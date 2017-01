Videobeweis: Die Bundesliga geht voran

Der DFB und die DFL präsentieren Ergebnisse des Videobeweises. Nächste Saison soll es bei allen Spielen ernst werden.

Mit Hochdruck arbeiten der DFB und die Bundesliga in einem Joint Venture an der Einführung des Videoassistenten im Vollbetrieb. In der kommenden Saison beginnt bei allen 306 Bundesligaspielen die Live-Testphase. Dann soll der Welt von Deutschland aus in größtmöglicher Perfektion präsentiert werden, wie ein zusätzlicher Unparteiischer vor dem Bildschirm unmittelbaren Einfluss auf das Spielgeschehen nehmen kann. Im Trainingsbetrieb sitzen derzeit bei jeweils drei Begegnungen pro Wochenende ein für die Bildauswahl verantwortlicher Operator und ein Videoschiedsrichter vor bis zu acht Bildschirmen. Noch ist der Schiri im Kölner Testzentrum nicht mit dem Unparteiischen auf dem Platz verdrahtet. Das folgt ab Sommer, wenn der Test scharf gestellt wird.

Erste konkrete Erkenntnisse aus der seit Saisonbeginn laufenden Probephase, die eine Millionensumme verschlingt, präsentierte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) gemeinsam mit der Deutschen Fußball-Liga (DFL) in Frankfurt. Bis zur Winterpause, berichtete der für die Schiedsrichter verantwortliche DFB-Mann Ronny Zimmermann, habe es 44 klare Fehlentscheidungen gegeben, von denen 33 durch den Videobeweis zweifelsfrei hätten aufgeklärt werden können. „In elf Szenen hatten wir weiterhin Diskussionsbedarf.“

Abraham wäre runtergeflogen

Diskussionsbedarf soll es aber gerade nach Videourteilen nicht mehr geben. „Es geht darum: War eine Entscheidung des Schiedsrichters klar falsch?“, erläuterte Hellmut Krug. Der Projektleiter demonstrierte verschiedene Videosequenzen, unter anderem den nicht geahndeten Ellbogencheck des Frankfurter Verteidigers David Abraham gegen den Hoffenheimer Sandro Wagner, und die Schwalbe des Leipzigers Timo Werner gegen Schalke. In beiden Fällen hätte der Videoassistent den Referee flugs aufklären können. Abraham wäre vom Platz gestellt worden, Werner hätte Gelb statt einen Elfmeter bekommen.

Der Videoassistent darf nur bei Fehlentscheidungen, die einen Torerfolg nach sich ziehen (meist vorangegangene Fouls oder Abseitsstellungen), bei Strafstoßentscheidungen (Foul oder Handspiel), bei Roten Karten (ohne Gelb-Rot) und bei Spielerverwechslungen (bei Verwarnung oder Platzverweis) überhaupt tätig werden.

Die Bilder, die der Operator dem Videoassistenten zur Verfügung stellt und die dann eine Fehlentscheidung berichtigen, werden unmittelbar auch den TV-Anstalten und der Stadionregie übermittelt. Noch nicht abschließend geklärt ist, ob sie sodann auch auf der Videowand im Stadion gezeigt werden. Vermutlich wird es zur Aufklärung des Publikums so kommen. Auch erhält der Schiedsrichter auf dem Platz die Möglichkeit, die Information des Videoassistenten seinerseits in einer sogenannten Review-Area am Spielfeldrand auf einem Bildschirm zunächst persönlich in Augenschein zu nehmen und erst dann seine Entscheidung zu revidieren. Dies soll laut Krug aber die Ausnahme bleiben. In der Regel nimmt der Schiedsrichter die Entscheidung des Kollegen vorm Bildschirm auf und setzt sie um. Das soll zwischen zehn und 40 Sekunden dauern, nachdem es im Testbetrieb anfänglich noch bis zu 90 Sekunden brauchte, wie der Ex-Schiri Krug berichtete.

Fifa-Referee Felix Zwayer spricht von einer „riesengroßen Hilfestellung für die Schiedsrichter“. Denn die wüssten jetzt: „Bevor mir ein kapitaler Bock unterläuft, habe ich noch einen Backup vor dem Bildschirm. Das nimmt uns Schiedsrichtern den Druck.“

Bis zum Saisonende soll jeder der aktuell 23 Bundesligaschiedsrichter mindestens dreimal vorm Bildschirm gesessen haben. Laut Zimmermann gehe man beim DFB davon aus, dass der Weltfußballverband Fifa das System für seine Wettbewerbe übernehmen wird, „wenn wir es erfolgreich getestet haben“. Der Videoassistent würde dann bei der WM 2018 eingesetzt. Die Entscheidung fällt im März 2018.

Erste Tests der Fifa bei der Klub-WM im Dezember in Japan hatten für Verwirrung gesorgt. Einmal hatte der Videoassistent eine Entscheidung des Schiedsrichters zunächst revidiert und dann wenige Sekunden später doch wieder bestätigt. In Deutschland glaubt man, auch aus diesen Erfahrungen die richtigen Schlüsse zu ziehen. Eines steht fest: Es wird auch in Zukunft strittige Entscheidungen geben, über die selbst nach Ansicht verschiedener Kameraeinstellungen gestritten werden kann. In diesen Fällen soll ein Videoreferee sich tunlichst zurückhalten.