Flughafen Frankfurt: Gateway Gardens füllt sich

In Gateway Gardens soll noch in diesem Jahr mit dem Bau eines Büro- und Geschäftskomplexes begonnen werden. (Symbolbild) Foto: Sascha Rheker

In Gateway Gardens entsteht ein neuer großer Büro- und Geschäftskomplex. Damit ist nun fast die Hälfte der Flächen in dem Flughafenstadtteil vermarktet.

Noch in diesem Jahr will die Hamburger Europa-Center Immobiliengruppe im Flughafen-Stadtteil Gateway Gardens mit dem Bau eines rund 34 000 Quadratmeter großen Büro- und Geschäftskomplexes beginnen. Er soll auf einem 8500 Quadratmeter großen Grundstück Platz finden, das der Investor an der Amelia-Mary-Earhart-Straße erworben hat. Zu 90 Prozent entstünden Büroflächen, wie eine Unternehmenssprecherin der FR sagte; etwa zehn Prozent wolle man an Geschäfte vermieten.

Der erste Bauabschnitt des Europa-Centers Gateway Gardens soll im Herbst 2019 bezogen werden können. Wer einzieht, ist noch offen. Die Immobiliengruppe beginnt das 100-Millionen-Euro-Projekt ohne Vorvermietungen und will das Gebäude in seinem Bestand halten.

Die Grundstücksgesellschaft Gateway Gardens, die zu einer Hälfte der Stadt, zur anderen Hälfte der Fraport und den Projektentwicklern Groß & Partner und OFB gehört, spricht vom größten Vermarktungserfolg im Bereich Büro in der Geschichte des Stadtteils. Nun seien mehr als 44 Prozent der Flächen auf dem 35 Hektar großen Areal vermarktet. Allein im vergangenen Jahr habe man die Vermarktungsquote um zehn Prozent angehoben, sagt Kerstin Hennig, die Geschäftsführerin der Gesellschaft. Die Nachfrage nach Flächen sei unvermindert hoch; weitere konkrete Vermarktungsabschlüsse seien bereits in Aussicht.

Zudem sollen nicht zuletzt die mehr als 5000 Menschen, die bereits auf dem Gelände in unmittelbarer Nachbarschaft zum Terminal 2 arbeiten, mehr Angebote vorfinden. Weit gediehen sind etwa die Planungen für das Gateway Gardens Plaza, eine Art Nahversorgungszentrum mit Supermarkt, Restaurants und Cafés, in dem auch eine bilinguale Kita Platz finden soll. Weiter verfolgt werden der Grundstücksgesellschaft zufolge zudem etwa die Pläne für ein Medical Center.