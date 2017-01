Vierschanzentournee: Eisenbichler verfehlt Podest knapp

Markus Eisenbichler hält dem Erwartungsdruck stand und wird beim Neujahrsspringen in Garmisch Vierter, was er auch in der Gesamtwertung ist. Den Tagessieg holt der Norweger Tande.

Weder vom Verlauf seiner bisherigen Karriere noch von seinen 1,75 Meter Größe her gehört Markus Eisenbichler zu den ganz großen im Skisprunggeschäft. Doch der 25-Jährige ist nach zwei Springen der Vierschanzentournee gewachsen. Gewachsen an der Schwere der Aufgabe. Eine Frage der Persönlichkeitsentwicklung hatte das der Cheftrainer der deutschen Springer genannt. Werner Schuster war, wie Millionen andere Skisprungfreunde an den Bildschirmen auch, gespannt, ob der in dieser Saison kometenartig in die Weltspitze vorgestoßene Bayer diesen ganz speziellen Stresstest bestehen würde. Eisenbichler war der Beste in der Qualifikation zum Neujahrsspringen gewesen und musste daher, als es ernst wurde, im ersten Durchgang als Letzter ran. „Da ging mir da oben schon die Düse.“ Als Eisenbichler, auch getragen von den Anfeuerungsrufen der allermeisten der 20.000 Zuschauer in Garmisch-Partenkirchen nach 136,5 Metern sicher landete, klopfte er sich mehrmals mit der Faust kräftig auf die Brust. Er hatte seine Reifeprüfung, zunächst zur Hälfte, bestanden.

Eisenbichler springt knapp am Podest vorbei Markus Eisenbichler zeigte eine starke Leistung und beendete das Neujahrsspringen auf dem vierten Platz.

Wie in Oberstdorf war er Vierter nach dem ersten Akt, wieder war er der Primus unter den deutschen Adlern, die darunter leiden, dass der langjährige Vorflieger Severin Freund wegen einer Hüftoperation derzeit nur über ein eingeschränktes Flugsystem verfügt. In die Lücke stieß zur Überraschung aller Markus Eisenbichler, der eine gewisse Bekanntheit vor allem einem fürchterlichen Trainingssturz vor ein paar Jahren in Oberstdorf verdankte.

Jetzt ist der Mann aus dem Chiemgau nach Rang vier am ersten Tag des neuen Jahres auch Vierter in der Gesamtwertung der bedeutendsten Sprungveranstaltung der Welt. „Wenn mir das einer vorher gesagt hätte, hätte ich gesagt, träum weiter“, sagte der Bayer in seiner gewohnt unaufgeregten Art. Während die Medien und sogar der Chefcoach, wenn auch sehr verhalten, schon bis nach Bischofshofen schielen und sich ausmalen, dass nach Severin Freund vor einem Jahr wieder ein Deutscher auf dem Podium der Gesamtwertung landen könnte, will Markus Eisenbichler von den Rechenspielchen nichts wissen. „Ich verschwende keinen Gedanken daran.“

Das ist so falsch nicht, denn die vor ihm Platzierten haben nicht nur einige Reifeprüfungen bereits hinter sich, sie haben auch unter schwierigen Bedingungen ihre Flugfähigkeiten bewiesen. Daniel Andre Tande (Norwegen), der Pole Kamil Stoch und Stefan Kraft (Österreich) haben in dieser Reihenfolge „einen unfassbar hochklassigen Wettkampf abgeliefert“, so Schuster anerkennend, dass „der Markus sich nichts vorzuwerfen braucht“.

Der gelegentlich recht strenge Sprunglehrer war am Fuße der Olympiaschanze deutlich entspannter als in Oberstdorf, wo der Österreicher seinen Springern vorgeworfen hatte, sich in der Vergangenheit hinter seinem Vorzeigeschüler Freund versteckt zu haben. Nun war es im Werdenfelser Land nicht nur Eisenbichler, der den Kopf deutlich herausreckte. Stephan Leyhe erreichte als Achter sein bisher bestes Ergebnis im Weltcup und schnuppert als Zehnter der Gesamtwertung in die Weltspitze hinein. Persönlichkeitsentwicklung Teil zwei gelungen. Bei dem im Schwarzwald trainierenden Willinger sei es die Frage gewesen, ob er es sich selbst zutraut, zwei gute Sprünge in den Schnee zu zaubern. Das gelang. Leyhe strahlte wie ein Honigkuchenpferd, ist er doch nun der zweitbeste Deutsche bei der Tournee. „Das fühlt sich gut an. Es hat heute alles gepasst.“

Tagessieger Daniel Andre Tande. Foto: rtr

Das wiederum kann Severin Freund, im vergangenen Jahr noch einziger Herausforderer des damals alle überragenden Tourneesiegers Peter Prevc, von sich auch nach dem vierten Tournee-Sprung nicht sagen. Er springt, allerdings nach einer fünfmonatigen Sprungpause nachvollziehbar, für seine Verhältnisse weiter verdammt weit hinterher. Als 21. muss Freund endgültig alle Hoffnungen auf eine vordere Tournee-Platzierung begraben. „Manchmal muss man so etwas schlucken. Sportlerleben haben auch Täler.“

Das hatte auch schon der zum Super-Helden dieses Winters hochgejazzte Domen Prevc erfahren müssen. Der erst 17 Jahre alte Slowene kam mit vier Weltcupsiegen zur Tournee, und die Frage schien nur zu lauten, wer kommt hinter dem Max Verstappen des Skispringens auf Rang zwei und drei. In Oberstdorf war der übermütige junge Bursche in der Rubrik „teilgenommen haben“ gelandet. In Garmisch kam der jüngste von drei Ski springenden Brüdern auf Rang fünf. Unverkennbar hat auch er eine positive Persönlichkeitsentwicklung am Gudiberg durchlaufen. Sport, in diesem Fall das Skispringen, verdient zweifellos das Prädikat „pädagogisch wertvoll“, wie der Tag der Reifeprüfungen bewiesen hat.