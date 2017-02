„Nachtschicht“: Mensch, das ist ja Jacky Herbst

Die neue Folge der ZDF-Reihe „Nachtschicht“ führt in feiner Besetzung und mit guten Gags in die Sphäre der professionellen Witzereißer.

Die neue Folge von Lars Beckers ZDF-Reihe „Nachtschicht“ ist auch deshalb so pfiffig, weil sich ihre Akteure wirklich keine Mühe geben, uns über etwas aufzuklären. Die Tatsache, dass die Späße der Berufskomiker, um die es hier geht, unheimlich blöd sind – misogyn sind sie ohnehin –, bleibt entspannt im Raum stehen. Man sieht, wie die einen kichern, die anderen nicht, aber kaum ein Polizist lässt sich die Gelegenheit entgehen, ein Foto von dem berühmten Jacky Herbst zu machen, als der im Präsidium erscheint. Regisseur Becker, der wie immer auch das Buch geschrieben hat, zeigt das witzig, flüchtig, lapidar, die übliche Verrücktheit. Man kann den Kopf schütteln, aber die Welt geht nicht davon unter.

„Ladies First“ ist keine Gesellschaftskritik, sondern ein flotter Krimi. Die Gags sind besser als in der Show von Jacky Herbst, aber die ist trotzdem ausverkauft. So ist das im Comedy-Geschäft. Die verwickelte Handlung ist eher lässig als logisch, aber das macht den Film umso unterhaltsamer.

So ist das im Krimi-Geschäft. Gutmütigkeit liegt über dem Ganzen und manifestiert sich im vergnügten, mit offenem Visier dargebotenen Lächeln von Armin Rohde als Hauptkommissar Erichsen, der es auch enorm findet, Jacky Herbst zu begegnen.

Mensch, das ist ja Jacky Herbst

In einer zunächst umständlichen Situation: Der Herbst’sche Ferrari ist auf ein anderes Auto gerast, angeblich fielen zuvor Schüsse. Nach anderthalb Stunden ist das verdammt lang her. Jedenfalls findet das ungezogene Kind, das mit der Waffe herumgeballert hat, es cool, dass es ausgerechnet auf Jacky Herbst geschossen hat. Schlau lässt Becker das Star-Buhei mitlaufen, dazu kommt die Ironie, dass sich die Fernsehzuschauer erst einmal an Jacky Herbst gewöhnen müssen. Die Aufregung der Leute – Mensch, das ist ja Jacky Herbst – darf für sich selbst sprechen, die Bilder bleiben so kühl und normal wie Jacky Herbst selbst.

Denn ausnehmend fein ist die Besetzung. Jürgen Vogel – Mensch, das ist ja Jürgen Vogel – zeigt ideal beiläufig einen Mann, der seinen Job macht. Henry Hübchen ist sein Manager, ein ausgekochter Realist. Nora von Waldstätten probiert sich in einem für sie ungewohnten Fach als Nachwuchstalent. Nach Kompliziertheiten und weiteren Todesfälle (ein Krimi-Krimi) findet sich die Polizei allmählich zurecht und kann aufhören, „Ist doch Scheiße“ zu sagen. Rohde nun messerscharf: „Er ist nett, er ist pflichtbewusst, er ist fleißig. Hilft aber nichts, wenn er Leute umbringt.“

Vielleicht lässt sich zu Beginn der Karnevalswoche auch besonders gut über Hamburger Humor lachen. ith