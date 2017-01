Studentenwohnheim in Frankfurt: Ammoniaklager wird eingehaust

So soll das Quartier am Main mal aussehen. Foto: OFB

Der Weg fürs neue Wohnquartier am Westhafen in Frankfurt ist frei. Das Ammoniaklager wird eingehaust. Ein Studentenwohnheim mit 398 Zimmern soll hier unter anderem entstehen.

Das geplante Wohnquartier direkt neben dem Heizkraftwerk Gutleut am Westhafen kann gebaut werden. Die Stadt hatte das Projekt gestoppt, weil in unmittelbarer Nähe der künftigen Wohnhäuser 80 Tonnen giftiges Ammoniakgas lagern. Jetzt soll dieses Lager eingehaust werden. Den Umbau aus Sicherheitsgründen, dessen Kosten auf eine Million Euro geschätzt werden, bezahlt der Investor des neuen Wohnquartiers.

Mit dieser Einigung ist der Weg frei für die Errichtung von zwei Hochhäusern mit insgesamt 83 Wohnungen, Büros und Läden. Außerdem kann ein riesiges Wohnheim mit 398 Mikro-Appartements für Studierende entstehen. Es soll den Mangel an Wohnraum für Studierende in Frankfurt zumindest ein wenig lindern. Außerdem kann eine Schule für lernbehinderte Kinder jetzt erweitert werden.

Im städtischen Planungsdezernat herrschte am Donnerstag Genugtuung, nachdem das Millionenprojekt lange blockiert worden war. „Ich begrüße es sehr, dass durch diese Einigung eine hohe Hürde für die städtebauliche Entwicklung am Sommerhoffpark genommen wurde“, sagte Planungsdezernent Mike Josef (SPD). Das Bauvorhaben stelle einen „großen Gewinn für Frankfurt“ dar.

Das Ammoniakgas wird für den Betrieb des Heizkraftwerks West am Westhafen gebraucht: Es reinigt die Schadstoffe in den Abgasen des Kraftwerks. Der Betreiber, der städtische Energieversorger Mainova, hatte in den Verhandlungen mit dem Wohnungsbau-Investor deutlich gemacht, dass er das Gaslager nicht verlegen könne.

Einhausung des Ammoniaklagers

Die jetzt getroffene Vereinbarung sieht vor, dass über dem Ammoniaklager eine „Bedachung mit Schornstein“ entstehe, wie es die Mainova am Donnerstag formulierte, die auch den Bau übernimmt. Der Energieversorger hat dafür im Römer bereits einen Bauantrag eingereicht. „Wir warten jetzt auf die Baugenehmigung durch der Stadt“, sagte Mainova-Sprecher Thomas Breuer. Parallel zur Errichtung der Einhausung könne mit dem Bau der Wohnungen begonnen werden.

Um das Wohnen in unmittelbarer Nähe des Kraftwerks zu ermöglichen, will die Mainova außerdem an den Kraftwerksblöcken zusätzlichen Schallschutz installieren. Ein Gutachter soll überprüfen, ob dieser Schallschutz ausreicht, um das Wohnquartier nicht zu beeinträchtigen.

Die beiden geplanten Wohnhochhäuser nahe dem Main werden 66 und 38 Meter hoch werden. Das Wohnheim mit den rund 400 Appartements für Studierende wird dahinter liegen wie ein Riegel an der vielbefahrenen Bahnlinie vom Hauptbahnhof in die Region.

Planungsdezernent Josef hob am Donnerstag auch den städtebaulichen Gewinn für die Menschen hervor, die nicht direkt dort im Gutleut wohnen werden. Der traditionsreiche Sommerhoffpark soll jetzt durch eine grüne Promenade mit dem Westhafen und dem angrenzenden innerstädtischen Mainuferpark verknüpft werden. So ergibt sich für Fußgänger und Radfahrer eine zusätzliche attraktive Strecke.