46ers: Das Märchen von Gießen

Vor ein paar Jahren standen die Basketballer der 46ers vor dem Bankrott. Jetzt steht der Klub nicht nur schuldenfrei da, sondern hat auch etwas auf der hohen Kante. Am Sonntag steht das Hessenderby bei den Frankfurt Skyliners an.

Eigentlich, sagt Heiko Schelberg, müsste er sich mal Zeit nehmen, um das Geschehene der vergangenen Jahre in aller Ruhe Revue passieren zu lassen. „Doch es ist so viel passiert, da ist gar keine Zeit zum Reflektieren“, erklärt der Geschäftsführer Gießen 46ers. Insolvenzantrag, abgewendete Insolvenz, Abstieg, Neuausrichtung, Aufstieg, ganz knapp verpasste Playoffteilnahme, und aktuell Tabellenplatz acht: Aus dem Beinahe-Ende eines der Gründungsmitglieder der Basketball-Bundesliga ist eine Erfolgsgeschichte geworden.

Dass der Traditionsklub am morgigen Sonntag (15 Uhr) als Erstligist zum Hessenderby zu den Frankfurt Skyliners reist und dazu noch ohne finanzielle Sorgen, das hätten viele vor vier Jahren kaum für möglich gehalten. Am 5. Januar 2013 stand Gießen abgeschlagen auf dem letzten Tabellenplatz, die angespannte Stimmung in der Sporthalle Ost war greifbar. Es fehlten 380 000 Euro in der Vereinskasse, um wenigstens die Saison zu Ende bringen zu können. Die 59:79-Niederlage gegen die Skyliners war da nebensächlich.

Es war dann an Heiko Schelberg, den Klub zu retten, nachdem er am 21. Dezember 2012 einen Insolvenzantrag gestellt hatte. Der ehemalige Verkaufsleiter von Borussia Dortmund, Vertriebsdirektor bei Eintracht Frankfurt, Senior Director beim 1. FC Kaiserslautern – alles im Auftrag der Sportrechteagentur Sportfive – und Marketingleiter des FSV Frankfurt hatte im Sommer 2012 das Zepter bei den Mittelhessen übernommen, die sich trotz des sportlichen Abstiegs mit einer Wildcard in der Liga gehalten hatten. Doch schon kurz nach der Amtsübernahme und dem Blick in die Geschäftsbücher, muss es Schelberg die Sprache verschlagen haben. Da stellte er nämlich Verbindlichkeiten in Höhe von 1,2 Millionen Euro fest. „Wir hatten zu diesem Zeitpunkt eine klare Vision, wie wir die Gießen 46ers wieder auf Vordermann bringen wollen“, erzählt Schelberg, der in Bad Homburg lebt.

Berichte aus allen Sportarten und Fußball-Liveticker - auch unterwegs auf dem Laufenden mit „FR News“. Unsere beliebte App für iPhone und Android-Smartphones.

Statt besinnlich Weihnachten zu feiern, war für den gelernten Hotelbetriebswirt telefonieren, Klinken putzen und durchpowern angesagt, um die Saison sauber zu Ende zu bringen. „Wenn ich das vorher gewusst hätte, hätte ich das wahrscheinlich nicht gemacht“, sagt der 44-Jährige. Im Nachhinein sei es aber ein unschätzbarer Erfahrungswert. „Über die Zeit könnte ich ein ganzes Buch schreiben.“

Heiko Schelberg hat die Insolvenz der 46ers als abgewendet. Der Geschäftsführer steht dem Klub seit dem Sommer 2012 vor. Foto: Gießen 46ers

Denn der Kraftakt gelang Schelberg dank der „verschworenen Sponsorengemeinschaft“ in Gießen sowie seinem großen Netzwerk, dass er sich in den vergangenen Jahren aufgebaut hatte. So bekam er auch Geld von Sponsoren, deren Namen er niemals nennen wird. „Das geht nur, wenn du Ideen hast und glaubwürdig bist“, sagt Schelberg, der dankbar für das große Vertrauen in seine Person ist. „Dankenswerterweise“ (Schelberg) kam auch Hilfe vom 70 Kilometer südlich entfernten Nachbarn aus Frankfurt. Die Skyliners holten die Gießener Leistungsträger Ryan Brooks und LaQuan Prowell an den Main und zahlten dafür eine Ablösesumme. Auch mit diesem Geld konnte Schelberg den Spielbetrieb aufrechterhalten und die Saison, wenngleich sie mit 20 Niederlagen in Folge und Platz 18 endete, zu Ende bringen. Dass das nicht immer so glimpflich ausgeht, hat in dieser Saison das Beispiel Phoenix Hagen gezeigt, das sich vorzeitig aus der BBL zurückziehen musste.

Bevor Schelberg den Klub sportlich neu ausrichtete, gründete er eine GmbH und Co. Kg. Die Idee, die von einem der Sponsoren kam, war, 46 Gesellschafter für den 1846 gegründeten Stammverein zu finden, die mit je 46 000 Euro einsteigen. Bis zum jetzigen Zeitpunkt wurden 32 Anteile verkauft. „Wir sind nicht nur schuldenfrei, sondern verfügen auch über Eigenkapital und Rücklagen, und sind einer der am solidesten aufgestellten Klubs in der BBL“, sagt Schelberg stolz. Das, was der Klub auf der hohen Kante habe, werde er aber nicht in den sportlichen, sondern in den strukturellen Bereich stecken. Da gäbe es noch einigen Nachholbedarf, gerade was das Thema Nachwuchsarbeit angeht.

Die wichtigste Entscheidung auf sportlicher Ebene war die Verpflichtung von Trainer Dennis Wucherer. Der ehemalige Nationalspieler war zuvor nur Assistenztrainer oder Coach von Jugendnationalmannschaften. „Wir haben zusammen einen Dreijahresplan aufgestellt“, berichtet Schelberg. Der Cheftrainernovize schaffte es mit der neu zusammengestellten Mannschaft ins Halbfinale der zweiten Liga und scheiterte dort nur knapp. In der Saison 2014/2015 gelang der Aufstieg, und mit „reiner Weste“, wie Schelberg findet, scheiterten die 46ers in der vergangenen Spielzeit nur ganz knapp an den Playoffs und wurden toller Neunter. „Wir holen hier in Gießen aus bescheidenen Mitteln das Optimum raus“, sagt Schelberg. Der Gesamtetat liegt bei rund 3,2 Millionen Euro, der Spieleretat bewegt sich aber im unteren Drittel der Liga.

Genau wie in Frankfurt hofft man in Gießen auf eine neue Multifunktionshalle, denn die Sporthalle Ost ist die mit Abstand älteste Spielstätte der Bundesliga. „Unsere VIP-Kunden sitzen auf Holzbänken“, sagt Schelberg. Er hat eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben, um zu prüfen, wo eine mögliche Halle stehen könnte. Mit Ergebnissen rechnet Schelberg zwischen April und Juni. Er sagt deutlich: „Ohne neue Halle wird Bundesliga-Basketball in drei, vier Jahren in Gießen nicht mehr möglich sein.“ Zudem drängt die Konkurrenz aus der zweiten Liga mit größeren finanziellen Möglichkeiten nach.

Viel Zeit zum Reflektieren wird Heiko Schelberg auch in näherer Zukunft wohl nicht bekommen.