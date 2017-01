Schulen in Frankfurt: Gut für Gemeinschaftsgeist und Konzentration

Von Johanna Heß

In den Streicherklassen der Frankfurter Carl-Schurz-Schule lernen Fünft- und Sechstklässler, Instrumente zu spielen. Viele Schüler besuchen das Gymnasium genau deswegen.

Ein tiefes Klingen erfüllt den Raum – die Sechstklässler der Streicherklasse der Carl-Schurz-Schule in Sachsenhausen haben ihre Instrumente gestimmt und sind bereit, die Musikstunde zu beginnen. Die Kinder sind vertieft in ihr Spiel, sie blicken konzentriert auf ihre Noten oder zu Andrea Traxler, einer der Instrumentallehrerinnen, die vor ihnen steht und die Aufwärmübung anleitet.

Drei Lehrkräfte betreuen die Klasse. „Allein wäre das nicht zu schaffen“, sagt Musiklehrer Marcus Norz. Die beiden Instrumentallehrerinnen, Andrea Traxler und Bettina Österlee, kommen extra für die Streicher an die Schule. Gerade wenn die Instrumente im Winter durch die Kälte verstimmt sind, braucht es für die Schüler drei Paar helfender Hände, um Violinen und Bratschen, Cellos und den Kontrabass spielbereit zu bekommen.

In der fünften und sechsten Klasse erhalten die Schüler der Carl-Schurz-Schule ihren Musikunterricht in Form der praxisnahen Streicherklassen. Viele Schüler besuchen das Gymnasium genau deswegen: Hier haben sie die Möglichkeit, zwei Jahre lang die Grundlagen eines Instruments zu erlernen. Die Schule stellt in dieser Zeit die Instrumente zur Verfügung, wer nach der sechsten Klasse weiterspielen will, muss sich selbst um ein Instrument und Privatunterricht bemühen. „Unsere Instrumente gehen dann an die neuen Fünftklässler“, erläutert Norz. An der Schule musizieren können die Älteren dennoch, in einer Vielzahl von Orchestern, und um die 60 Prozent der Schüler tun das laut Norz auch. Ziel der Carl-Schurz-Schule ist es, allen Kindern den Zugang zur Musik zu eröffnen. Keine spezielle Begabtenförderung, sondern „eine Breitenförderung“, wir Norz ausführt.

Marcus Norz sagt, er sei vor allem deshalb Musiklehrer geworden, weil ihm Musik Spaß gemacht habe. Beobachtet man ihn dabei, wie er die Schüler anleitet, erkennt man, dass sich daran nichts geändert hat.

Musik und Kultur besitzen hohen Stellenwert

Während einer der Lehrkräfte vor der Klasse steht, gehen die beiden anderen herum und geben den Kindern Ratschläge für deren Haltung oder Spielweise. Zwischendrin stellen sie auch mal ein paar Fragen zur Musiktheorie: „Was bedeutet das Vorzeichen an dieser Stelle?“, möchte Andrea Traxler wissen. „Ein Fis“, weiß ein Schüler.

„Ein Instrument zu lernen, gibt den Kindern eine weitere Möglichkeit, sich auszudrücken“, sagt Norz, „die Gemeinschaft ist ebenfalls ein wichtiges Erlebnis.“ Die Kinder sammelten auf diese Weise Erfahrung, sich auf andere einzustellen.

Die Streicherklasse umfasst zwei Gruppen, manche Orchester sogar mehrere Jahrgangsstufen. „Da geht es dann nicht mehr ums Alter, sondern um ein gemeinsames Interesse.“ Musik verbinde die Kinder auch später im Leben, wenn sie andere Musiker träfen, sagt der Lehrer

Musik und Kultur besitzen an der Carl-Schurz-Schule einen hohen Stellenwert, wie auch Silke Schäfer, die Fachbereichsleiterin Musik, betont. Die Bedeutung erwachse zum einen aus der Tradition des Gymnasiums, das schon immer einen starken Fokus auf die Musik hatte, und zum anderen daraus, „dass wir finden, Musik und Kultur sollten an einer allgemeinbildenden Schule eine wichtige Rolle spielen. Musik fördert den Gemeinschaftsgeist und die Konzentration, und man lernt, einander zuzuhören“, sagt Schäfer.

Obendrein lernten die Kinder anders auswendig zu lernen. Die Fähigkeiten, die sie im Musikunterricht erwerben, ließen sich auch auf andere Fächer übertragen, betont Schäfer. „Und was uns besonders wichtig ist: Die Kinder lernen Musik nicht nur durchs Zuhören, sondern auch durchs eigene Tun.“

Gegen Ende der Stunde müssen die Schüler ein schwierigeres Stück üben. Aber erst einmal spielen die Lehrkräfte ihnen vor, wie es sich anhören soll – und werden dafür von ihren Schützlingen mit Applaus belohnt.