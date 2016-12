E-Sports: Zocken vor großem Publikum

Die Turniere der professionellen Computerspieler ziehen inzwischen Tausende Fans an, die sich die Live-Games anschauen wollen.

Die Stimme des Kommentators überschlägt sich fast als er „double kill“ brüllt. Der Feuerball des Magiers hat gerade zwei Gegner aus dem Spiel genommen. Ort des martialischen Geschehens Mitte Juni 2016 war das mit 22 500 Zuschauern gefüllte Frankfurter Waldstadion. Gut sieben Millionen Fans sind parallel online dabei, als Teams in der virtuellen Fantasy-Welt des Videospiels „Dota2“ gegeneinander antreten. Im Stadion wird das Spektakel auf Großbildschirme übertragen, wie auch kommenden Juli in der Kölner Arena an der Messe, wenn beim „Counterstrike“-Turnier geballert wird, was das Zeug hält. Die Ticketpreise beginnen bei 52 Euro. Was die Massen derart bewegt, heißt E-Sports und ist zügig auf dem Weg zum Massenmarkt.

„E-Sports ist noch kein Konkurrent der Fußball-Bundesliga“, beruhigt Karsten Hollasch. Aber bis 2020 traut es der Chef der Abteilung Sport-Business beim Unternehmensberater Deloitte dem Trendsport zu, hierzulande Basketball, Eishockey oder Handball in der Zuschauergunst zu überflügeln. Deloitte hat E-Sports gerade eine Studie gewidmet und das Phänomen genau unter die Lupe genommen.

Hohe Preisgelder Die E-Sports-Szene ist fest in der Hand von Amerikanern und Asiaten. Unter den nach Preisgeldern 20 bestverdienenden Spielern der Welt sind 16 US-Bürger, Kanadier und Chinesen. Unter Fans genießen sie als Stars einen ähnlichen Status wie traditionelle Sportgrößen. Als bestbezahlter deutscher Gamer rangiert Kuro Salehi Takhasomi auf Weltranglistenplatz 24. Er hat iranische Wurzeln und 2016 rund eine Million Dollar verdient. Bis Platz 424 der Weltrangliste haben alle E-Sportler in ihrer Karriere bislang mindestens 100 000 US-Dollar Preisgeld erspielt. Am meisten mit gut 20 Millionen US-Dollar hat bislang das Turnier The International 2016 in Seattle ausgeschüttet. Allein das Siegerteam konnte gut neun Millionen Dollar einstrichen. Als globaler E-Sports-Leitmarkt gilt Südkorea. Dort hat er den Status einer traditionellen Sportart bereits erreicht. (tmh) « zurück 1 | 2 weiter »

Wer die Szene nicht kennt, braucht dringend Erklärung, weil E-Sports kein Sport wie andere ist. Zuschauer feuern dabei in Fußballarenen oder am Bildschirm professionelle Videospieler bei Echtzeit-Strategiespielen an. Angesiedelt sind die im Fantasy-Milieu oder in der Jetztzeit, in der Drogenlords oder Terroristen gegeneinander oder die Polizei agieren, Kämpfe dominieren. Einlass in die Stadien gibt es deshalb erst ab 16 Jahren.

„Vor allem in der jungen, digital-affinen Generation hat E-Sports die meisten klassischen Sportarten bei der Popularität längst überholt“, betont Gregory Wintgens, E-Sport-Experte beim Bundesverband Interaktive Unterhaltungssoftware. Der lange Zeit eher von Computernerds geprägten Nische entwachse die in Deutschland noch nicht offiziell als eigene Sportart anerkannte Disziplin derzeit mit Höchstgeschwindigkeit. Das Volk ist bereit – fast jeder vierte Deutsche und vier von zehn Computerspielern können sich nach einer Umfrage des Digitalverbands Bitkom vorstellen, dass E-Sports in den Rang einer olympischen Sportart erhoben wird.

Die etwas andere Sportlichkeit im Frankfurter Stadion: Online-Spieler schlagen digitale Panzerschlachten. Foto: Monika Müller

Allein in Deutschland werden sich die Umsätze damit bis 2020 von heute 50 auf 130 Millionen Euro vervielfachen, prognostiziert Deloitte. Im globalen Maßstab überschreite man gerade die Milliardengrenze. Bewegt wird das meiste Geld per Sponsoring oder Werbung durch Hersteller von Spielen oder Hardware. Aber auch Merchandising in Form von T-Shirts oder Ticketpreise ziehen an.

Seit die Sport-Bezahlsender Sky und Sport1 auf den Zug aufgesprungen sind, winkt endgültig großes Publikum. Das diesjährige Frankfurter „Dota2“-Finale wurde erstmals live im frei empfangbaren Fernsehen ausgestrahlt. „Wir wollen unser Potenzial nutzen und dieser boomenden Sportart eine echte Heimat bieten“, erklärt Sport1-Digitalchef Ivo Hristic das Engagement. E-Sports erschließt mit traditionellen TV-Sendern neues und jüngeres Publikum, unterstreicht Deloitte. Hier biete sich die seltene Chance, das an Streaminganbieter wie Netflix verlorene Klientel wieder zum linearen Fernsehen zu bringen.

Herstellerseitig dominieren US-Firmen den Markt. Aber was Turniere und Ligen betrifft, ist Deutschland gut mit von der Partie. Das liegt vor allem an der seit 2000 von der Kölner Turtle Entertainment betriebenen Electronic Sports League (ESL), die mit global gut sechs Millionen Spielern als älteste ihrer Art gilt. Sie richtet auch große Turniere wie in Köln oder Frankfurt aus.

Zu sehen waren digitale Ligaspiele lange nur auf Internet-Spezialplattformen wie Azubu, Twitch oder Hitbox. Die 2014 für 730 Millionen Euro vom Online-Versandriesen Amazon gekaufte Twitch bringt es weltweit täglich auf zehn Millionen Nutzer. Ligen wie ESL sind immer noch das Fundament der Bewegung. Für Hardcore-Gamer reserviert ist E-Sports aber nicht mehr. Sonst würde sich nicht die Bausparkasse Wüstenrot als Hauptsponsor für die ESL-Meisterschaft engagieren.

Zudem birgt Technik in Form virtueller Realitäten (VR) und 3D-fähiger VR-Brillen E-Sports neue Chancen. Die Monetarisierung der Branche steht erst am Anfang, schätzt Deloitte. Bislang war im Internet vieles kostenlos. Jetzt kämen verstärkt Bezahlschranken hinzu. Um wirklich ein Massenpublikum zu begeistern, bedürfe es zudem allgemein verständlicher Spiele wie Fußball-Simulationen, die gerade mit Hochdruck in der Szene lanciert werden.

Ob diese das mit sich machen lässt, ist offen. Vorerst haben E-Sport-Fans andere Prioritäten und leben sie aus. „Es ist einfach toll und jeden verdammten Cent wert, geilstes Gefühl ever“, postet E-Sport-Fan Nadine über ihre Stadionerfahrungen bei einem Turnier. Das Gefühl, wenn die Menge schreit, statt zu Hause den Bildschirm anzubrüllen, sei der Hammer. So klingt es, wenn Onliner offline gehen.