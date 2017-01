Urbanes Gebiet Frankfurt: Angst vor noch mehr Lärm

Kritiker laufen Sturm gegen das geplante urbane Gebiet in Frankfurt. Die AG Westend beklagt heute schon eine hohe Lärmbelastung, die nicht weiter steigen dürfe.

Frankfurts älteste Bürgerinitiative schlägt Alarm. Bei der im Jahr 1969 gegründeten Aktionsgemeinschaft Westend (AGW) werden die Pläne für das neue „urbane Gebiet“ und die damit verbundene Änderung des Bundes-Immissionschutzgesetzes (BImschG) sehr skeptisch gesehen. „Es kann nicht sein, dass die geltenden Grenzen für Lärm in Wohngebieten einfach so herabgesetzt werden“, sagt der stellvertretende AGW-Vorsitzende Bernd Laskus. Der 71-jährige Rechtsanwalt vertritt seit Jahrzehnten Mieterinnen und Mieter in juristischen Streitigkeiten.

Auch der Frankfurter Rechtsanwalt Stefan G. Plangger, der seit vielen Jahren Lärmopfer juristisch berät, lehnt die geplante Änderung des Lärmschutzes ab. Plangger hat sich der Initiative der Deutschen Gesellschaft für Akustik (Dega) angeschlossen, die auf Bundesebene gegen das „urbane Gebiet“ Sturm läuft. Die Pläne bedeuteten ganz schlicht, dass der zulässige Lärm gegenüber der bisherigen Regelung für Mischgebiete verdoppelt werde, so die Dega.

Tatsächlich gebe es aber „keine neuen wissenschaftlichen Erkenntnisse“, die es rechtfertigten, den Lärmschutz für Wohngebiete zu reduzieren. Gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse könnten nach der geplanten Änderung „nicht mehr gewährleistet“ werden. Das geplante „urbane Gebiet“ lasse zu, dass Wohnungen näher an bestehende Gewerbebetriebe heranrückten, als das bisher erlaubt sei.

Der zulässige Lärm übersteige dann das bisher erlaubte Maß erheblich.

Massiv vom Lärm gebeutelt

Die vorgesehene dichte Bebauung des „urbanen Gebietes“ rechtfertige es nicht, dass sich der zulässige Lärm verdoppele. Es gebe keinen Grund, warum das Eigeninteresse eines privaten Betriebes „Vorrang vor dem Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen haben soll“.

Im Westend fühlen die Menschen sich jetzt schon massiv vom Lärm gebeutelt – so zumindest die Sichtweise der Aktionsgemeinschaft. Rechtsanwalt Laskus führt vor allem die vielen Baustellen an, die Bürger im Stadtteil plagten. Mit dem Umbau des Hochhauses am Park und der alten Oberpostdirektion kämen nun neue Großbaustellen noch hinzu.

Das Doppel-Hochhaus am Park auf dem Dreieck zwischen Fürstenbergerstraße, Grüneburgweg und Wolfgangsstraße ist 40 Jahre alt und war ursprünglich ein 90 Meter hoher Büroturm.

Jetzt sollen ein Hotel-Hochhaus und ein Wohnturm entstehen. Bis Mitte 2019 wird diese Großbaustelle den Stadtteil belasten.

Die alte Oberpostdirektion, ein riesiger Gebäudekomplex auf den Grundstücken Ludwig-Erhard-Anlage 60-64, stand lange leer. Aus den alten Büros werden jetzt Wohnungen, zudem entsteht ein neuer Wohnturm. Auch das ist eine Großbaustelle.

Laskus nennt andere Baustellen im Westend, zum Beispiel in der Friedrichstraße, in der Schumannstraße und am Beethovenplatz. „Der Baulärm hat in den zurückliegenden vier bis fünf Jahren massiv zugenommen, der Verkehrslärm ist im Vergleich dazu gar nicht so sehr gestiegen.“

Auch die Aktionsgemeinschaft Westend sieht die Notwendigkeit, Wohnungen zu bauen: „Die werden dringend gebraucht.“ Das dürfe aber nicht dazu führen, den Lärmschutz aufzuweichen, sagt der Rechtsanwalt.