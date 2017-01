Ligareport: Das Fußball-Geschäft brummt

Bundesliga-Boss Christian Seifert präsentiert wieder boomende Umsatzzahlen. Bei der Vorstellung des Ligareports ging es aber auch um ganz andere Fragen.

Es ging um harte Rekordzahlen, die der Geschäftsführer Christian Seifert im fünften Stock der Frankfurter Zentrale der Deutschen Fußball-Liga erklärte. Aber es ging auch um weiche Faktoren. Darum, ob Jugendliche in den Leistungszentren allzu arg hochgezüchtet werden, ob das nahezu unbändige Wachstum des deutschen Profifußballs im gerade erst angebrochenen Jahrtausend zur Übersättigung führt, ob der Amateurfußball von den Profis ausreichend unterstützt wird?

Insoweit war es keine schlechte Wahl, dass die 15. Veröffentlichung des Ligareports in einem zweckmäßigen Sitzungssaal stattfand und nicht im schicken Szeneclub um die Ecke, den die DFL in der Vergangenheit oft für derartige Termine gebucht hatte – sieht man einmal davon ab, dass das Mikrofon bei Seiferts Vortrag hin und wieder ein Eigenleben mit schrillen Pieptönen begann, was gar nicht im Sinne des als Perfektionisten bekannten Chefs der Fußball-Bundesliga war.

Die Zahlen: Rund 530 Erstligaprofis erwirtschafteten in der Saison 2015/16 in 18 Vereinen einen Gesamtumsatz von 3,24 Milliarden Euro, was einer enormen Steigerung von 23,7 Prozent gleichkommt. Die Dynamik, von der andere Wirtschaftsbranchen nur träumen können, erklärt sich durch höhere Sponsoreneinnahmen (plus 100 Millionen auf 773 Millionen Euro), gestiegene TV- und Interneterlöse (plus 200 Millionen auf 933 Millionen Euro) und explodierte Transfererlöse (um plus 300 auf 533 Millionen Euro). Allein 184 Millionen Euro davon flossen aus dem Ausland an deutsche Erstligaklubs. Keine signifikanten Zuwächse erwirtschafteten die Bereiche Eintrittsgelder und Merchandising.

Berichte aus allen Sportarten und Fußball-Liveticker - auch unterwegs auf dem Laufenden mit „FR News“. Unsere beliebte App für iPhone und Android-Smartphones.

Hierzulande kassiert ein Bundesligaprofi im Schnitt knapp mehr als zwei Millionen Euro brutto pro Jahr. „Unheimlich viel Geld“ zwar, wiewohl fast die Hälfte an Steuern abgehen sollten, aber auch Geld, „das im Geschäftsmodell Bundesliga vorhanden ist“, wie Seifert nüchtern ausführte. Nicht ohne zu vergessen, darauf hinzuweisen, seit 2004 seien im Schnitt pro Jahr 2000 zusätzliche Arbeitsplätze durch den Bundesligabetrieb geschaffen worden, so dass mittlerweile 53 000 Menschen durch den Profifußball in Deutschland zumindest einen Teil ihres Lebensunterhalts bestreiten können. Erstmals mehr als eine Milliarde Euro an Steuern und Abgaben floss aus der Liga an die Finanzämter.

Klubs häufen Eigenkapital an

16 von 18 Erstligaklubs und elf von 18 Zweitligisten erwirtschafteten in der Saison 2015/16 einen Gewinn nach Steuern. „Ein sehr guter Wert, den Sie in anderen Ligen nicht finden werden“, analysierte Seifert die tiefschwarzen Zahlen. 200 Millionen Euro mehr liegen somit in den Kassen der Klubs, die mehr als eine Milliarde Euro Eigenkapital anhäufen. Das Geschäft brummt.

Fast 160 Millionen Euro und damit mehr als dreimal so viel wie noch vor 15 Jahren investierten die Vereine in ihre Nachwuchsleistungszentren. Seifert sieht dabei bald das Ende der Fahnenstange erreicht. Er empfiehlt, die Ausbildung junger Spieler grundsätzlich auf den Prüfstand zu stellen, unter anderem auch mit Blick auf die vielen unzufriedenen Amateurvereine, von denen sich einige gestern Abend zur Aktionsgemeinschaft „Rettet den Amateurfußball“ zusammengeschlossen haben (die FR berichtete mehrfach).

Der Bundesligaboss kann das unüberhörbare Grummeln in Teilen nachvollziehen. In jenen Teilen nämlich, in denen Vereine fürchten, dass sie die Ausbildung von Kindern und Jugendlichen nicht mehr hinkriegen. Aber er macht auch auf die Realität in den unteren Ligen aufmerksam. Schon in den Kreisligen würden Handgelder gezahlt, merkte Seifert zurecht an. „Ich finde die Diskussion gesellschaftlich wichtig, aber nicht unter der Maßgabe, dass Landesligisten vierstellige Gehälter an ehemalige Drittligaspieler zahlen.“ Das sei dann „komplett falsch verstandener Amateurfußball“. Er habe im Übrigen nicht den Eindruck, „dass die Vertreter des DFB nicht wissen, was an der Basis los ist“. Die Diskussion müsse „seriös und nicht populistisch“ geführt werden, dazu gehöre auch die Einsicht der Bundesliga, im Interesse der kleinen Vereine über das System der Ausbildungsentschädigung nachzudenken. „Ich finde es schon das falsche Wort, weil damit suggeriert wird, dass durch einen Spielerwechsel ein Schaden entstanden ist.“ Seifert hätte lieber die Bezeichnung „Ausbildungshonorierung“.

Keine fundamentalen Sorgen macht sich der 47-Jährige über eine mögliche Übersättigung der Fans. „Wir sind wachsam, aber momentan habe ich da keine Angst.“ Anders als beim Tennis habe die Bundesliga das Rad nicht überdreht und den Wettbewerb nicht beliebig ausgeweitet. Und auch das Beispiel National Football League in den USA schreckt ihn nicht. Dort sind die Zuschauerzahlen dramatisch rückläufig. Die Tatsache, glaubt Seifert, dass American Football nachweislich zu schweren Hirnschäden führen könne, habe dazu geführt, dass „viele Leute sich abgewendet haben“. Fußball, so viel steht fest, ist gesünder: für Kopf und Kassenlage.