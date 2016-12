Fußball: Wenn Zwerge nicht zu Riesen werden

In der Fußball-Talentförderung gibt es ein Problem: Wer spät im Jahr geboren ist, hat wesentlich schlechtere Karrierechancen.

Für David Tomic hat sich der Wechsel von der Offenbacher SG Rosenhöhe ins Nachwuchsleistungszentrum des Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern gelohnt. Der dribbelstarke Offensivspieler war 15, als der FCK anfragte und er sich zum Wechsel in die Pfalz entschied. Inzwischen ist er bald 19 Jahre alt und hat sich prächtig entwickelt. Er ist der beste Spieler einer starken Lauterer A-Juniorenmannschaft, die in der Bundesliga auf Platz zwei liegt. Kurz vor Weihnachten erhielt der gebürtige Hanauer einen ab der kommenden Saison gültigen Profivertrag.

Auch der DFB hat das Potenzial des Linksaußens erkannt und ihn zum Sichtungslehrgang für seine U19-Nationalmannschaft eingeladen. Tomic ist nur 1,74 Meter groß, er war meist kleiner als die anderen in seinem Jahrgang, aber zum Glück ist er früh im Jahr geboren: am 9. Februar 1998. Niemand kann sagen, ob es gereicht hätte, sich auf diesem hohen Niveau durchzusetzen, wenn er erst am Jahresende zur Welt gekommen und somit regelmäßig auf bis zu fast zwei Jahre ältere Gegenspieler getroffen wäre. Die statistische Wahrscheinlichkeit wäre jedenfalls viel kleiner.

Denn verschiedene Studien, über welche der Europäische Fußballverband in seinem Magazin „Uefa direkt“ berichtet, haben eines klar bewiesen: Talente, die spät im Jahr geboren werden, haben in ihrer Altersgruppe laut Uefa einen „erheblichen Nachteil“. Und Spieler, die früh im Jahr geboren werden, somit einen Vorteil. Fachleute sprechen vom „relativen Alterseffekt“ („relative age effect“). Die Uefa schreibt, die früher geborenen Spieler seien „in der Regel größer, stärker und schneller als ihre Altersgenossen und werden daher von Vereinen und Auswahlteams eher berücksichtigt, wodurch sie häufiger auf Topniveau trainieren können. Kleinere, jüngere Spieler werden durch die physisch überlegene Konkurrenz entmutigt und fallen durch die Maschen“. Die Statistiken, die die Uefa zusammengetragen hat, sind geradezu erschreckend, eine Auszählung der Frankfurter Rundschau in den Teams des Deutschen Fußball-Bundes bestätigt diese Erhebung in ähnlich frappierender Ausprägung.

Berichte aus allen Sportarten und Fußball-Liveticker - auch unterwegs auf dem Laufenden mit „FR News“. Unsere beliebte App für iPhone und Android-Smartphones.

Wo man auch hinschaut: Die Jungen werden untergebuttert! Bob Browaeys, im belgischen Fußballverband verantwortlich für die Talententwicklung, ist „überzeugt, dass uns aus diesem Grund immer noch 25 Prozent der Talente verloren gehen“.

Beispiel DFB: Zum aktuellen 23-Mann-Kader der deutschen A-Nationalmannschaft gehören nur zwei Spieler (Mats Hummels und Ilkay Gündogan), die im letzten Quartal ihres Geburtsjahres zur Welt kamen. Zehn Spieler wurden dagegen im ersten Quartal, also zwischen Januar und März, geboren. Beim U 21-Nationalteam sind elf Spieler im ersten Quartal geboren, nur einer (der Hoffenheimer Nadiem Amiri) im letzten. Ganz ähnlich oder sogar drastischer verhält es sich bei den noch jüngeren Jahrgängen. U 20: Neun Spieler im ersten Quartal 1997, zwei im letzten (Enis Bunjaki von Eintracht Frankfurt und Fabian Reese von Schalke 04). U 19: Zehn Spieler im ersten Quartal 1998, kein Einziger (!) im letzten Quartal. U 18: 16 Spieler im ersten Halbjahr 1999, nur ein Einziger (Niklas Kölle von Mainz 05) im letzten Quartal. U 17: 13 Spieler im ersten Quartal 2000, ein einsames Talent (Okan Yilmaz von Schalke 04) im letzten. U 16: Zwölf Spieler im ersten Quartal 2001, nur ein Feldspieler (Kaan Kurt von Borussia Mönchengladbach) im letzten. U 15: 15 Spieler im ersten Quartal, lediglich ein Feldspieler (Youssoufa Moukoko von Borussia Dortmund) in einem der letzten drei Monate des Jahres 2002.

Auch Trainer profitieren Auch Trainer profitieren Stephen P. Cobley, Jörg Schorer und Joseph Baker haben den relativen Alterseffekt im deutschen Profifußball zwischen den Jahren 1963 und 2007 tiefgehend analysiert und sind dabei zu dem Ergebnis gekommen, dass auch Trainerkarrieren davon profitieren. Was für diesen Zeitraum eigentlich nur logisch war, weil Trainer alter Prägung in der Regel eine Karriere als Spieler hinter sich gebracht hatten und nicht schon in der Jugend gewogen und für zu leicht befunden wurden. Aktuell lässt sich das allerdings nicht bestätigen. Im Gegenteil: Von 18 Bundesligatrainern wurden nur zwei im ersten Quartal geboren, aber vier im letzten. Möglicherweise hängt der Trend bei den Trainern, den relativen Alterseffekt gar umzudrehen, auch damit zusammen, dass Klubs verstärkt nach Chefcoaches suchen, die nicht den üblichen Weg eines erfolgreichen Fußballprofis gegangen sind, sondern in ihrer aktiven Karriere zum zunehmend größeren Teil früh scheiterten, weil ihr Körper dem Profifußball nicht standhielt (Tuchel, Nagelsmann, Walpurgis) oder sie schlicht nicht gut genug für Topligen waren (Nouri, Baum, Roger und Martin Schmidt). « zurück 1 | 1 weiter »

Die Anteile von Spielern, die in den letzten Quartalen geboren wurden, liegen also beim DFB zwischen null Prozent bei der U 19-Nationalmannschaft über jeweils knapp fünf Prozent bei der U 21, U 18, U 17, U 16 und U 15 bis zu knapp zehn Prozent bei der A-Nationalmannschaft und der U 20.

Verstörende Zahlen, die in etwa zur Uefa-Statistik für die U 17-Europameisterschaft 2015 passen: Von den 288 Spielern der 16 Mannschaften wurden lediglich 8,33 Prozent im letzten Quartal des Jahres geboren, aber fast 50 Prozent im ersten Quartal. Die Uefa zitiert zudem Statistiken aus den Akademien der englischen Premier League, wo drei Viertel der Spieler in den ersten sechs Monaten ihrer Altersgruppe geboren wurden. Selbst die berühmte Nachwuchsakademie La Masia des FC Barcelona brachte laut Uefa von 30 Absolventen, die es im vergangenen Jahrzehnt in die erste Mannschaft des FC Barcelona geschafft haben, nur acht Spieler heraus, die im zweiten Halbjahr ihres Jahrganges geboren wurden.

Der Belgier Werner Helsen, Professor an der Universität Leuven und Uefa-Fitnessexperte, verfolgt den relativen Alterseffekt bereits seit Jahrzehnten. Er spricht von „enormen Abbrecherquoten von potenziell hochtalentierten Kindern“ und stellt im Laufe der vergangenen Jahre einen negativen Trend gegen diejenigen Talente fest, die spät im Jahr zur Welt gekommen sind.

Viele Verbände haben bereits reagiert. Die Franzosen haben ihre Scouts angewiesen, verstärkt Spieler zu rekrutieren, die zwischen Juli und Dezember geboren wurden. Die Uefa nennt es „positive Diskriminierung“.

Im schwedischen Helsingborg hat im vergangenen Frühjahr eigens ein Turnier für „Future-Talente“ unter Beteiligung von Schweden, Dänemark, Belgien und Tschechien stattgefunden, das nur Spielern offenstand, die zum Ende eines Jahres hin geboren wurden und deren Selbstbewusstsein schon durch die Nominierung durch ihren Verband gesteigert wird. Zudem wird so das Bewusstsein in den Klubs gefördert, jüngere, körperlich noch schwächere Spieler vermehrt zu unterstützen.

Auch beim Deutschen Fußball-Bund hat man sich des Themas angenommen. Meikel Schönweitz, Trainer des U18-Nationalteams und Koordinator der Junioren-Nationalmannschaften, hat deshalb längst mit den Kollegen aus der Nachwuchsförderung die Köpfe zusammengesteckt, über Konzepte nachgedacht und Maßnahmen gestartet: Einmal pro Halbjahr nominieren die U-Trainer nun ausgewählt Spieler, die im zweiten Halbjahr geboren oder körperlich im Vergleich zu ihren Altersgenossen retardiert sind, zu einem Perspektivlehrgang. Bei den Sichtungsturnieren der 21 Landesverbände kommt zudem jeweils pro Jahrgang ein DFB-Perspektivteam der Spätgeborenen als 22. Mannschaft hinzu, „damit“, so Schönweitz, „auch diese Jungs eine Chance haben, sich aufzudrängen“.

Grundsätzlich wollen die Verantwortlichen beim DFB laut Schönweitz „auch uns selbst für das Thema sensibilisieren“ und ihre Erkenntnisse weitertragen in den Bereich der bundesweiten Stützpunkte sowie in die Nachwuchsleistungszenten der Klubs. „Dort haben sie den relative age effect auch auf dem Schirm“, weiß Schönweitz und ergänzt zurückhaltend: „Ich glaube nicht, dass wir mit einem Auswahlverfahren, das den relativen Alterseffekt stärker als bisher berücksichtigt, Massen an Talenten finden, die uns vorher durchgegangen sind. Aber es wird einige Spieler geben, die davon profitieren.“

Laut Wissenschaft könnte das sogenannte „Bio-Banding“, die Bemessung des biologischen Alters, das Problem des relativen Alterseffekts beheben. Dabei wird die voraussichtliche Körpergröße im Erwachsenenalter errechnet. Die Talente können dann ihrer körperlichen Reife entsprechend eingeteilt werden. Für realistisch hält Schönweitz die dafür notwendigen flächendeckenden Messungen aber nicht: „Will man es nachvollziehbar machen, dann müsste jeder einzelne Spieler aufwendig untersucht werden und man müsste sich auf die wissenschaftlichen Daten verlassen können.“

Wie dem auch sei: In England haben bereits zwei Bio-Banding-Turniere stattgefunden, acht Klubs trainieren zudem regelmäßig mit Bio-Banding-Gruppen. Damit diejenigen, die ohne eigene Schuld derzeit noch schwächer sind, später stark werden. So stark wie David Tomic in seinem letzten Jugendjahrgang beim 1. FC Kaiserslautern.