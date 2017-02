Bankenviertel Frankfurt: Vier neue Hochhäuser

Die vier neuen Türme in der Simulation: rechts neben dem Commerzbank-Hochhaus der Turm T2, dann der T1, davor die beiden kleineren Türme. Foto: dpa

Ein Amsterdamer Büro gewinnt den Wettbewerb um die Gestaltung des Zentrums des Bankenviertels. Die Bauarbeiten sollen bis 2021 dauern.

Im Frankfurter Bankenviertel beginnt ein städtebaulicher Umbruch, der das Herz der Stadt nachhaltig verändern wird. Ende 2017 soll der Abriss der alten, leerstehenden Bürogebäude zwischen Junghofstraße, Großer Gallusstraße und Neuer Schlesingergasse starten – sie gehörten früher der Deutschen Bank. Jetzt hat das Architekturbüro „UNStudio“ aus Amsterdam den Wettbewerb um die Gestaltung des neuen Quartiers gewonnen.

Der Projektentwickler Groß & Partner wird einen Stadtteil verwirklichen, in dem mindestens 3000 Menschen arbeiten und etwa 1000 wohnen sollen. Auf dem lediglich 1,6 Hektar großen Grundstück entsteht eine gewaltige Verdichtung: vier Türme auf engstem Raum.

Die Architekten von „UNStudio“ entwarfen die Hochhäuser in sehr dynamischen, asymmetrischen Formen. Der höchste Turm mit dem Arbeitstitel T1 erreicht eine Höhe von 228 Metern. Er wird im unteren Teil ein Hotel bergen, darüber Büros. Der T2 mit einer Höhe von 173 Metern und einer stark gegliederten Fassade wird ein reines Wohngebäude. Der T3, der die Verbindung zu den angrenzenden Gebäuden in der Junghofstraße herstellt, ist mit 120 Metern Höhe konzipiert und wird eine Mischung von Hotel und Wohnungen beherbergen. Das kleinste Hochhaus, der T4, ist immerhin noch 100 Meter hoch und soll nur Büros umfassen.

Insgesamt bringen die Architekten auf dem engen Raum eine Bruttogeschossfläche von nicht weniger als 219 000 Quadratmetern unter. „Sie wurde entwickelt in Absprache mit der Stadt“, betont Philipp Cronemeyer, der Sprecher von Groß & Partner.

Der Einigung mit dem Planungsdezernat sind intensive Gespräche vorausgegangen. Planungsdezernent Mike Josef (SPD) äußert sich zufrieden: „Das Projekt hat eine Vorreiterrolle beim Wandel des Frankfurter Bankenviertels hin zu einem durchmischten Quartier.“ Tatsächlich soll jetzt städtisches Leben Einzug halten in Straßen, die bisher nach Büroschluss regelmäßig verödeten. Das bisher abgeschottete Gelände in zentraler Lage, so Josef, werde für die Öffentlichkeit zugänglich.

Die Hochhäuser wachsen aus einem gemeinsamen Sockel, in dem sich Läden und Gastronomie befinden werden. Zur Infrastruktur des neuen Viertels gehören auch eine Kita und Arztpraxen.

Planungsdezernent Josef würdigt die Belebung: „Mit der Neugestaltung des Areals entsteht eine größere Nutzungsmischung; ein neuer Platz, eine öffentlich begehbare Dachfläche und auch bezahlbarer Wohnraum.“ Insgesamt sollen etwa 600 Wohnungen entstehen, davon 80 öffentlich geförderte. Für Büros werden 90 000 Quadratmeter reserviert, für die Hotels 30 000.

Insgesamt handelt es sich um eine Investition von etwa 950 Millionen Euro. Groß & Partner veranschlagt eine Bauzeit bis zum Jahr 2021. Allein der Abriss der alten Bausubstanz soll etwa ein halbes Jahr dauern. Diese riesige Baustelle im Herzen der Stadt wird eine große logistische Herausforderung, mit nicht geringen Auswirkungen auf den Individualverkehr in der Innenstadt.

Der Projektentwickler hofft darauf, dass der städtische Bebauungsplan, der überarbeitet werden muss, 2018 Rechtskraft erlangt. Es ist davon auszugehen, dass die Römer-Koalition von CDU, SPD und Grünen das neue Zentrum des Bankenviertels ohne große Diskussionen politisch durchwinken wird.

Projektentwickler Jürgen Groß spricht von einem „neuen, pulsierenden Ort im Herzen der Frankfurter City“. Das Projekt biete die Chance, Frankfurts Attraktivität auf internationalem Niveau zu steigern.

Die vier von „UNStudio“ entworfenen Türme bewertet Groß als „öffentlichen Anziehungspunkt“. Sie bereicherten die Frankfurter Skyline nicht nur architektonisch.