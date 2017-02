Innovationsquartier in Frankfurt: Mehr Grün statt Innovation

Von Denis Hubert

Anwohner und Ortspolitiker kritisieren den Beschluss für das umstrittene Innovationsquartier im Nordend. Sie fordern, dass alle Auswirkungen auf Flora, Fauna und Klima offengelegt werden.

Im sogenannten Innovationsquartier im Ernst-May-Viertel soll erst gebaut werden, wenn alle Auswirkungen auf das Klima bekannt sind. Das ist eine zentrale Forderung, die eine Mehrheit in dem für das Nordend zuständigen Ortsbeirat 3 vertritt. In seiner Sitzung am Donnerstag verabschiedete das Gremium Anträge, die den Magistrat auffordern, das Areal nur unter „strengen, ökologischen Kriterien“ zu planen, wie Jürgen Vielhauer (Grüne) sagte.

Demnach sollen sämtliche Studienergebnisse zu Flora, Fauna und Klima in einer baldigen Sondersitzung des Ortsbeirats vorgestellt werden. Daran teilnehmen sollen die Dezernate Umwelt und Planung, Bürgerinitiativen sowie Meteorologe Lutz Katzschmer. Er warnte im Auftrag des Stadtplanungsamts vor einer „massiven Neubebauung entlang der Friedberger Landstraße“.

Die von der Römer-Koalition modifizierten Pläne für das Innovationsquartier – etwa höhere Gebäude, um einen breiteren Grünstreifen zu ermöglichen – bewahrten nicht genügend Grün und Gärten, findet eine Mehrheit im Ortsbeirat 3. Der Grünzug mit Baumbestand solle in das Freiflächenkonzept integriert werden. Imkerei und Eichenwäldchen südlich des Wasserparks sollen erhalten bleiben.

Darüber hinaus fordert der Ortsbeirat den Magistrat auf, zu berichten, an welche Standorte die Kleingärten im Innovationsquartier verlegt werden können. Bei der Erweiterung des Günthersburgparks sollen Jugendliche aus angrenzenden Wohngebieten beteiligt werden. Der Verkehr auf der Friedberger Landstraße soll gezählt, die ÖPNV-Kapazität geprüft und die Autobahn 661 in größtmöglichem Umfang eingehaust werden.

Gebaut werden sollen mindestens 40 Prozent öffentlich geförderte Wohnungen, darunter zu 20 Prozent genossenschaftlicher Wohnungsbau. Dafür schlägt der Ortsbeirat das Gelände der ehemaligen Gärtnerei Friedrich vor. Der Standort sei optimal für ein großes und schon lange überfälliges Wohnprojekt, lobte Birgit Kasper vom Frankfurter Netzwerk für gemeinschaftliches Wohnen.

Peter Beckmann von der BI „Grüne Lunge“ kritisierte die potenziellen Investoren für das Innovationsquartier, die sich bereits Grundstücke gesichert haben: Neben dem Projektentwickler Formart soll das auch das Bad Homburger Unternehmen „Wildenrock & Hoeny“ sein, dessen Geschäftsführer Carl-Philipp Graf zu Solms-Wildenfels ist. Er ist Vorstand des Rennklubs und ehrenamtliches Magistratsmitglied der „Bürger für Frankfurt“.

Hansjörg Brecht, Vorsitzender der BI „Grüne Lunge“, teilte mit, dass die wesentlichen Kritikpunkte am neuen Quartier keinen Widerhall fänden. Er rief die Stadt dazu auf, die Pläne nochmals zu überarbeiten: „Die vom Planungsdezernat vorgestellte Bebauung darf so nicht realisiert werden.“

Bereits am Montag hatten im Römer-Planungsausschuss etwa 70 Bürger protestiert: Sie übergaben 9200 Unterschriften gegen das Innovationsquartier. Ungeachtet allen Protests beschlossen CDU, SPD und Grüne die geänderte Planung. 1500 Wohneinheiten sollen demnach östlich der Friedberger Landstraße kommen.