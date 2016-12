Architektur in Frankfurt: Viele 60er-Jahre-Bauten wurden abgerissen

Wie die Stadt Frankfurt mit ihren Bauten aus den 60er Jahren umgeht, ist derzeit heftig umstritten. Abriss, Umbau oder Denkmalschutz?

Im Getümmel der Menschen gehen die architektonischen Formen nahezu unter. Wer sich allerdings oben an den Treppenabgang der Hauptwache stellt und ganz konzentriert den Blick schweifen lässt, der kann die dynamischen Konturen ablesen: Es gibt vorspringende Terrassen, schräg geführte Treppen, Zwischenebenen und kleine grüne Inseln. Als im Oktober 1968 der große Eingang zur neuen U-Bahn-Station eröffnet wurde, löste das Bauwerk heftige Diskussionen aus.

„Allmählich und behutsam“ wollten die jungen Architekten Wolfgang Bader und Artur C. Walter die Menschen in die bald „B-Ebene“ getaufte Fußgänger- und Einkaufspassage herabführen. Doch die asymmetrischen Formen, die beide Architekten gewählt hatten, waren für viele gewöhnungsbedürftig. Der Architekt Günter Bock nannte seine beiden jungen Kollegen spöttisch „Scharounisten“, weil sie sich mit ihren Formen am Werk des großen Berufskollegen Hans Scharoun (1893-1972) orientierten. Scharoun war ein strikter Anhänger der These, die Gestalt der Architektur solle sich aus der Aufgabe des Baus ableiten.

Heute, bald fünfzig Jahre nach der Eröffnung der Hauptwache, geht die Stadt daran, das alte Bauwerk von 1968 verschwinden zu lassen. Planungsdezernent Mike Josef (SPD) will 2017 einen städtebaulichen Wettbewerb ausschreiben. Er soll Ideen liefern für eine ganz neue Gestaltung des zentralen innerstädtischen Ortes. Ein geschlossener Platz soll „das große Loch“ von heute ablösen.

Es ist eine typische Entwicklung für Frankfurt, die vielleicht dynamischste Stadt Deutschlands. Sie geht mit ihrem architektonischen und städtebaulichen Erbe nicht besonders pfleglich um. Jochem Jourdan, einer der prominentesten Frankfurter Architekten, beklagt diese Haltung. Und spricht von „Zerstörung“ auch durch wirtschaftliche Interessen.

Vieles wurde abgerissen Ganz schön hoch: Das Gebäude der Schweizer National Versicherung. « zurück 1 | 4 weiter »

Verschwunden bis auf ein Gerippe sind der Bundesrechnungshof an der Berliner Straße, ganz abgerissen das Zürich Hochhaus am Opernplatz, das Technische Rathaus an der Braubachstraße, das Historische Museum am Römerberg und viele Bauten mehr, die in den 60er Jahren konzipiert oder errichtet worden waren. „All diese Abrisse wichtiger Architektur sind unwiederbringbar Verluste“, urteilt der 79-Jährige im FR-Interview.

Der Architekturkritiker Wilhelm Opatz sieht das ganz anders. „Die Dynamik ist typisch für Frankfurt“, sagt der 54-Jährige und fordert, „das zu unterstützen.“ Man wolle heutzutage „schnell leben, nicht die alten Zöpfe behalten“. Der gebürtige Frankfurter fügt hinzu: „Wir leben in Frankfurt, nicht in München – wir haben uns dem Fortschritt verschrieben.“ München stelle im Gegensatz dazu geradezu ein Architekturmuseum dar.

Mehr dazu

Opatz liebt die Geschwindigkeit des Lebens in Frankfurt: „Dieses Tempo ist etwas Wunderbares!“ Der gelernte Maurer, der dann Innenarchitekt und Grafikdesigner wurde, provoziert gerne mit solchen Sätzen. Doch gleichzeitig engagiert er sich für den Erhalt des architektonischen Erbes. Opatz ist der Herausgeber des gerade erschienen Architekturführers „Frankfurt 1960 – 1969“. Dieser sorgsam gestaltete, in elegantes Grau-Schwarz gekleidete Band, versammelt wunderbare Beispiele von 60er Jahre-Architektur in der Stadt, die bisher erhalten geblieben ist.

OB Peter Feldmann (SPD) erinnert in seinem Geleitwort an die städtebaulichen Schattenseiten der 60er Jahre in Frankfurt. Tatsächlich war es das Jahrzehnt, in dem trotz des U-Bahn-Baus die politischen Weichen gestellt wurden für die „autogerechte Stadt“. Immer neue, immer breitere Straßen entstanden. Doch das Ziel, auf diese Art Staus zu vermeiden, wurde bis heute nicht erreicht – zu schnell wächst die Zahl der Automobile.

Irrtum „autogerechte Stadt“

Die „autogerechte Stadt“ ist heute längst als großer Irrtum erkannt, mit dessen Folgen die Kommunalpolitik freilich immer noch zu kämpfen hat. Es fehlt bis heute der politische Wille, sich dem Autoverkehr entgegenzustellen. Die politischen Ziele, die sich die gegenwärtige Römer-Koalition von CDU, SPD und Grünen setzt, fanden sich zum Teil schon in der rot-grünen Koalitionsvereinbarung von 1989: Zum Beispiel die Verkehrsberuhigung auf der nördlichen Mainuferstraße.

Die 60er Jahre in Frankfurt waren aber auch die Zeit des Protest gegen die städtebauliche Entwicklung. Der Psychoanalytiker Alexander Mitscherlich, der von 1960 bis 1976 das von ihm gegründete Sigmund-Freud-Institut in Frankfurt leitete, schrieb eine scharfe Kritik, die zum Klassiker geriet: „Die Unwirtlichkeit unserer Städte“ (1965).

Das Buch von Wilhelm Opatz bündelt Begegnungen mit Bauten der 60er Jahre, die der Dynamik der Stadt standgehalten haben. Etwa das Hauptgebäude von Neckermann (Hanauer Landstraße 360-400), das nach einer kurzen Episode als Flüchtlingsunterkunft wieder leersteht und einer ungewissen Zukunft entgegensieht. Oder das SPD-Parteihaus, Fischerfeldstraße 7-11, über dessen Umbau immer wieder diskutiert wird, ohne dass etwas geschieht.

Die Jahrhunderthalle, Pfaffenwiese 301, wird noch als Konzertort genutzt. Die Schweizer National Versicherung, das wunderbare Hochhaus auf dem Grundstück Neue Mainzer Straße 1, hat den Umbruch im Bankenviertel überlebt. Ein architektonisches Kleinod, kaum bekannt, ist die 1967 entstandene Künstlerkolonie von Franz-Josef Mühlenhoff, An den Pflanzländern 2-22, kleine Wohnhäuser aus Ziegelmauerwerk. Mit der Station Hauptwache von den Architekten Bader und Walter schließt sich der Kreis. Bleibt abzuwarten, wie lange dieses Bauwerk noch Bestand haben wird.