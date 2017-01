Schulwahl in Frankfurt: Die Qual der Wahl

Viertklässler und ihre Eltern stehen vor der Entscheidung für eine weiterführende Schule. Die FR beantwortet Fragen der Eltern zur Schulwahl.

Rund 5500 Viertklässler und ihre Eltern stehen in Frankfurt vor der Wahl einer weiterführenden Schule. In den vergangenen Jahren gab es viel Ärger bei der Schulwahl. Es fehlten Gymnasialplätze und Kinder wurden auf integrierte Gesamtschulen verwiesen, Kinder bekamen keinen Platz an einer ihrer beiden Wunschschulen und wurden vor allem an die neuen Gymnasien Nied und Nord geschickt. Verfahren wurden verändert, Formulare angepasst, um die Schüler besser verteilen zu können. Die Verwirrung bei Eltern ist nun groß, Gerüchte machen die Runde. Die FR beantwortet Fragen der Eltern zur Schulwahl.

Gibt es im nächsten Schuljahr überhaupt genügend Plätze an Gymnasien, Realschulen und Gesamtschulen?

Im Staatlichen Schulamt geht man davon aus, dass es für jedes Kind einen Platz in der gewünschten Schulform geben wird. Aber mit hundertprozentiger Sicherheit kann keiner sagen, wie die Eltern in diesem Jahr wählen werden. Sicher ist, dass jedes Kind einen Platz im gewünschten Bildungsgang erhalten wird, denn darauf haben Eltern einen gesetzlichen Anspruch. Sicher ist wohl auch: Nicht jedes Kind wird an seiner Wunschschule aufgenommen werden. Denn es gibt Schulen, die sehr gefragt sind und Kinder ablehnen müssen.

Wenn ich eine Zweitwunschschule angebe, die nicht so beliebt ist – sortiert der Leiter an der Erstwunschschule mein Kind dann aus, weil wir an der anderen Schule auf jeden Fall unterkommen würden?

Nein, das ist nicht zulässig. Und warum sollte er das tun? Ein Schulleiter will Kinder aufnehmen, die sich diese Schule wünschen und gut dorthin passen. Es liegt nicht in seinem Interesse, solche Kinder abzulehnen, nur weil die Zweitwunschschule Plätze frei haben wird. Auch die Fakten sprechen dagegen: In den vergangenen Jahren sind auch Kinder an überlaufenen Erstwunschschulen aufgenommen worden, obwohl an ihren Zweitwunschschulen Platz gewesen wäre.

Soll ich die Wunschschulen nun mit dem Bauch oder dem Kopf wählen?

Sowohl als auch. Eines darf nicht vergessen werden: Rund 80 Prozent der Schüler haben im vergangenen Jahr ihren Erstwunsch erfüllt bekommen. Daher sollte als Erstwunsch die für das Kind am besten passende Schule gewählt werden. Auch wenn von vornherein klar ist, dass sie überrannt werden wird. Als Zweitwunsch jedoch eine Schule anzugeben, die seit Jahren überlaufen ist, ist wenig sinnvoll. Schulen, die mit Erstwünschen voll sind, haben keinen Platz mehr für Zweitwunschschüler. An den Grundschulen ist man meist gut darüber informiert, wie die Situation an den umliegenden weiterführenden Schulen ist.

Wie entscheidet eine Schule, welche Schüler sie aufnimmt?

An Paragraf 70 des Hessischen Schulgesetzes führt kein Weg vorbei, er gibt Auswahlkriterien vor, die für jede Schule gelten: Härtefälle müssen genommen werden, die erste Fremdsprache spielt eine Rolle, gegebenenfalls ein vom Kultusministerium bestätigter Schwerpunkt – etwa die Musik an der Musterschule.

Antragsformulare Die Eltern erhalten Antragsformulare, die sie bis zum 5. März ausfüllen und in der Grundschule abgeben müssen. Sie können darin zwei Wünsche für weiterführende Schulen angeben. Da der 5. März ein Sonntag ist, muss das Formular vorher abgegeben werden.

Was ist ein Härtefall?

Ein Härtefall wäre beispielsweise gegeben, wenn ein Kind bei einer Zuweisung einer besonderen sozialen Härte an der neuen Schule unterliegen würde. Klingt kompliziert, ist es auch. Da geht es zum Beispiel um Krankheiten. Und da ist nicht die Rede von einer Allergie oder so. Bei einem Härtefall hat das Kind eine Krankheit, wegen der es etwa keine langen Wege auf sich nehmen kann und deshalb wohnortnah zur Schule gehen muss. Es gibt auch soziale Gründe für einen Härtefall. Wenn Eltern oder Geschwister eine lebensbedrohliche Krankheit haben, dann kann es notwendig sein, das Kind wohnortnah mit Freunden zur Schule gehen zu lassen, wenn es dieses stabile Umfeld in der Situation braucht. In jedem Fall muss bei Krankheiten ein amtsärztliches Gutachten einen Härtefall belegen. Alleinerziehend zu sein, ist zum Beispiel kein Härtefall.

Was ist mit Schulen mit einer besonderen Sprachenfolge? Da müssen Kinder aufgenommen werden, die etwa Französisch oder Spanisch als erste Fremdsprache wählen?

Ja, so ist es gesetzlich geregelt. Aber: Wer bei 50 Anmeldungen für die Spanisch-Klasse 30 Plätze zu vergeben hat, kann eben nicht alle aufnehmen. Dann liegt es im Ermessen des Schulleiters, welches Kind genommen wird. Gleiches gilt bei einem zertifizierten Schwerpunkt.

Wie entscheidet der Schulleiter über die Aufnahme?

Wenn die gesetzlichen Kriterien abgehakt sind, dann kann der Schulleiter eigene aufstellen – die allerdings rechtssicher sein müssen. Die Gymnasien und Kooperativen Gesamtschulen haben etwa vereinbart, dass sie alle Geschwisterkinder bevorzugt aufnehmen werden. Eine Schule kann auch entscheiden, dass sie die Schüler aus Grundschulen aufnimmt, mit denen sie traditionell zusammenarbeitet. Oder sie kann Schüler aufnehmen, die sich für einen ganz bestimmten Schwerpunkt der Schule interessieren oder dafür die Voraussetzungen mitbringen, etwa bereits ein Orchesterinstrument spielen. Wenn die Schule aber ein Kriterium oder mehrere festlegt, dann muss sie auch alle Schüler nehmen, die sie erfüllen. Sind das am Ende immer noch zu viele, dann kann als letzte Möglichkeit gelost werden.

Darf die Empfehlung der Grundschule bei der Auswahl eine Rolle spielen?

Nein, nie. Ein Gymnasium darf ein Kind mit Gymnasialempfehlung nicht einem mit Realschulempfehlung vorziehen. In Hessen zählt der Elternwille – nach Auffassung der Behörden würde dieses Elternrecht ausgehebelt, wenn Schulen die Eignung zur Auswahl heranzögen.

Was passiert, wenn ich der Empfehlung der Grundschule nicht folge?

Dem Gesetz nach zählt der Elternwille. Wenn Eltern ihr Kind etwa nicht wie empfohlen auf die Realschule, sondern aufs Gymnasium schicken wollen, berät die Grundschule sie ein weiteres Mal. Bleiben die Eltern bei ihrer Entscheidung, müssen sie zu einem Beratungsgespräch in der gewünschten weiterführenden Schule. Wenn Eltern danach ihr Kind immer noch in den höheren Bildungsgang schicken wollen, dann dürfen sie das tun.

Wie viele Kreuze dürfen auf dem Antragsformular beim Bildungsgang gesetzt werden?

Eins. Die drei verschiedenen Bildungsgänge bereiten auf unterschiedliche Abschlüsse vor, der gymnasiale führt die Kinder zum Abitur, der Realschul-Bildungsgang zum Realschulabschluss, der Hauptschul-Bildungsgang zum Hauptschulabschluss. Die Bildungsgänge werden dann an den Schulformen angeboten: etwa der gymnasiale am Gymnasium, alle drei an der integrierten und auch alle drei an der kooperativen Gesamtschule.

Darf bei der Schulform auch nur ein Kreuz gemacht werden? Es steht dort zum Beispiel: Realschule oder KGS oder IGS oder Förderstufe.

Auch wenn dort „oder“ steht: Es können bis zu vier Kreuze gesetzt werden. Denn ein Kind im gymnasialen Bildungsgang kann sowohl am klassischen Gymnasium als auch an einer IGS und einer KGS aufs Abitur vorbereitet werden. Einen Realschul-Bildungsgang gibt es an der Realschule, an IGS, KGS und Förderstufe.

Ich wähle zwei Gymnasien. Warum sollte ich mehr als ein Kreuz bei der Schulform setzen?

Da geht es um den Fall einer Zuweisung. Wenn das Kind an beiden Wunschschulen keinen Platz bekommt und nur das Gymnasium angekreuzt wurde, dann wird es auch nur an diese Schulform zugewiesen – sofern es freie Plätze an Gymnasien gibt. Das hat in der Vergangenheit manchmal zu Unzufriedenheit geführt, weil diese Gymnasien dann oft weit weg vom Wohnort liegen. Einige Eltern hätten eine nähergelegene IGS oder KGS bevorzugt. Mit einem weiteren Kreuz signalisieren Eltern, dass es im Falle einer Zuweisung auch eine andere Schulform sein darf.

Auf dem Formular werde ich gefragt, ob ich im Fall einer Zuweisung mehr Wert auf die gewünschte Schulform oder die bessere Erreichbarkeit lege. Wenn ich bessere Erreichbarkeit ankreuze, hat mein Kind dann keinen weiten Schulweg?

Nein, das heißt nicht, dass das Kind einen Schulplatz in Wohnortnähe bekommt. Das Staatliche Schulamt schaut, welche Schulen im gewünschten Bildungsgang überhaupt noch freie Plätze haben. Unter diesen Schulen wird diejenige ausgesucht, die für das Kind am besten erreichbar ist. Für viele Fälle gilt eher: diejenige, die am wenigsten schlecht erreichbar ist. Das kann nämlich trotzdem einen 45-minütigen Anfahrtsweg bedeuten.

Was kann ich an das Antragsformular alles anhängen?

Auf keinen Fall Zeugnisse und Bewerbungsmappen. Auf das Beiblatt zum Formular, das die Grundschule mit ausgibt, ist eine halbe Seite für die Begründung der Schulwahl vorgesehen. Aus dem Staatlichen Schulamt heißt es: Das soll reichen, es soll kein Roman geschrieben werden. Wer einen Härtefall begründen will, der kann amtsärztliche Gutachten beilegen.

Wann erfahre ich, ob es mit der Wunschschule geklappt hat?

Die Schulen verschicken sowohl Zu- als auch Absagen. Alle gehen am 31. Mai in die Post. In die Schulpost wohlgemerkt! Bis die Briefe also bei einem Postdienstleister sind und dann bei den Eltern ankommen, können mehrere Tage vergehen.