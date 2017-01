Schulen in Frankfurt: Gymnasium Nied bleibt das Sorgenkind

Viertklässler und ihre Eltern müssen sich jetzt entscheiden, wo sie ab Somnmer lernen wollen. Aber bei einigen Schulen in Frankfurt ist die Zukunft noch offen.

Es hat ja inzwischen in Frankfurt fast schon Tradition: Wenn Eltern von Viertklässlern vor der Entscheidung für eine weiterführende Schule stehen, dann wissen sie nicht von jeder, in welchem Stadtteil sie überhaupt angesiedelt sein wird. Wo die Schule etwa ein Übergangsquartier beziehen soll. Oder wo sie eine endgültige Heimat finden wird. Bei der Entscheidungsfindung ist für Eltern also nicht klar, in welche Himmelsrichtung das Kind einmal zu dieser oder jener Schule fahren müsste.

In diesem Jahr trifft eine solche Ungewissheit das 2015 gegründete Gymnasium Nied, das derzeit in Containern in Höchst angesiedelt ist. Den für 2018 geplanten Umzug auf den Campus Westend wird es in naher Zukunft nicht geben, möglicherweise wird er auch nie stattfinden. Und wo das Gymnasium vorübergehend ab 2018 unterkommt, kann auch noch niemand sagen. „Wir prüfen derzeit Flächen für eine Zwischenlösung“, sagt Jetta Lüdecke, Referentin von Bildungsdezernentin Sylvia Weber (SPD).

Weber will vorerst keine Schule auf den Campus Westend bauen, da unklar ist, wie lange die Stadt das Gelände nutzen darf. Zwar gehört es ihr, im Bebauungsplan ist es aber als Erweiterungsgelände für die Uni ausgewiesen. Dass die Stadt dort Schulen bauen darf, hatte Webers Amtsvorgängerin Sarah Sorge (Grüne) mit der Goethe-Uni und dem Land ausgehandelt. Doch Weber monierte, dass die Vereinbarung nur für eine temporäre Nutzung auf unbestimmte Zeit gilt. „Wir wollen Geld für einen Schulbau nur in die Hand nehmen, wenn sicher ist, dass wir nicht weggeklagt werden können“, sagt Lüdecke.

Deshalb verhandelt die Stadt nun erneut mit dem Land Hessen und der Uni. „Wir wollen den Standort langfristig sichern – und sind optimistisch, dass das klappt“, so Lüdecke. Im Dezernat hofft man, bis Mitte Februar Ergebnisse sowohl zur Nutzung des Campus als auch zur Übergangslösung präsentieren zu können – also noch bevor die Eltern Anfang März ihre Antragsformulare für die weiterführende Schule abgeben müssen.

Auch die Stadtelternbeirätin hofft, dass es noch vor der Entscheidung der Eltern Informationen über die Standorte des Gymnasiums Nied geben wird. „Es ist eine tolle Schule – aber damit Eltern sie wählen, ist eine Perspektive für die Schule nötig“, sagt Alix Puhl. „Eine Schule braucht eine Heimat.“ Damit sie mit Vereinen und Ortsbeirat kooperieren, sich im Stadtteil verankern kann; damit Kinder aus der Umgebung sie als Schule im Stadtteil besuchen wollen. „Solange das Gymnasium Nied keinen Standort hat, bleibt es ein Sorgenkind“, sagt Puhl.

Mit dem Standort hat die Kooperative Gesamtschule (KGS) Niederrad in diesem Jahr kein Problem. Sie wird in Holzmodulen auf dem Gelände der Außenstelle der Salzmannschule an der Goldsteinstraße eröffnen. Im vergangenen Jahr sah das noch anders aus: Erst Mitte Februar wurde der vorläufige Standort verkündet, einen endgültigen gab es nicht. Am Ende eröffnete die KGS dann gar nicht, weil es zu wenige Anmeldungen für den Gymnasialzweig gab.

Doch dieses Jahr sichert das Staatliche Schulamt eine Eröffnung der Schule zu. Und auch die Standortfragen sind alle gelöst. Voraussichtlich im Jahr 2021 schließt die Salzmannschule, dann kann an deren Hauptstandort an der Schwanheimer Straße ein Neubau errichtet werden. Nach Fertigstellung ziehen die Schüler dort hin, und an der Goldsteinstraße wird ein weiteres Schulgebäude für die KGS gebaut. Möglicherweise muss es zwischendurch noch ein Übergangsquartier geben. Das soll aber auch im Stadtteil liegen. „Die Schule kann daher sofort für, mit und im Stadtteil wirken, das ist ein Vorteil“, sagt Puhl. Zwar gehöre zur Entscheidung für eine Schule im Aufbau auch Mut, „aber alle können mitgestalten, das ist auch eine Chance“.

Alles in allem gut aufgestellt

Neu wird auch die IGS Kalbach-Riedberg im nächsten Schuljahr sein. Sie startet in einem Provisorium an der Carl-Hermann-Rudloff-Allee auf dem Riedberg, die Holzmodule stehen bereits – eher ungewöhnlich für Frankfurter Verhältnisse, dass Monate vor der Eröffnung eine Schule schon bezugsfertig ist. Ein paar Jahre wird die IGS an diesem Ort bleiben, dann in einen Neubau an der Gräfin-Dönhoff-Straße im selben Stadtteil ziehen.

Auch bei der in diesem Schuljahr neu eröffneten IGS Süd in Sachsenhausen läuft alles nach Plan. Gemeinsam mit Experten entwickelt die Schulgemeinde gerade Ideen, wie das Gebäude an der Textorstraße an ihr pädagogisches Konzept angepasst werden kann. Für diesen Planungsprozess gab es 100 000 Euro von der Montag-Stiftung. Bis zum Frühjahr wird nun eine Grundlage geschaffen, auf der dann Architekten das Gebäude umplanen und umbauen können.

Und dann gibt es noch eine neue Schule in Frankfurt: das Gymnasium Nord. Es ist 2016 in Holzmodulen in Westhausen gestartet und wird dort auch noch eine Weile bleiben. Es soll in Zukunft ins Baugebiet Bonames-Ost ziehen. „Dort ist aber bisher nur Acker und es gibt noch keinen Bebauungsplan“, sagt Jetta Lüdecke. Bis also mit dem Bauen angefangen werden kann, werden noch ein paar Jahre vergehen. „Wir sorgen jetzt erstmal für eine schöne Schule in Westhausen.“ Die Holzmodule werden für weitere Jahrgänge erweitert, eine Turnhalle soll es irgendwann auch geben.

Noch gibt es sie aber nicht. Derzeit kommen Kinder zum Beispiel aus Kalbach mit dem Schulbus nach Westhausen – um zehn Minuten später wieder zurück nach Kalbach in die Turnhalle für den Sportunterricht zu fahren. „Das ist absurd, wir versuchen für die Turnhalle schnell eine Lösung zu finden“, gibt sich Jetta Lüdecke optimistisch.

Alles in allem sieht sich die Stadt gut aufgestellt für den nächsten Fünftklässler-Jahrgang. „Die Plätze werden reichen, wir sind auf alle Eventualitäten vorbereitet“, sagt Lüdecke. Selbst wenn wieder mehr Eltern ein Gymnasium wählen sollten – zuletzt lag die Quote bei 52 Prozent –, „sind wir etwa mit der KGS Niederrad flexibel“. Man könne dort ein, zwei oder drei Gymnasialklassen aufmachen. Lüdecke: „Wir haben Luft nach oben und nach unten.“ Das sei gut, denn wie das tatsächliche Wahlverhalten der Eltern aussehen wird, „das bleibt eine Überraschung“.