Wohnungsbau in Frankfurt: Mehr Urbanität wagen

Der Städtebaubeirat wirbt für eine höhere und vielfältigere Bebauung des Hilgenfelds. Nach seinen Vorstellungen sollten in dem Neubaugebiet in Frankfurt nicht nur Wohnungen entstehen. Sonst werde das Quartier nicht urban genug.

Der Städtebaubeirat rät der Stadt, das Konzept zur Bebauung des Hilgenfelds nördlich des Frankfurter Bergs nachzubessern. Das Gremium aus Frankfurter Architekten und Planern lobt zwar die städtebauliche Grundstruktur des in einem städtebaulichen Ideenwettbewerb siegreichen Entwurfs des Bonner Büros Thomas Schüler und der Landschaftsarchitekten von Faktorgrün aus Freiburg als einfach und klar. Nach diesem sollen auf dem rund 14 Hektar großen, bisher vorwiegend landwirtschaftlichen genutzten Areal, fünf große Baufelder mit drei- bis viergeschossigen Hausgruppen entstehen.

Nach Ansicht der Städtebaubeirats könnte das Gebiet aber zum einen durchaus höher, fünf- bis sechsgeschossig, bebaut werden. Die Dichte erscheine „angesichts der Notwendigkeit, Wohnraum auch für einkommensschwächere Bevölkerungsschichten zur Verfügung zu stellen, der hervorragenden ÖPNV-Verbindung und der Lage am Landschaftsschutzgebiet Grüngürtel bei weitem nicht ausreichend“, heißt es in der am Montag veröffentlichten Stellungnahme des Städtebaubeirats.

Die Stadt sollte zudem eine stärkere Heterogenität im Quartier, eine Mischung aus Wohnen und Gewerbe anstreben, fordert der Städtebaubeirat. Eine reine Ausrichtung auf das Wohnen unterstütze nicht den gewünschten urbanen Charakter der Stadterweiterung. Nach den bisherigen Plänen sollen in dem Gebiet etwa 850 Wohnungen entstehen, die gut 2000 Menschen Platz bieten könnten. Von diesen sollen 30 bis 40 Prozent öffentlich gefördert sein.

Nicht nur die ABG soll bauen

Als Hauptinvestor wird die ABG auftreten, die sich bereits 85 Prozent der Flächen im Areal gesichert hat. 15 Prozent der entstehenden Wohnbaufläche am Hilgenfeld sollen für gemeinschaftliche und genossenschaftliche Wohnprojekte reserviert werden. Der Städtebaubeirat würde sich aber auch in diesem Punkt mehr Vielfalt wünschen. Er rät, die Flächen an mehrere gleichberechtigte Investoren oder Entwickler zu vergeben.

Auch gestalterisch sollte die Stadt nach nachbessern, so der Beirat. Die Plätze seien zu weiträumig, die entstehenden Stadträume zu monoton. Ein geschlossenes, urbanes, identitätsstiftendes Stadtbild fehle, moniert er. Gut wäre es nach dessen Ansicht etwa im zentralen Bereich des Neubaugebiets ein oder mehrere „Ankergebäude“ vorzusehen, die auf das Quartier ausstrahlen, die Bebauung in einzelne Mietshäuser aufzuteilen und den Typus des urbanen Reihenhauses wiederzubeleben. Er wünscht sich Fassaden mit urbanem Charakter und die klare Ausbildung von Vorder- und Rückseiten und wendet sich gegen Solitäre ohne Privatsphäre. Die Grünräume müssten unter Berücksichtung eines Gutachten für die Kanten und Übergänge zum Grüngürtel klar gefasst sein, heißt es.

Die Entwürfe für das Hilgenfeld sind bis 30. Januar im Planungsdezernat, Kurt-Schumacher-Straße 10, zu sehen.