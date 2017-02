Syrien: Deutschlands Nebenrolle

Politiker sehen wenig Spielraum, um eine Lösung für Syrien zu fördern. Der Einfluss Deutschlands auf die Ereignisse ist derzeit begrenzt.

Es sind nüchterne, illusionslose Worte, mit denen der SPD-Außenpolitiker Rolf Mützenich die Spielräume der deutschen Syrien-Politik beschreibt.

„Zurzeit sind es insbesondere diejenigen Länder, die den Krieg geführt und geschürt haben, nämlich Russland, die Türkei, Iran und im Hintergrund die Golfstaaten und vor allem Saudi-Arabien, die versuchen, eine Verabredung zu treffen“, sagte Mützenich der FR. „Wir hoffen, dass es auf diesem Weg endlich zu einer tragfähigen und langfristigen Waffenruhe kommt.“ Ohne die genannten Länder sei eine politische Lösung nicht möglich. Mützenich ergänzt: „Deutschland hat dabei vorerst eine Nebenrolle – und damit müssen wir uns fürs Erste begnügen.“

Auslöser Als Auslöser des Bürgerkrieges in Syrien gelten die Proteste der Bevölkerung gegen das Regime von Baschar al-Assad im Februar 2011. Sie begannen im Südwesten des Landes, in der Stadt Dara. Der Protest breitete sich aus. Die Ursachen für die regimekritische Stimmung sind vielfältig.

Im syrischen Bürgerkrieg handeln die Kriegsparteien im Land nicht nur autonom, sondern es wird von außen Einfluss auf sie genommen. Über eine Lösung für Syrien wurde zuletzt in der kasachischen Hauptstadt Astana verhandelt – unter der Schirmherrschaft Russlands, der Türkei und des Iran. Aus Sicht der Bundesregierung ist es wichtig, dass es bald wieder zu Verhandlungen unter Vermittlung der Vereinten Nationen in Genf kommt – wobei syrische Regierung und Opposition direkt miteinander verhandeln sollen. Ein schwieriges Unterfangen, weshalb die Gespräche von Anfang Februar auf den 20. des Monats verschoben wurden. Es soll nach Möglichkeit nicht nur um des Verhandelns willen verhandelt werden – es soll Fortschritte geben.

Geld für humanitäre Hilfe

„Deutschland hat in diesem Konflikt stets die Rolle der Vereinten Nationen gestärkt und wird dies auch weiter tun“, sagt Mützenich. Und: „Deutschland ist eines der Länder, die von Anfang an deutlich gemacht haben: Es gibt keine militärische Lösung, sondern es braucht eine politische.“ Die Logik dahinter: Wer eine Verhandlungslösung will, braucht eine Vermittlungsinstanz, die unterm Strich nicht in irgendeiner Form Konfliktpartei ist. Auch Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat vor kurzem noch mal klargemacht, dass ein Militäreinsatz ungeeignet sei, um die Probleme zu lösen. Damit würde man nur einen noch größeren regionalen Konflikt riskieren, befand er. Was aber bleibt Deutschland dann außer dem Entsetzen über Berichte wie den von Amnesty International über tausendfache Hinrichtungen in syrischen Gefängnissen? Was kann die Bundesregierung – jenseits von langwierigen diplomatischen Bemühungen – überhaupt tun? Mützenich verweist auf den großen deutschen Beitrag zur humanitären Hilfe, ohne den vieles noch schlimmer wäre. In der Tat hat Deutschland allein 2016 knapp 640 Millionen Euro für die Menschen in Syrien und den Nachbarländern zur Verfügung gestellt. Seit Ende 2012 sind es etwa 2,5 Milliarden Euro.

Der Grüne Omid Nouripour verlangt unterdessen Initiativen der Bundesregierung, damit internationalen Beobachtern sofort Zugang zu den syrischen Gefängnissen gewährt werde. Eine richtige Forderung. Doch die Erkenntnis bleibt, dass der Einfluss Deutschlands auf das, was in Syrien geschieht, derzeit höchst begrenzt ist. Das gilt umso mehr, als noch niemand genau weiß, wie die neue US-Regierung unter Donald Trump agieren wird.

Hinzu kommt: Deutschland hat einen neuen Außenminister, der in den kommenden Monaten erst noch gute Kontakte erarbeiten muss.