Syrien: Die Fronten sind verhärtet wie nie

Im kasachischen Astana beginnen die neuen Gespräche zum Syrienkonflikt mit wenig Hoffnung auf Kompromisse. In der kommenden Woche ist das nächste Treffen in Genf unter der Schirmherrschaft der Vereinten Nationen geplant.

In den kommenden Tagen treffen sich die beiden syrischen Kriegsgegner, das Assad-Regime und die bewaffnete Opposition wieder auf neutralem Boden. Zunächst in Kasachstan, in dessen Hauptstadt Astana am Donnerstag und Freitag eine weitere von Russland, der Türkei und dem Iran organisierte Vorkonferenz stattfindet. Sie soll die fragile Feuerpause befestigen und einen möglichen Gefangenenaustausch vorbereiten.

Nächste Woche folgt nach fast einem Jahr Pause in Genf das nächste Treffen unter der Schirmherrschaft der Vereinten Nationen und ihrem Syrienvermittler Staffan de Mistura. Dessen diplomatische Agenda ist deutlich breiter, sie dreht sich um die künftige Machtverteilung in dem Bürgerkriegsland und um die politische Zukunft des Baath-Regimes.

Kompromisse sind nicht in Sicht, auch wenn die anreisenden Assad-Gegner nach ihrer Niederlage in Aleppo schwächer sind als je zuvor. Sie stehen von allen Seiten unter Druck. Die regionalen Verbündeten Türkei, Saudi-Arabien und Qatar überdenken ihre Strategie und schrauben die Waffenlieferungen zurück. Innerhalb des Rebellenlagers toben blutige Machtkämpfe, nicht nur zwischen Al-Kaida-nahen Dschihadisten und moderaten Verbänden, sondern auch unter den Extremisten.

Die Spannungen schwelen seit langem, durch Astana und Genf treten sie nun offen zutage. Denn die Radikalen lehnen jeden Waffenstillstand kategorisch ab und werfen den Unterhändlern der Rebellen Verrat vor. Die national gesonnene Opposition dagegen sucht nach Wegen, die Selbstzerstörung ihrer Heimat nach sechs Jahren endlich zu stoppen.

Wasser auf die Mühlen der Regime-Propaganda

Erst Anfang der Woche starben 69 Bewaffnete, darunter vier Selbstmordattentäter, als mit Jund al-Aqsa und Tahrir al-Sham zwei dschihadistische Allianzen aufeinander losgingen.

Der eine Verband steht ideologisch dem „Islamischen Staat“ nahe, der andere Al-Kaida, dessen Führung Rache schwor und ankündigte, man werde die IS-Filiale „mit Stumpf und Stil ausreißen“. Aber auch Mitglieder der „Freien Syrischen Armee“ gerieten unter Beschuss.

Dutzende kamen in Gefangenschaft und mussten ihre Depots an die Extremisten abtreten, die ein eigenes Emirat in Nordsyrien errichten wollen. Dazu zwingen sie der Bevölkerung ihren rigiden Islamkodex auf. Demokratieaktivisten werden schikaniert und eingeschüchtert. Und so ist die wachsende Dominanz der religiösen Fanatiker auch Wasser auf die Mühlen der Regime-Propaganda, die seit Jahren alle Gegner pauschal als Terroristen verunglimpft.

„Die Regierung will die Menschen psychologisch darauf einstimmen, dass Idlib das neue Kandahar Syriens ist“, schrieb der syrische Journalist Ibrahim Hamidi in der Zeitung „Al Hayat“. Schließlich war das afghanische Kandahar bis zum Jahr 2001 die Hochburg der radikalen Taliban. In Syrien ist die Provinz Idlib mittlerweile das größte zusammenhängende Gebiet der Opposition, in das sich zehntausende Binnenflüchtlinge und Aufständische aus Aleppo und den südlich angrenzenden Provinzen Hama und Homs in Sicherheit gebracht haben. Das Regime jedoch könnte die wachsende Präsenz von Al-Kaida schon bald zum Anlass nehmen, mit Hilfe massiver russischer Luftschläge, der Hisbollah und abertausender schiitischer Milizen auch diese letzte Bastion anzugreifen und damit den Aufstand endgültig in die Knie zu zwingen. „Regimefeindliche Vertriebene und Extremisten werden einfach über einen Kamm geschoren, um das Problem so auf einen einzigen Nenner zu bringen“, befürchtet Faysal Itani, Mitarbeiter der amerikanischen Denkfabrik „Atlantic Council“. Wenn dies abgeschlossen ist, wird Damaskus mit aller Gewalt zuschlagen. „Und dann ist niemand mehr in der Lage, dagegen international etwas vorzubringen.“