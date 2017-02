„Tatort: Tanzmariechen“, ARD: Sie verstehen keinen Spaß

Im Kölner Karnevals-Tatort wird die närrische Jahreszeit tödlich ernst genommen. In Teilen ist der Krimi eine Art „Black Swan“ im Faschingsmilieu.

Eine Sache kann man den Machern dieses Tatorts nicht vorwerfen: Dass Jürgen Werner, Buch, und Thomas Jauch, Regie, nicht bereit gewesen wären, es sich mit den Kölner Jecken gründlich zu verscherzen. Der Karnevalsvereinspräsident ist bei ihnen ein Karrierist, kalt wie eine Hundeschnauze – „Ich will die große Bühne! Fernsehen!“ –, dem man auch sofort zutraut, über Leichen zu gehen. Die Trainerin schnauzt ihre erschöpfte, geknickte Tanztruppe gnadenlos an. Indessen mobben und intrigieren die Tänzerinnen. Von den Tänzern, die am Rande mithüpfen, ist diesmal gar nicht die Rede; denn der Köln-Tatort „Tanzmariechen“ erzählt zur Karnevalszeit von zwei mit allen Mitteln rivalisierenden Schwarzen Schwänen. Der Weiße Schwan dieser Geschichte ist vor zwei Monaten von einer Brücke in den Tod gesprungen.

Szenen aus dem Tatort „Tanzmariechen" Trainerin Elke Schetter (Katja Heinrich, r.) hat die Tanzgarde des Karnevalsvereins „de Jecke Aape" im Griff und nimmt wenig Rücksicht auf die Befindlichkeiten ihrer beiden besten Tänzerinnen Annika Lobinger (Natalia Rudziewicz, stehen hinten 3. von links) und Saskia Unger (Sinja Dieks, stehend hinten 2. von links).

Die Eltern und der kleine Bruder der 16-jährigen Evelyn, die sich das Leben genommen hat, weil sie den Druck nicht mehr aushielt (auch den der erwartungsfrohen Eltern nicht), sind das einzige, das diesen behäbigen, klischeebeladenen Tatort einigermaßen interessant macht. Ansonsten ist er eine Art „Black Swan“ im Faschingsmilieu.

Nach einem angeblich furchtbaren Auftritt der „Jecke Aape“-Truppe, einer Standpauke und einem spätnächtlichen Streit des Karnevalvereinspräsidenten mit der Tanztrainerin wird diese erschlagen aufgefunden – in der Halle mit den Riesenfiguren für die Motivwagen (naheliegende Polizeifrage: Was hat sie um diese Tageszeit dort gemacht?). Die Kommissare Ballauf, Klaus J. Behrendt, und Schenk, Dietmar Bär, hören schnell, dass auch Evelyns Vater an dem Abend da war. Dann zeigt ihnen Kollege Tobias, Patrick Abozen, wie Evelyn im Internet gemobbt wurde – von „Jecke Aape“-Mittänzerinnen. Alle wollen das vorantanzende Tanzmariechen werden.

Oder auch: ehrgeizige, karnelvalsverrückte Eltern wollen, dass die Kinder eine wichtige Rolle im Kölner K-Trubel spielen. Zum schlimmsten, traurigsten Beispiel macht Jürgen Werners Buch den Vater Evelyns (Tristan Seith als tragische, tragisch verdrängende Figur). Nur zwei Monate nach dem Selbstmord seiner Tochter lässt er seinen Teenager-Sohn Büttenreden pauken. Paul Pösel (Luke Piplies) leiert und verhaspelt sich beim Vorsprechen zum Gotterbarmen.

„Deswegen geht doch die Welt nicht unter“, sagt tröstend die nette Frau in der Jury („Kölns next Büttenredner“?). Für Rainer Pösel aber geht sie eben unter, wenn das Kind nicht in der Bütt stehen wird: „Wir ham ja nur noch uns und den Karneval“, sagt er. Und die mal verhärmt trauernde, mal resthoffend gegen ihren Mann aufbegehrende Mutter (Milena Dreissig) will die Familie doch nur zusammenhalten, irgendwie.

In den Karnevalszeit-Nebensträngen: Ein Privatdetektiv heißt, kleiner Insiderscherz für regelmäßige Tatort-Gucker, Stellbrink. Freddy Schenk möchte seine Enkelin mit einem rosa Prinzessinnenkostüm überraschen – Tobias’ Lebensgefährte findet heraus, dass sie viel lieber ein Zombie sein will. Opa ist entsetzt. Max Ballauf sagt penetrant Fasching und hört dann: „Sag noch einmal Fasching und du bist in Köln ein toter Mann!“

In der Tat legt „Tanzmariechen“ nahe, dass die Kölner Jecken keinen Spaß verstehen.