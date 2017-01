"The Best FIFA Football Awards": Cristiano Ronaldo wird Weltfußballer

Europameister Cristiano Ronaldo erhält zum vierten Mal die Auszeichnung Weltfußballer des Jahres. Silvia Neid wird zum dritten Mal zur Welttrainerin des Jahres gewählt.

Cristiano Ronaldo ist nach einem sportlich herausragenden Jahr mit dem EM-Triumph als Höhepunkt zum vierten Mal zum FIFA-Weltfußballer gewählt worden. Der 31 Jahre alte Superstar setzte sich bei der Gala des Weltverbands am Montag in Zürich gegen seinen Dauer-Rivalen Lionel Messi aus Argentinien und den Franzosen Antoine Griezmann durch. Neben dem ersten großen Titel mit Portugal hatte Ronaldo 2016 auch als Anführer von Real Madrid die Champions League und die Club-WM gewonnen.

Mit seiner insgesamt achten großen individuellen Saison-Ehrung schloss er zu Messi auf. Bei den Weltfußballer-Trophäen liegt der Argentinier mit fünf Auszeichnungen allerdings noch weiter vorne. Messi und seine Teamkollegen des FC Barcelona waren nicht bei der Zeremonie in einem Zürcher Fernsehstudio vor Ort - Priorität habe die Vorbereitung auf das Pokalspiel gegen Atletico Bilbao am Mittwoch, teilte der Club mit.

Erst Mitte Dezember hatte Ronaldo bereits den Ballon d'Or der französischen Zeitung «France Football» erhalten. Erstmals seit fünf Jahren veranstaltete die FIFA die Kür zum Weltfußballer dieses Jahr wieder ohne die Zeitschrift. Dafür erfand der Weltverband den neuen Namen «The Best FIFA Football Awards» und ließ eine neue, silbernfarbene Trophäe kreieren.

Neid zum dritten Mal Welttrainerin des Jahres

Silvia Neid musste erst einmal kurz durchatmen. Knapp fünf Monate nach ihrem goldenen Abschied als Coach der deutschen Frauen in Rio erhielt die 52-Jährige bereits zum dritten Mal die Trophäe als FIFA-Welttrainerin. Neid setzte sich wie schon im Olympia-Finale gegen die Schwedin Pia Sundhage durch, zudem stand die Vorjahressiegerin Jillian Ellis als Trainerin der Amerikanerin unter den Top drei. "Ich bin überwältigt, das ist eine große Ehre für mich, diese Trophäe zu gewinnen", schwärmte Neid. "Das ist der Wahnsinn."

Mit der Kür zeigt sich auch im Ruhestand noch einmal der absolute Ausnahmestatus von Neid. Kein anderer Kollege von ihr erhielt die höchste individuelle Auszeichnung im Frauenfußball bislang mehr als einmal. 2010 wurde Neid bei der ersten Auflage geehrt, drei Jahre später nach dem EM-Titel erneut.

"Es ist immer schön hier zu sein, es macht immer sehr viel Spaß hier", sagte Neid und berichtete von ihrem Trainerinnen-Ruhestand: "Ich bin ja weiterhin beim Deutschen Fußball-Bund beschäftigt als Chefscout für Frauenfußball und bin auf der Suche nach Trends."

Zum Abschluss ihrer Arbeit als Nationaltrainerin hatte Neid im vergangenen Jahr mir ihrer Mannschaft Olympia-Gold gewonnen. Die gebürtige Walldürnerin ist mittlerweile Leiterin der neu geschaffenen Scouting-Abteilung für Frauen und Juniorinnen beim Deutschen Fußball-Bund (DFB).

Carli Lloyd wird Weltfußballerin

US-Nationalspielerin Carli Lloyd ist zum zweiten Mal in Folge zur Weltfußballerin des Jahres gewählt worden. Die 34-Jährige wurde am Montagabend in Zürich geehrt. Sie setzte sich gegen die frühere DFB-Nationalspielerin Melanie Behringer und die fünfmalige Preisträgerin Marta (Brasilien) durch.

Weltfußballerin des Jahres wird Weltmeisterin Carli Lloyd (USA). Foto: REUTERS

Im WM-Finale von 2015 hatte Lloyd binnen 13 Minuten einen Dreierpack erzielt und dem US-Team so den Weg zum WM-Titel gegen Japan geebnet. Behringer wäre die vierte Deutsche nach Birgit Prinz (2003 bis 2005), Nadine Angerer (2013) und Nadine Keßler (2014) gewesen, die den Preis gewonnen hätte.

Im vergangenen Sommer trug Behringer mit ihren fünf Turniertoren in Brasilien maßgeblich zum erstmaligen Olympiasieg der deutschen Fußballerinnen bei. Anschließend trat sie nach 123 Länderspielen aus dem Nationalteam zurück. "Für mich ist es das erste Mal hier", sagte Bayern Münchens Mittelfeldspielerin Behringer. "Das ist für mich etwas ganz Besonderes."

Leicester-Macher Claudio Ranieri wird zum Welttrainer des Jahres gekürt. Foto: REUTERS

Leicester-Macher wird Welttrainer

Leicester-Coach Claudio Ranieri ist von der FIFA zum besten Trainer des Jahres 2016 gekürt worden. Der Italiener hatte in der vergangenen Saison mit dem Abstiegskandidaten Leicester City sensationell den Meistertitel in der englischen Premier League gewonnen. In der Champions League erreichte er in der laufenden Spielzeit die K.o.-Runde. «Das war ein verrücktes Jahr», sagte Ranieri am Montag in Zürich in seiner Dankesrede.

Er setzte sich gegen Zinedine Zidane durch, der mit Real Madrid gleich in seiner ersten Saison als Chefcoach die Champions League gewonnen hatte. In der Endauswahl stand auch Fernando Santos, der sein Heimatland Portugal zum Titel bei der Fußball-EM geführt hatte.

Fair-Play-Preis geht an kolumbianischen Club

Die FIFA hat Club Atlético Nacional am Montag mit ihrem Fair Play Award ausgezeichnet. Der kolumbianische Fußball-Verein hatte nach der Flugzeugkatastrophe um das Team des Finalgegners AF Chapecoense den Titel im Südamerika-Pokal ehrenhalber dem brasilianischen Club überlassen. Bei dem Absturz im November nahe Medellin waren 71 Menschen gestorben, darunter 19 Spieler von Chapecoense, die auf dem Weg zum Hinspiel bei Atlético Nacional waren. Die Absturzursache war Treibstoffmangel.

Manuel Neuer und Toni Kroos in FIFA-Weltauswahl

Die deutschen Fußball-Nationalspieler Manuel Neuer und Toni Kroos stehen in der FIFA-Weltauswahl des Jahres 2016. Bayern Münchens Torwart Neuer ist der einzige Akteur der Auswahl, der nicht beim FC Barcelona oder bei Real Madrid gespielt hat. Neben Kroos wurden noch Cristiano Ronaldo, Luka Modric, Marcelo und Sergio Ramos von Champions-League-Sieger Real berufen.

Lionel Messi, Luis Suárez, Andrés Iniesta und Gerard Pique spielen bei Barcelona, der frühere Barca-Profi Dani Alves läuft inzwischen für Juventus Turin auf. Barcelonas Spieler waren am Montagabend allerdings nicht bei der FIFA-Gala in Zürich, da sie sich beim spanischen Meister auf das Pokalrückspiel gegen Atletic Bilbao vorbereiten sollen. Neuer reiste aus dem Bayern-Trainingslager in Katar in die Schweiz. Organisiert wurde die Abstimmung von der Spielergewerkschaft FIFPro. Mehr als 25 000 Profis aus 75 Ländern nahmen an der Wahl teil. (dpa/sid)