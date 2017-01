Wohnen in Frankfurt: Mehr Druck machen

Die Nachfrage nach Flächen in der City ist riesig. Das muss die Stadt nutzen, um den Druck auf die Investoren zu erhöhen und den Bau bezahlbarer Wohnungen in neuen Quartieren durchzusetzen. Foto: peter-juelich.com

Dass hässliche Brachen und leerstehende Betonklötze verschwinden, ist prima. Damit ein urbanes Miteinander entsteht, muss die Stadt aber endlich den Druck auf die Investoren erhöhen, damit wenigstens zum Teil bezahlbare Wohnungen entstehen. Der FR-Kommentar.

Ein Gutes hat der riesige Druck auf den Immobilienmarkt: Viele Betonklötze, die zum Image Frankfurts als kalte hässliche Stadt beitrugen, sind verschwunden, Jahre brachliegende Flächen in der Innenstadt werden bebaut. Dass auf dem toten, unzugänglichen Telekom-Areal 500 Wohnungen entstehen, kann dem Viertel nördlich der Zeil nur nutzen. Auch das „Flare“, ein Komplex aus Wohnungen, Büros und einem Hotel, der auf dem früheren Rundschau-Areal wächst, dürfte zu einer Belebung dieses städtischen Hinterhofs beitragen.

Wie urban, wie vielfältig das Leben in den neuen Quartieren sein wird, ist allerdings offen. Dass die Stadt versäumt hat, dafür zu sorgen, dass mehr Wohnungen für Gering- und Normalverdiener in den Neubauten entstehen, könnte sich da rächen. Wo selbst preisreduzierte Wohnungen noch bis zu 14 Euro pro Quadratmeter kosten, keine einzige Sozialwohnung entsteht, wird es nie zu der so gern geforderten sozialen Mischung kommen.

Die Nachfrage nach Flächen in der City ist riesig. Das muss die Stadt nutzen, um den Druck auf die Investoren zu erhöhen und den Bau bezahlbarer Wohnungen in neuen Quartieren durchzusetzen. Planungsdezernent Mike Josef wird daran gemessen werden, ob ihm das gelingt.