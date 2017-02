ABG Frankfurt: 50 Prozent geförderter Wohnraum

Von Jan Klauth

Die städtische Wohnungsbaugesellschaft (ABG) hat ihre Pläne zur Nachverdichtung der Platensiedlung in Frankfurt-Ginnheim konkretisiert. Danach wird es 50 Prozent geförderten Wohnraum geben, eine neue Kita, Tiefgaragen und viel Grün auf den Dächern.

Die Pläne zur Nachverdichtung der Platensiedlung konkretisieren sich. Zur Beantwortung eines Fragekatalogs kamen am Donnerstagabend der Chef der städtischen Wohnungsbaugesellschaft (ABG) Frank Junker und Planungsdezernent Mike Josef in die Sitzung des Ortsbeirats 9. Die mehr als 120 Anwohner hatten es nicht weit: Getagt wurde in der Astrid-Lindgren-Schule, deren Zukunft auch Thema war.

Einig geworden sind sich ABG und Planungsamt mittlerweile beim Wohnungsmix. Bis 2019 sollen in der Platensiedlung 600 neue Wohnungen entstehen, der Anteil an gefördertem Wohnraum soll bei 20 Prozent liegen. Weitere 30 Prozent fallen ins Mittelstandprogramm. Die restlichen 50 Prozent der neuen Wohnungen sind preisgebunden, sagte Junker, die Miete werde aber zehn Euro pro Quadratmeter nicht übersteigen. „Die ABG verpflichtet sich zu fünfzig Prozent gefördertem Wohnraum“, versprach Junker. Forderungen nach einem höheren Anteil wies Mike Josef zurück. „Reine Sozialsiedlungen“ baue man ganz bewusst nicht mehr, betonte Josef. Das würde nämlich dem Ruf der Siedlung schaden. „Dass ein Straßenname stellvertretend für einen niedrigen sozialen Rang steht darf nicht passieren.“

Gewissheit herrscht nun, was die neu entstehenden Dächer der Bauten angeht. Der Vorschlag, Solarmodule anzubringen, sei vom Tisch, so Junker. Stattdessen gebe es eine „extensive Dachbegrünung“. Durch die Bepflanzung der Dächer soll das Mikroklima in der Siedlung gefördert und mehr Grün in die ehemalige Housing-Area gebracht werden. Um eben dieses Grün sorgten sich die Anwohner. Sie befürchteten, dass dutzende Bäume den Arbeiten zum Opfer fielen und protestierten vergangenen Samstag (die FR berichtete). „Klar ist, dass wir abholzen müssen“, räumte Junker ein. Gleichzeitig könne er den Mietern aber versprechen, dass jeder Baum ersetzt werde – innerhalb der Siedlung.

Zugeständnisse kann die ABG auch während der Bauzeit machen. Diese soll pro Gebäude maximal 28 Wochen dauern. „Während der Bauzeit wird die Miete in den betroffenen Wohnungen reduziert“, versicherte Junker. Schichtarbeiter könnten bis zur Fertigstellung in alternative Wohnungen ausweichen. In einem Infobüro, das die ABG einrichten will, können Anwohner ihre Ideen zur Gestaltung der Innenhöfe einreichen.

Mit den neuen Bewohnern der Siedlung werde das Verkehrsaufkommen dort steigen, sagte Junker. Ein Gutachten rechne mit 220 Ein-und Ausfahrten pro Stunde in den Spitzenzeiten. Zulässig seien maximal 400. Für die zusätzlichen Autos werde es ausreichend Parkplätze in neu entstehenden Tiefgaragen geben. Hier soll auch der Großteil der Fahrräder untergebracht werden, sagte Junker. Für Familien werde es ausreichend Kita-Plätze geben, sagte Josef. Geplant ist der Bau einer neuen Kita. Bei den Grundschulplätzen rechnet die Stadt mit zwei neuen Klassen pro Jahrgang. Diese würden aber nicht nur auf die Astrid-Lindgren-Schule verteilt. Auch andere Standorte kämen für eine neue Schule im Stadtteil in Frage. „Hier müssen wir über die Grenzen der Siedlung hinausdenken“, sagte Josef.

Der stellvertretende Ortsvereinsvorsitzende der SPD Ginnheim, Simon Witsch, bezeichnete die Pläne als einen fairen Kompromiss, der die Interessen der Bestandsmieter wie auch der Wohnungssuchenden in Frankfurt widerspiegele.