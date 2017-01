HSV: Jens Todt wird HSV-Sportdirektor

Ganz bestimmt kein Ja-Sager: Der Hamburger SV verpflichtet Jens Todt als Sportchef - einen unangepassten Typen, der über den Tellerrand hinausschaut.

Es wäre sicher übertrieben zu behaupten, Heribert Bruchhagen möge Journalisten lieber als Vertreter anderer Berufsgruppen. Der neue Vorstandschef des Hamburger SV hat mit offenem Visier so manches Sträußchen mit Reportern ausgetragen, die die Dinge anders sahen als er selbst. Aber das heißt natürlich nicht, dass der 68-jährige Altmeister die Branche deshalb für alle vergangenen und zukünftigen Zeiten in Kollektivhaft nehmen würde. Das ist gut für den ehemaligen Journalisten Jens Todt, mit dem sich Bruchhagen übereinstimmenden Medienberichten zufolge über die Jahreswende hinweg auf eine Zusammenarbeit geeinigt hat. Todts vormaliger Arbeitgeber, Zweitligist Karlsruher SC, hat eine Einigung über den Wechsel des im Herbst freigestellten Sportchefs bereits bestätigt. Es heißt, es fließe eine Ablösesumme in Höhe von rund 200.000 Euro. Der HSV hat schon bedeutend teurer eingekauft.

Todt war in seinem wechselvollen Leben natürlich nicht nur Volontär und Redakteur bei Spiegel Online (nachdem er zuvor der „Stuttgarter Zeitung“ für ein vereinbartes Volontariat kurzfristig abgesagt und zunächst lieber Chefscout bei Hertha BSC wurde). Er war auch ein recht guter Fußballer, strategisch veranlagt im defensiven Mittelfeld, schaffte es gar bis in die A-Nationalmannschaft und saß beim EM-Finale 1996, kurzfristig berufen, auf der Bank. Später zwangen ihn Verletzungen zum Ende der aktiven Karriere. Da war er 32.

Artikel über Jugendgewalt

Der inzwischen 47-Jährige gehört zu jenen eher wenigen Menschen der Branche, die weit über den Tellerrand des Profifußballs hinauszugucken in der Lage sind. Für Spiegel online hat er hauptsächlich Artikel fern des Sports geschrieben, über vernachlässigte Kinder in Berlin, über Jugendgewalt, über ungeklärte Mordfälle, über einen qualvoll in einer Polizeizelle verstorbenen Asylbewerber. Todt hat sich eingemischt und sich getraut, auch komplizierte Themen aufzugreifen.

Die Karriere nach der Karriere war bislang nicht von Kontinuität geprägt. Hertha, Spiegel online, schon einmal HSV (als Nachwuchschef, der sich bald mit Vorstandschef Hoffmann überwarf), VfL Wolfsburg, VfL Bochum, zuletzt beim Karlsruher SC, wo der Mann mit dem markanten Kinn zunächst hervorragende Arbeit leistete und im Mai 2015 höchst unglücklich in der Relegation an seinem neuen Arbeitgeber scheiterte. Selten mehr als zwei Jahre an einem Fleck. Wie viel Verantwortung dafür die oft wenig strategisch ausgerichteten Usancen des Profifußballbusiness tragen und wie viel dafür in der Persönlichkeit von Jens Todt selbst zu suchen ist, bleibt eine interessante Fragestellung.

Der gebürtige Hamelner ist jedenfalls niemand, der blind Rattenfängern hinterherlaufen würde. Er hat seinen eigenen Kopf, ist kommunikativ und rhetorisch bewandert. Nach dem Scheitern in der Relegation durch eine umstrittene Schiedsrichterentscheidung bleibt ein Satz aus seinem Mund in Stein gemeißelt: „Man kann gar nicht so viel essen, wie man kotzen möchte.“ Der neue Job dürfte zur abschließend erfolgreichen Verdauung des harten Brockens beitragen.