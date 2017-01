Schulen in Frankfurt: Platz für eine Turnhalle

Die Holzhausenschule hat an ihrem Standort im Westend keinen Platz für eine Turnhalle. Deshalb fordert Bildungsdezernentin Sylvia Weber (SPD) einen Grundstückstausch.

Durch einen Grundstückstausch zwischen Frankfurt und Hessen steht vor allem die Holzhausenschule vor einem großen Problem. Sie kann nicht auf den Campus Westend ziehen, denn dieses Grundstück geht nun ans Land. Daher muss sie auf ihrem Gelände an der Bremer Straße ausbauen. Dort ist aber nach einer Erweiterung kein Platz mehr für eine Turnhalle.

Bildungsdezernentin Sylvia Weber (SPD) schlägt als Lösung ein kleines Grundstück nicht weit von der Grundschule auf dem Areal zwischen Eschersheimer Landstraße und Hansaallee vor. Es grenzt an die Fläche, die die Stadt für das Campus-Grundstück erhält – und gehört dem Land. Im Tauschhandel inbegriffen ist dieses Areal aber laut Weber nicht.

Vergangene Woche verkündeten Wissenschaftsminister Boris Rhein (CDU) und Baudezernent Jan Schneider (CDU) den Tausch von Grundstücken: 52 000 städtische Quadratmeter auf dem Campus gehen ans Land, damit die Goethe-Uni erweitern kann. Dafür bekommt die Stadt 14 000 Quadratmeter des Landes Hessen zwischen Eschersheimer Landstraße und Hansaallee und kann dort das Gymnasium Nied bauen. Das wirft aber die Pläne für die Holzhausenschule um: Sie muss nun auf dem bestehenden Gelände erweitert werden – und daran führt wegen der steigenden Schülerzahlen kein Weg vorbei.

Was eine Erweiterung kosten würde, das weiß die Stadt seit zwei Jahren: 48 Millionen Euro. Wegen der Kosten ließ sie damals den Plan fallen. Der teure Faktor bei der Schulsanierung: eine unterirdische Turnhalle. Denn für Erweiterungsbau und oberirdische Turnhalle ist die Fläche an der Bremer Straße zu klein. „Mit dem kleinen Grundstück unterhalb des Areals, das wir vom Land bekommen sollen, wäre das Turnhallen-Problem gelöst“, sagt Weber. Auch das Gymnasium Nied könnte eine Halle auf dem Areal nutzen. „Dieses Grundstück muss in die Verhandlungen mit dem Land aufgenommen werden.“

Warum diese Fläche nicht gleich mitverhandelt wurde, kann Weber nicht so genau sagen.

Schneider hat ohne Absprache mit ihr den Grundstückstausch mit dem Land vereinbart, sie war bei den Verhandlungen nicht dabei. Das Bildungsdezernat sei aber in seinen Diskussionen schon viel weiter gewesen und auf das Grundstück gestoßen, auf dem sich derzeit lediglich Gestrüpp befinde, sagt Weber. „Herr Schneider hat mich aber nicht gefragt und wusste nichts von dem Grundstück.“ So blieb es bei den Verhandlungen außen vor.

Auch andere Fragen rund um den Tausch sind für Weber noch nicht geklärt. „Es sind viele Dinge nicht berücksichtigt worden“, sagt sie. Das Baurecht für das Gelände und die Räumung der Uni-Gebäude etwa, die derzeit auf dem Areal fürs Gymnasium Nied stehen. „In der Vereinbarung sollte auch stehen, wann dort ausgezogen werden muss.“ Die Stadt müsse sich zudem wegen der viel befahrenen Straßen rund ums Gelände „massiv um ein Verkehrskonzept“ kümmern.

Nachverhandelt werden muss für Weber daher auf jeden Fall. „Auf dem Gelände, das die Stadt dem Land gibt, kann 13-stöckig gebaut werden. Wir bekommen eins mit Baurecht für fünf Stockwerke – da muss ein Ausgleich her.“ Geld, klar, das ist das eine. Weitere Grundstücke des Landes für neue Schulen in Frankfurt – das wäre das andere.