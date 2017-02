Nieder-Eschbach: Neues Wohngebiet geplant

Nieder-Eschbach soll nach Süden weiter wachsen. Der Magistrat hat einen Bebauungsplan für ein neues Wohngebiet mit bis zu 300 Wohneinheiten auf den Weg gebracht.

Um auf den großen Bedarf an Wohnungen in Frankfurt zu reagieren, hat der Magistrat jetzt ein neues Wohngebiet am südlichen Ortsrand von Nieder-Eschbach auf den Weg gebracht. Als ersten Schritt fasste das Gremium den Aufstellungsbeschluss für einen Bebauungsplan für das 6,6 Hektar große, bisher landwirtschaftlich genutzte Gebiet südlich der Weimarer Straße. Mit dieser Vorlage wird sich nun die Stadtverordnetenversammlung befassen.

200 bis 300 Wohneinheiten könnten in dem Gebiet entstehen, das im Westen an die Trasse der U-Bahn-Linien U2 und U9 grenzt, wie Mark Gellert, Sprecher von Planungsdezernent Mike Josef (SPD) am Montag sagte. Trotz des jetzt schon massiven Wohnungsmangels ist nicht nur Geschosswohnungsbau vorgesehen. Auch Einfamilienhäuser sollen nach Willen des Magistrats auf dem Areal nahe dem Pfingstberg entstehen.

Die Ausweisung von Flächen für Einfamilienhäuser, Doppel- und Reihenhäuser habe für die Stadt zwar keine besondere Priorität, sagte Gellert auf Anfrage der Frankfurter Rundschau. Auch für dieses Segment wolle man aber ein gewisses Angebot schaffen. Zudem solle sich die neue Bebauung städtebaulich in das gewachsene Quartier einfügen. Genaueres, etwa zur möglichen Höhe der Gebäude, soll in einem städtebaulichen Konzept festgelegt werden.

„Indem wir unsere Wohnbaulandentwicklung forcieren und attraktiven Wohnraum schaffen, tragen wir dem dringenden Wohnbedarf in Frankfurt Rechnung“, sagte Mike Josef gestern. Ziel sei es, unterschiedliche Wohnformen für verschiedene Bevölkerungsgruppen zu ermöglichen. So sollen auf einem Teil der Fläche gemeinschaftliche und genossenschaftliche Wohnprojekte entstehen können. Wie auch in anderen Neubaugebieten sollen zudem 30 Prozent der Wohnbaufläche als geförderter Wohnungsbau entstehen.

Die Fläche gilt schon länger als mögliches Wohnbauland. Als geplante Wohnbaufläche ist sie in den Regionalen Flächennutzungsplan eingezeichnet. Ein dort von Hessenwasser betriebener Brunnen habe verhindert, dass das Areal schon früher entwickelt wurde, sagte Gellert.

Der Grüngürtelpark und das angrenzende Landschaftsschutzgebiets werden von den Plänen laut Planungsdezernat nicht berührt. Für den städtebaulichen Entwurf sollen Vorschläge zur Minimierung des Eingriffs in Natur und Landschaft erarbeitet werden. Im weiteren Verfahren würden darüber hinaus Ausgleichsflächen für die zu bebauenden Areale nachgewiesen.