Niederlage gegen die Bayern: Die wahre Größe von RB Leipzig

Der Brauseklub lässt nicht locker, bis das Gebilde eine solche Größe erreicht hat, dass die Bayern aus dem Spitzenspiel als Verlierer herausgehen. Ein Kommentar.

Wahre Größe zeigt sich in der Niederlage. Gebetsmühlenartig ist bei RB Leipzig zuletzt davon gesprochen worden, dass es in der ersten Bundesligasaison nie und nimmer ein verlorenes Spiel geben kann. Weil selbst, wenn ein Gegner mal mehr Tore schießt als die Roten Bullen, man da doch gewinnbringende Faktoren fürs spätere (Fußballer-)Leben mitnehme. Insofern ist es interessant, den Blick auf die Verlierer des Gipfeltreffens zu richten. Also: Ralph Hasenhüttl, der aus dem österreichischen Graz stammende RB-Trainer, hatte keine große Mühe, ohne Umschweife zuzugeben, dass es eine Lehrstunde gewesen sei.

Und seine Mannschaft weder körperlich (Naby Keita) noch nervlich (Emil Forsberg) auf dem allerbesten Level war. Beim ersten Punkt ziehe er sich sogar den Schuh an, weil nicht alle von ihm aufgestellten Spieler topfit waren. Das zeugt von Selbstkritik. Und Größe. Schade nur, dass Ralf Rangnick, der aus dem schwäbischen Backnang stammende RB-Sportdirektor, nicht dieselbe Haltung zeigte. „Er wirkte beleidigt, beinahe persönlich beleidigt“, konstatierte der Sportinformationsdienst und machte bei Rangnick diesen Erklärungsansatz aus: Seht her, der FC Bayern spielt nur deshalb so gut, weil er sich von Leipzig einiges abgekupfert hat.

Wer sich ein bisschen zurückerinnert, der kommt schnell auf Borussia Dortmund und Jürgen Klopp: Als der BVB mit dem zu diesem Zeitpunkt einzigartigen Umschaltfußball die Maßstäbe setzte und den Bayern zweimal die Schale wegschnappte, war der Spaß erst vorbei, als sich die Münchner eines ähnlichen Stilmittels bedienten. Klopp beklagte das ein- oder zweimal wortreich, sah aber irgendwann ein, dass solche Vorwürfe ins Leere zielen. Insofern sollten auch die Sachsen schnell davon lassen. Das werden sie auch.

Berichte aus allen Sportarten und Fußball-Liveticker - auch unterwegs auf dem Laufenden mit „FR News“. Unsere beliebte App für iPhone und Android-Smartphones.

Mehr dazu

Interessant nun, was Red-Bull-Gründer Dietrich Mateschitz gerade im Schweizer „Blick“ ausgeplaudert hat: Der Brauseklub will bereits in dieser Saison entweder einen Champions-League-Platz oder Europa-League-Rang anpeilen. Der Vorstandsvorsitzende Oliver Mintzlaff ist dann am Donnerstag kurzfristig zur Pressekonferenz in die Red-Bull-Akademie gekommen. Aber nicht, um das Mateschitz-Statement zu kassieren, sondern um zu verkünden, dass der Verein die Leipziger Arena dem Investor Michael Kölmel abkaufe. Und sie demnächst wohl auf eine Kapazität von 57 000 Plätzen erweitern wird. In Richtung München könnte das übersetzt heißen: RB Leipzig lässt nicht locker, bis das Gebilde eine solche Größe erreicht hat, dass die Bayern aus dem Spitzenspiel als Verlierer herausgehen.