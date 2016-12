Premier League: Fußball unterm Weihnachtsbaum

Wenn in Deutschland am zweiten Feiertag noch ordentlich gespeist wird, spielt man auf der britischen Insel am Boxing Day wieder Fußball. Eine Analyse der Top-Vier in der Premier League.

Contes Kniff

Eden Hazard und Thibaut Courtois wissen noch heute nicht, wie ihnen an diesem 13. Juni 2016 in Lyon geschah. Die Belgier spielten als EM-Favorit gegen eine italienische Mannschaft, von der man vor dem Turnier nicht recht wusste: Wofür stehen die eigentlich? Einer wusste, es ganz genau. Er fuchtelte mit seinen Armen wild herum, er lief in seinem pikfeinen Anzug wie ein Irrwisch durch die Coaching-Zone. Maestro Antonio Conte dirigierte die Azzurri zu einem 2:0-Sieg gegen erstaunte Belgier, die keine Lücken im 3-5-2- der Italiener fand. Italien schied zwar im Viertelfinale gegen Deutschland aus, doch der FC Chelsea konnte sich auf einen gewieften Trainer freuen, der dem Klub schon im April sein Ja-Wort gegeben hatte. Nach einer 1:2-Heimpleite gegen den FC Liverpool und der 0:3-Auswärtsschmach bei Dauerrivale Arsenal am sechsten Spieltag geriet Conte, der jetzt Hazard und Courtois trainiert, jedoch früh in die Kritik.

Italienischer Irrwisch: Antonio Conte. Foto: REUTERS

Wengers Frustbeulen

Es ist kalt, nass und neblig dieser Tage in England, was auch sonst, aber Arsène Wenger muss das nicht kümmern. Der französische Trainer des FC Arsenal verfügt ja über diesen sagenhaften Mantel, lang und grau, er sieht darin aus wie zwei Jungs übereinander, die versuchen, sich ins Erwachsenenkino zu mogeln. Wengers Schwierigkeiten, den Reißverschluss des schlafsackähnlichen Kleidungsstücks zuzuziehen, sind inzwischen legendär – fast so legendär wie die Wutausbrüche, die den 67-Jährigen an der Seitenlinie erschüttern, wenn ihm mal wieder eine Schiedsrichterentscheidung nicht passt.

Mann im Schlafsack: Arsène Wenger. Foto: REUTERS

Am 1:2 beim FC Everton vor elf Tagen war natürlich Mark Clattenburg schuld, der Unparteiische. Das 1:2 kurz darauf gegen Manchester City fiel dann selbstredend in den Verantwortungsbereich von Referee Martin Atkinson, glaubt man Wenger. „Die Schiedsrichter werden beschützt wie die Löwen im Zoo“, klagte der Mann mit dem Adlergesicht im Anschluss. Das war nicht verwunderlich, die klassische Schirischelte ist Wengers Art der Frustbewältigung, und der laufende Dezember hat allgemein für ein paar Frustbeulen gesorgt bei Arsenal und seinem Trainer. Acht Tage vor dem Everton-Spiel führten die „Gunners“ noch die Tabelle der Premier League an; nun sind sie Vierter, wie so oft. Der Rückstand auf Spitzenreiter Chelsea beträgt bereits neun Punkte.

Seit 20 Jahren ist Wenger Arsenal-Trainer, und in derartigen Langzeitbeziehungen ist das eben so: Die Vorwürfe sind irgendwann immer die gleichen. Wengers Kurzpassspiel sei nicht mehr zeitgemäß, er gebe nicht genug Geld aus für neue Spieler, und überhaupt habe er inzwischen viel zu viel Macht im Verein. „Wenger out“ fordern deshalb einige Fans mit selbstgemachten Plakaten die Scheidung. Schon macht die Meldung die Runde, Paris St. Germain mache dem gebürtigen Elsässer ernstgemeinte Avancen für die nächste Saison. Sein Vertrag in Nord-London läuft im Sommer aus – ob man sich trennt oder es doch weiter gemeinsam versucht, hängt vom Verlauf der Spielzeit ab.

Den ersten Ligatitel seit zwölf Jahren haben sie bei Arsenal noch nicht abgehakt, in der Champions League versuchen sie sich mal wieder am FC Bayern. Wenger vertraut darauf, dass Mesut Özil, sein fragiles Prinzlein, die Neigung zur Unsichtbarkeit in wichtigen Spielen ablegt. Ansonsten bliebe ihm wohl nur noch die Hoffnung, dass in seinen Mantel eine özilartige Tarnfunktion integriert ist. (Jakob Böllhoff)

Guardiolas Pragmatismus

Jetzt, da wir gewonnen haben, ist der Trainer ein Genie, nicht wahr?“, sagte Pep Guardiola spitz. „Ein Genie!“ Der spanische Trainer hatte gerade mit Manchester City den FC Arsenal besiegt, keine einfache Sache. Theo Walcott schoss nach fünf Minuten das 1:0 für die Gäste, und dann gab es da diesen Moment, als Guardiola, dieser stolze katalanische Dressman, beim Versuch, einen Ball zu stoppen, in seinen braunen Lederschühchen ausrutschte. Er fiel in den Dreck.

Es soll nicht wenige Menschen geben auf der Insel, denen dieses Bild gefiel, Guardiola am Boden. Schaut her, der Pep: Kommt halt nicht mit den rauen englischen Bedingungen zurecht. Alles irgendwie zu schlank und zu fein, der Fußball, der ganze Mensch, und trinkfest ist der bestimmt auch nicht. Nein, nein, so wird das nichts. Es kam dann allerdings so, dass Leroy Sané und Raheem Sterling das Spiel gegen Arsenal drehten in der zweiten Halbzeit. Beide Tore waren Mannschaftskreationen, als Entwürfe würden sie wunderbar in Guardiolas Künstlerkladde passen, aber der Meister selbst stand hinterher nicht für Komplimente zur Verfügung. Er hatte die Grundsatzkritik an seinem Werk nicht vergessen. Vor allem sein hemmungsloses Offensivspiel befremdet die Engländer ja ein wenig, seit er im Sommer vom FC Bayern in den Nordwesten der Insel zog.

Katalanischer Dressman: Pep Guardiola. Foto: REUTERS

Guardiola kennt die Diskussionen um sein Ballbesitz-Dogma, sie haben ihn aus München nach Manchester begleitet. Bei den Bayern sind sie nur dann lauter geworden, wenn sein Team mal wieder im Champions-League-Halbfinale aus dem Wettbewerb befördert wurde, von einer der zynischen Kontermannschaften, die in Madrid in Serie gebaut werden. Aber die Premier League lässt sich eben nicht so beiläufig beherrschen wie die Bundesliga mit den Bayern, die Konkurrenz an der Spitze ist enorm. Und hätten die „Skyblues“ gegen Arsenal verloren, wären sie am Boxing Day nicht unter den ersten drei der Tabelle gewesen – zum ersten Mal seit 2009.

Hätte? Wäre? Papperlapep. Guardiola denkt nach vorne, und er ist durchaus gewillt, sich den englische Fußballverhältnissen ein Stück weit anzupassen, um des Erfolges Willen. Er weiß, dass eine Armada fehlpassresistenter Mittelfeldgnome von den Stokes und Hulls dieser Liga auch mal rumgeschubst wird. Er hat deshalb zum Beispiel den breitschultrigen Yaya Touré begnadigt, und manchmal lässt er ganze Nachmittage lang die Eroberung zweiter Bälle trainieren. Fehlt nur noch, dass Pep Guardiola bald rutschfeste Gummistiefel trägt. (Jakob Böllhoff)

Klopps Grundsätze

Die Worte sind groß: „Wir starten unsere Geschichte jetzt.“ Jürgen Klopp hat das neulich gesagt, als er auf die große Tradition des FC Liverpool angesprochen worden war. Der Schwabe, Anfang November nach einem furiosen 6:1 über den FC Watford mal kurz mit seinem Team ganz oben in der Premier League, hat seitdem zwar ein paar Schrammen abbekommen, hält sich mit den Reds aber stabil auf Tuchfühlung zum FC Chelsea.

Der Hänger zwischendurch war allerdings schlagzeilenträchtig. Nachdem Liverpool eine 3:1-Führung beim AFC Bournemouth auch durch Fehler des deutschen Torwarts Loris Karius binnen 18 Minuten noch verspielt und 3:4 verloren hatte und bald darauf gegen West Ham United über ein 2:2 nicht hinauskam, weil Karius wieder patzte, gab es Saures von TV-Experten. Die Gebrüder Phil und Gary Neville erhielten prompt Gegenwind von Klopp, der seinen Torwart vehement verteidigte, und auch Karius meldete zartes Unverständnis für die Schärfe der Kritik an, um sogleich zu erfahren, dass es in England im Austausch von Bösartigkeiten ein wenig zünftiger zugeht als beim braven FSV Mainz 05.

Deutscher Dampfmacher: Jürgen Klopp. Foto: REUTERS

Gary Neville konterte jedenfalls: „Halt deine Klappe, mach deinen Job, geh‘ nach Hause, trink deinen Tee und spiel Fußball.“ Klopp, zwar beleidigt, nahm Karius aus dem Kasten, ersetzte ihn durch den vormaligen Stammkeeper, den Belgier Simon Mignolet, und fuhr zwei Zu-Null-Siege ein. Sich öffentlich vor seine Spieler zu stellen, ist das eine, sich dennoch dem Grundsatz des Leistungsprinzips zu unterwerfen, das andere. Klopp macht in Liverpool jedenfalls viel mehr richtig als falsch, und er lobt seine Profis inständig für deren „collective desire“, für ihre gemeinsame Hingabe also. Die Qualitätsoffensive mit Adam Lallana, Daniel Sturridge, James Milner, Sadio Mané, Philippe Coutinho und Roberto Firmino hilft dabei ebenso wie die Tatsache, dass der FC Liverpool sich für keinen internationalen Wettbewerb qualifiziert hat.

Als weniger hilfreich sieht Klopp die aktuelle Spielansetzung an und wird dabei grundsätzlich: „Warum ist England nicht erfolgreich bei großen Turnieren? Weil die anderen die Beine hochlegen und englischen Fußball schauen.“ Dass seine Mannschaft auf Wunsch des Pay-TV am 31. Dezember um 18.30 Uhr gegen Manchester City und schon 45 Stunden später, am 2. Januar, in Sunderland anzutreten hat, hat ihn zu einer dieser typischen listigen Jürgen-Klopp-Fragen an die verdutzten Reporter verführt: „Ist der 2. Januar ein besonderer Tag bei euch in England?“ (jcm)