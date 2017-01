Thiago Alcantara verletzt: Bayern bangen um Thiago

Für Thiago Alcantara hat die Bayern-Trainingseinheit am Samstag Folgen: Der Spanier hat sich am Oberschenkel verletzt. Foto: AFP

Schlechte Nachrichten für Thiago. Für den Spanier ist das Trainingslager des FC Bayern vorzeitig beendet. Womöglich wird Thiago längerfristig ausfallen.

Für Thiago ist das Trainingslager des FC Bayern in Doha wegen einer Oberschenkelverletzung vorzeitig zu Ende. Der Profi des deutschen Fußball-Rekordmeisters zog sich am Samstag eine nicht genauer definierte Muskelblessur zu. Nach einer genauen Untersuchung stand fest, dass er vorerst fehlen werde, teilte der Club mit. Details und Prognosen der Ausfallzeit wurde nicht bekanntgegeben.

Nur drei Spiele in der Hinrunde verpasst

Thiago war in der Hinrunde einer der Leistungsträger im Team von Trainer Carlo Ancelotti. In 22 von 25 Pflichtspielen kam der 25 Jahre alte Spanier zum Einsatz. Am Samstagvormittag hatte Thiago das Training abbrechen müssen. Bei einer Spielübung fasste sich der Spanier an den rechten Oberschenkel, nachdem er einen Schlag abbekommen hatte. (dpa/sid)