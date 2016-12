„Mörderisches Tal – Pregau“: Kolossaler Kokolores

Über Weihnachten präsentiert ARD einen österreichischen Provinzkrimi mit verschachtelter Handlung. Trotz namhafter Schauspieler eine wüste Kolportage – ein Tiefpunkt des ablaufenden Fernsehjahres.

Die Tradition reicht zurück bis in die Sechziger: Rund um Weihnachten prunken die Fernsehsender mit großen Produktionen. Bei RTL reitet am heutigen ersten Weihnachtstag ein entgegen allen Beteuerungen nicht ganz so originalgetreuer „Winnetou“ über Kroatiens Prärien. Das Erste hingegen bedient auch über die Feiertage die Kriminachfrage und präsentiert am späteren Abend mit der österreichisch-deutschen Koproduktion „Mörderisches Tal – Pregau“ eine vierteilige Fortsetzungserzählung über Mord und Totschlag in der steirischen Provinz.

Pregau könnte so idyllisch sein, gäbe es nicht zum einen die hundsgemein geruchsintensive Tierkörperverwertungsanstalt und zum anderen den alles beherrschenden Zwist zwischen den beiden Familien Hartmann und Hölzl. Die Ehefrau des im Rollstuhl sitzenden Unternehmers Gerhard Hölzl (Helmut Berger) wurde vor Jahren Opfer eines Verkehrsunfalls, in den ein LKW der Spedition Hartmann verwickelt war. Seither ist der Hölzl den Brüdern Johann und Elias Hartmann (Wolfgang Böck und Karl Fischer) spinnefeind. Seine Intrigen spinnt er auf politischer Ebene: Er vermochte den amtierenden Bürgermeister kaltzustellen und paktiert mit dessen Vertreter Feichtinger (Harald Schrott), um in den Besitz der Tierkörperverwertungsanstalt zu gelangen. Nicht weil ihm an dem unappetitlichen Gewerbe läge, sondern weil er dann den Fuhrvertrag mit den Hartmanns kündigen und diese so um einen lukrativen Auftrag bringen könnte.

Die Oralverkehrsünderin

Parallel setzt sich Hölzl für den durchaus sinnvollen Bau einer Umgehungsstraße ein, damit sich die Schwerlaster der Hartmanns nicht länger durch die engen Gassen Pregaus zwängen müssen. Der stellvertretende Bürgermeister ist auf Hölzls Seite, ebenso der junge Pfarrer Stöckl, der eine Bürgerinitiative anführt. Die Hartmanns hingegen arbeiten darauf hin, dass die Gemeindemittel stattdessen in die Erschließung eines neuen Gewerbegebietes investiert werden. Rhetorisch geht es um die Zukunft des Ortes und seiner Jugend, um Arbeitsplätze und Gewerbesteuer. Purer Zufall, dass das für die Industrieansiedlung vorgesehene Gebiet größtenteils den Hartmanns gehört.

Der deutschstämmige Polizist Hannes Bucher (Maximilian Brückner) ist durch Heirat in diese heiklen Verhältnisse geraten. Seine Frau Maria (Ursula Strauss) ist die Tochter des Patriarchen Johann Hartmann. Sie und ihre Schwester Edith Rieder (Patricia Aulitzky) hatten der Sippe zu entkommen versucht, hatten Pregau verlassen, geheiratet, Familien gegründet. Aber das Schicksal und die Hand des allmächtigen Autors wollten es, dass beide nebst ihren Sprösslingen zurückgeführt wurden in die Heimat, wo sie sich nun um die Liebe des Vaters bemühen, indem sie sich zu allem bereit für das Familienunternehmen einsetzen.

Polizeiinspektor Hannes Bucher (Maximilian Brückner) feiert mit Ehefrau Maria (Ursula Strauss, l.) und Nichte Rosa (Zoe Straub, r.). Später erwischt er die Minderjährige mit ihrer heimlichen Affäre, wie sie betrunken und führerscheinlos durch die Landschaft brausen. Foto: ARD Degeto/Mona Film/Petro Domenigg

Unbemerkt von den Clanchefs hat sich eine Romeo-und-Julia-Situation eregeben. Ediths Tochter Rosa (Zoë Straub) und Gregor Hölzl (Michael Glantschnig) haben eine heimliche Affäre. Eines Abends ertappt Hannes Bucher seine minderjährige Nichte und deren Freund, wie sie betrunken und führerscheinlos durch die Landschaft brausen. Das durchtriebene Luder Rosa lockt ihren armen Onkel hinter einen Heuwagen und überzeugt ihn durch eine kunstfertige Fellatio, von einer Anzeige abzusehen. Gregor, zunächst arglos, erwischt die beiden und gerät in Rage. Nachdem der verdutzte Hannes die beiden laufen ließ, rasen die Oralverkehrsünderin und ihr wütender Galan mit Höchsttempo davon.

Der erste Dominostein ist gefallen und wird weitere stürzen. Gregor und Rosa verunglücken, Rosa stirbt, Gregor überlebt schwer verletzt. Hannes verschweigt, dass er die beiden kurz vorher noch angehalten hatte; er glaubt, für den Unfall mitverantwortlich zu sein. Dummerweise wurde er beobachtet, und natürlich hat er Spermaspuren auf Rosas Haut und Kleidung hinterlassen. Seine Polizeikollegen suchen nach dieser unbekannten Person, also nach Hannes; Rosas psychisch gestörter Bruder Sebastian (Thomas Schubert), der seiner Schwester nicht nur in geschwisterlicher Liebe zugetan war, will in blindem Zorn irgend jemanden für den Tod seiner Schwester zur Rechenschaft ziehen. Nicht lange, und er stößt auf Hannes. Und geht mit einem Säbel auf den Onkel los …

Der Sündenpfuhl

Schon die Exposition dieses Langstreckenkrimis kommt als kühn gestricktes Garn daher. Doch es wird noch bunter. Die Hartmanns unterhalten neben ihrer Spedition eine Sexbar mit angeschlossenem Bordell und importieren ihre Mitarbeiterinnen illegal aus dem Baltikum. Ausreichend Schauplätze also, um das Treiben restlos verworfener Menschen in Szene zu setzen. Diesbezüglich kennt der Drehbuchautor und Regisseur Nils Willbrandt kein Halten. Hannes‘ Ehefrau Maria kopuliert im Puff vor laufender Überwachungskamera mit ihrem Neffen, ihre Schwester Edith trauert zwar um Tochter Rosa, balzt aber dennoch im Auftrag ihres Vaters hitzig mit dem Pfarrer, um den Umgehungsstraßenbefürworter zu korrumpieren. Der stellvertretende Bürgermeister wird in eine Sexfalle gelockt und mit kompromittierenden Fotos gefügig gemacht. Eine der jungen Frauen, die den Menschenschmuggel nicht überlebt hat, landet erst in einem Kofferraum, dann auf Anweisung der Hartmann-Brüder in der Tierkörperverwertungsanstalt. Es geht dermaßen wild zu in diesem schwülen Sündenpfuhl, dass Sodom und Gomorrha ihren Ruf zu verlieren drohen … Falls jemand unterwegs den Überblick über die inzestuösen Verhältnisse verlieren sollte: eine anschauliche Übersicht des Personengeflechts gibt es unter http://www.daserste.de/unterhaltung/film/moerderisches-tal-pregau/moederisches-tal-pregau-organigramm102.html.

Man könnte sich den kolossalen Kokolores durchaus gefallen lassen, wenn er denn konsequent als Farce oder Groteske angerichtet worden wäre. Im Stoff sind ergiebige Themen angelegt, die jedoch nicht gebührend ausgearbeitet werden, sondern allein als Anlass für aberwitzige, rein auf den Affekt zielende Episoden dienen. Die Dramaturgie des dem Anschein nach ernst gemeinten und unter diesem Gesichtspunkt heillos missratenen Gesellschaftskrimis basiert allein darauf, dass die beteiligten Hauptfiguren von allen denkbaren Optionen grundsätzlich die falsche wählen. Das mag man vielleicht für einmal als Anstoß der Handlung akzeptieren, über vier Filme á neunzig Minuten trägt dieses Konzept nicht, weil es schon bald nach Beginn jede Glaubwürdigkeit verliert, obgleich Schauspieler wie Maximilian Brückner, Armin Rohde, Wolfgang Böck, nicht zuletzt Visnja Sretenovic in der Rolle der hoffnungsfrohen litauischen Prostituierten Dana, das muss man anerkennen, ihr Bestes geben.

Wie sich ein solches Kleinstadtpanorama im Krimigewand zeitkritisch, gültig und spannend umsetzen lässt, hatte gerade im November Arte mit der dänischen Serie „Norskov“ (bei Arte noch in der Mediathek) vortrefflich vorgeführt. Eine völlig andere Serie, „Das Geheimnis von Twin Peaks“, wurde von Teilen der Programmpresse als Vergleich herangezogen und „Mörderisches Tal – Pregau“ gar mit diesem Klassiker gleichgesetzt. Ein solches Missverständnis kann freilich nur Menschen unterlaufen, die „Twin Peaks“ allenfalls vom Hörensagen kennen.

Wer trotz gegenteiliger Empfehlung 360 Minuten wertvoller Lebenszeit auf die Vorgänge in diesem rechtsfreien Tal verwenden will, sei dienstleistungshalber vorgewarnt: Die Geschichte mündet in ein krachend infernalisches, aber unfassbar plumpes Finale, sodass Zuschauer mit einem Mindestanspruch an Plausibilität vermutlich in bitteren Zorn geraten werden. Und was dann passieren kann, hat man ja gerade erst gesehen.