die Schule in China viel strenger sei. Er sitze nachts bis um Mitternacht an den Hausaufgaben. Als er nach seiner freien Zeit gefragt wird, guckt er erst einmal verständnislos. Nach einer kurzen Übersetzungshilfe lacht er. „Das haben wir nicht.“ Sogar am Wochenende würden sie einen Extraunterricht besuchen, sagt Christina, die ebenfalls aus China hier ist.

Die deutschen Schüler nahmen während ihres Austauschs letzten Herbst nicht am regulären Unterricht in China teil, da nicht alle von ihnen Chinesisch lernen und auch andere Sprachen nicht fließend sprechen. Die Deutschen bekamen Sonderstunden, zum Beispiel in Kalligraphie oder chinesischer Kunstgeschichte. Aber immerhin – ein früherer Teilnehmer des Austausches habe später Sinologie studiert, so Handisides.

Das Ziel des Austauschs ist für Handisides, Vorurteile über China abzubauen. „In Europa wissen wir so wenig über China.“ Teilweise hätten Leute ein bedrohliches Bild. Dem wolle er entgegenwirken, indem die Schüler die Kultur, aber auch die Menschen in Peking kennenlernen. Sie besuchen mit den Austauschschülern ihr Viertel, erkunden Straßenmärkte und Freizeitangebote. Und manch ein Schüler komme mit dem Eindruck zurück, dass er doch mehr in der Schule machen könnte, nachdem er den chinesischen Schülern bei der Arbeit zugesehen hat.

„Aber manche sagen dann noch eher: bloß nicht!“