Doping: Die russische Wagenburgmentalität

Das halbgare Eingeständnis der neuen Antidopingkämpferin wird sofort einkassiert. Wenn sich der russische Sport nicht von Grund auf selbst erneuert, muss mit scharfen Maßnahmen nachgeholfen werden. Ein Kommentar.

Das große Russland, umzingelt von bösen Mächten, angeklagt und angeschmiert von Verschwörern. Ein kanadischer Jurist ermittelt akribisch, findet Beweise und Indizien für staatlich organisiertes Doping. Außerhalb der russischen Grenzen hat kaum jemand Zweifel an dem Report, aber in Putins Reich wächst die Wagenburgmentalität. Nun kommt ein überraschendes Geständnis der russischen Antidopingagentur, die, man erinnert sich an die Aussagen ihres Ex-Chefs in US-Medien, selbst fleißig beim Dopen und Vertuschen mitwirkte. Die neue Chefin, so der erste Eindruck, warf ein paar Nebelkerzen, die den Blick auf die Spitze des Staates verhindern sollten. Aber dann war sie wieder da, die vom Westen gesteuerte Verschwörung. Falsch zitiert, Aussagen aus dem Zusammenhang gerissen, heißt es prompt aus Moskau.

Das halbgare Eingeständnis der neuen Antidopingkämpferin hätte durchaus Sinn ergeben, denn trotz aller Verschwörungspropaganda schwimmen dem ach so sauberen russischen Sport langsam die Felle davon. Immer mehr Sportverbände machen Druck und geben auf die Drei-Affen-Masche (nichts hören, nichts sehen, nichts sagen) die richtige Antwort. Wer sich derart trotzig allen Tatsachen verweigert, muss mit harter Reaktion rechnen. Appelle und gute Worte haben bislang wenig genutzt. Richtig Wirkung – und da war das nebulöse „Geständnis“ offensichtlich eine wohlkalkulierte Beschwichtigung. Richtig Wirkung zeigen nur Taten. Der Entzug großer Sportereignisse ist derzeit das einzige Mittel, das den russischen Sport ins Mark trifft. Auf Dauer lässt sich die Isolation des russischen Sports vor dem eigenen Volk wohl nicht mit der Verschwörungstheorie und den bösen auswärtigen Mächten erklären.

Das größte Druckmittel halten Politik und der Weltfußballverband in den Händen. 2018 ist Russland Ausrichter der Fußball-WM. Es wird Zeit, dass sich die Fifa positioniert. Auch die europäischen Regierungen, die zwar eine Ausweitung der Sanktionen gegen Russland wegen der völkerrechtswidrigen Einverleibung der Krim diskutieren, halten beim Thema „Fröhliches und friedvolles Fußballfest 2018“ merkwürdig still. Wenn sich der russische Sport nicht von Grund auf selbst reinigt, muss mit scharfen Maßnahmen nachgeholfen werden.

Das gern gebrauchte Argument, ein Boykott bringe doch gar nichts, ist schon allein deshalb dumm, weil Stillhalten an unselige Beschwichtigungspolitik erinnert. Genügend Gründe, Russland auch jenseits der Dopingproblematik anzuprangern, gibt es allemal. Erinnert sei nur an russische (Militär-)Politik in der Ukraine und in Syrien.