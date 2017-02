„Trapped – Gefangen in Island“, ZDF: Ein Abgrund in Island

Das ZDF zeigt die auf der Insel entstandene, schneesturmreiche Krimireihe „Trapped“.

Es leuchtet ein, dass ein isländischer Krimi ein recht spektakuläres Alleinstellungsmerkmal ins Spiel bringt: das Wetter. So wie Agatha Christie einen Mörder in einem isolierten, übersichtlichen Raum wie einem Landhaus oder einem Zug versteckte, so macht nun „Trapped – Gefangen in Island“ ein Dorf zu einem vom Schneesturm abgeschlossenen, aber mordsmäßig bedrohten Ort, den die aufgeblasenen Polizei-Wichte aus Reykjavik tagelang nicht erreichen können. Die drei örtlichen Polizisten müssen klarkommen. Am Ende der fünf anderthalbstündigen Folgen, die das ZDF jetzt am späten Sonntagabend zeigt, werden sie auch klargekommen sein. Aber eine Handvoll Menschen wird das Leben verloren haben.

Szenen aus „Trapped" Polizeichef Andri (Ólafur Darri Ólafsson) blickt gemeinsam mit seiner Kollegin Hinrika (Ilmur Kristjánsdóttir) auf das nur scheinbar beschauliche Fischerdorf Seydisfjordur.

Es ist müßig, einem Fernsehkrimi vorzuhalten, dass Island fast keine Gewaltverbrechen kennt (im Dezember 2013, meldeten auch internationale Medien, wurde zum allerersten Mal ein Mann von der isländischen Polizei erschossen), dass er also der weitgehend friedlichen Realität auf der Insel spottet. Trotzdem strapaziert mindestens einer der Handlungsstränge die Glaubwürdigkeit doch zu sehr: Menschenhandel mit jungen schwarzen Frauen aus Nigeria. Der Ort Seyðisfjörður ist Schauplatz von „Trapped“, er hat etwa 660 Einwohner und sieht im Film auch kein bisschen größer aus: Da weiß im wirklichen Leben jeder annähernd alles von jedem.

„Trapped“ beginnt damit, dass (in der Vergangenheit) eine junge Frau in einem brennenden Gebäude ums Leben kommt, dass (in der Gegenwart) eine dänische Fähre anlegt und eine unvollständige Leiche aus dem Meer geborgen wird. Die Sache scheint klar: „Die verdammten Dänen“, sagt der Bürgermeister, „als wären wir hier eine Müllhalde für ihre Leichen.“ Die Fähre darf also erstmal nicht weiterfahren, die Gäste rebellieren, ein Gewalttäter versucht zu fliehen – da hat man schon den ersten Verdächtigen. Nur, dass er beim Versuch, mit dem Auto über den Pass zu kommen, tödlich verunglückt. Nur, dass das Morden dann weitergeht.

Zur Sendung Krimi: „Trapped – Gefangen in Island" TV-Sendetermin: ab 19. Februar fünf Folgen jeweils sonntags, 22 Uhr, ZDF Netz: ZDF-Mediathek

Die Konstruktion von „Trapped“ – nach einem Buch von Sigurjón Kjartansson und Clive Bradley und in der Regie Baltasar Kormákurs – ist nicht gerade originell: Verdächtige Fremde kommen an; der erste mögliche Täter aus ihren Reihen wird aus dem Spiel genommen; es muss also doch jemand anders, womöglich, oh Schreck, ein Einheimischer sein. Der Freund der jungen Frau, die einst ums Leben kam, ist übrigens auch kein unbeschriebenes Blatt. Fotografierend schleicht er durch den Schnee. Bei fünf 90-minütigen Folgen kann sich alles in Ruhe entwickeln.

Die Handlung spielt im isländischen Februar; das ZDF zeigt „Trapped“ nun im mild gewordenen deutschen Februar, was ein gewisses Gruseln aus sicherer Entfernung erlaubt: Der Wind pfeift, der Schnee saust in Seyðisfjörður – und saust noch mehr und noch dichter, so dass die Akteure immer wieder kaum die Hand vor Augen sehen. Ein Kühlhaus kommt dazu, aus dem die erste Leiche verschwindet.

Den Dorf-Chefpolizisten Andri spielt Ólafur Darri Ólafsson als einen Bär von Mann mit Vollbart und Gelassenheit, obwohl seine Frau just mit einem Neuen zurückkommt, um die Kinder zu sich zu holen. Ilmur Kristjánsdóttir ist die ebenfalls recht stoische Kollegin Hinrika, die nicht nur dank ihrer Mütze an Frances McDormand in „Fargo“ erinnert. „Die ganze Sache ist ein Abgrund“, sagt Polizist Andri. Aber er verliert deswegen nicht die Nerven.