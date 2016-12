Junghofstraße Frankfurt: Vier neue Hochhäuser im Bankenviertel

Blick in die Junghofstraße: Im hinteren Teil soll bald kein Stein mehr auf dem anderen bleiben. Foto: peter-juelich.com

Die neuen Besitzer des Quartiers an der Junghofstraße wollen im ersten Quartal mit dem Planungsdezernat sprechen. Die Frage ist, ob die Stadt dann einen Wohnungsbau durchsetzt.

Für das Frankfurter Bankenviertel wird das nächste Jahr entscheidende Weichenstellungen bringen. Mitte 2017 will der Projektentwickler Gross & Partner den städtebaulichen Umbruch auf den ehemaligen Flächen der Deutschen Bank zwischen Junghofstraße und Großer Gallusstraße einleiten. An die Stelle der leerstehenden Bürogebäude von heute sollen vier Hochhäuser zwischen 100 und 228 Metern Höhe aus einem gemeinsamen Sockel emporwachsen. 600 Wohnungen, dazu Geschäfte, Cafés und Restaurants sind geplant.

Es ist eine Belebung des Quartiers, das heute nach Büroschluss täglich verödet. Es ist aber auch eine sehr große bauliche Verdichtung, die von wirtschaftlichem Interesse geleitet wird.

Ist der städtebauliche Wettbewerb für diese Grundstücke schon entschieden, steht er für die angrenzenden Flächen noch aus. Das Quartier zwischen Junghofstraße, Alter Rothofstraße und Neuer Rothofstraße gehört seit wenigen Tagen den Projektentwicklern PGIM Real Estate und FGI Frankfurter Büroimmobilien. Auch hier geht es darum, alte Bürohäuser durch neue zu ersetzen und mit Läden und Gastronomie für Belebung zu sorgen. Künftig sollen Passanten durch Innenhöfe flanieren können.

Wohnungsbau durchsetzbar?

Im ersten Vierteljahr 2017 wollen die neuen Besitzer die entscheidenden Gespräche mit dem städtischen Planungsdezernat führen, wie ein Sprecher gestern der FR sagte. Ziel sei es, „relativ zeitnah“ einen Bauantrag bei der Stadt einzureichen. Das heißt: Die Investoren wollen sich zeitlich ankoppeln an die Entwicklung auf den ehemaligen Flächen der Deutschen Bank.

PGIM werde „sicherlich einen Architektenwettbewerb organisieren“, sagte der Sprecher.

Die Frage wird sein, ob Planungsdezernent Mike Josef (SPD) auch auf diesen Grundstücken politisch noch Wohnungsbau durchsetzen kann. Es könnte ein Gegengeschäft geben: Gestattet die Kommune den Investoren, die Grenzen des gültigen Bebauungsplanes zu überschreiten, bekäme sie im Gegenzug die für das Bankenviertel erhofften Wohnungen.

Derzeit sind die Vorschriften des städtischen Bebauungsplanes recht eng: Er erlaubt nur eine Höhenentwicklung von acht Vollgeschossen. Damit wäre kein Hochhaus möglich, das Investoren aber stets als städtebauliches Signal schätzen.

PGIM Real Estate ist die Immobilientochter des großen US-Vermögensberaters PGIM. Zum 30. September verwaltete der Immobilienkonzern ein Bruttovermögen von 66,9 Milliarden Dollar. Es ist das zweite Mal, dass sich das Unternehmen in Frankfurt engagiert. Bis vor wenigen Tagen gehörten ihm die Bürogebäude auf dem Gelände der früheren Adlerwerke an der Kleyerstraße im Gallus. Auch in München, Berlin und Hamburg verfügt die Immobilienfirma über Besitz.