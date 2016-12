Tatort: „Klingelingeling“, ARD: Die Kommissare und das Weihnachtsproblem

Ein dunkler, nüchterner Feiertags-Tatort aus München erzählt vom Bettler-Elend. Das nimmt selbst die routinierten Kommissare Batic und Leitmayr mit.

Der München-Tatort, der am zweiten Feiertag, dem 26., läuft, erzählt also danach von den Problemen davor. Wie Ivo Batic Absage um Absage für dann wohl einen sehr einsamen Heiligen Abend bekommt. Wie Franz Leitmayr Anruf um Anruf erhält von seiner Mutter (und es passt immer ganz schlecht), um ihn an den Kauf einer Gans zu erinnern – aber letztes Jahr wollte sie doch unbedingt Karpfen essen.

Wie sie dem Sohn im Kommissariat ein Plastikbäumchen und einen Stollen hinterlässt, „staubtrocken und bis obenhin voll mit Orangeat“, quengelt Leitmayr. Wie der Rechtsmediziner, der gravitätisch-bissige Robert Joseph Bartl, und der geplagte Assi Kalli, Ferdinand Hofer, aber auch schönstens und ernstens singen bei der Polizeiweihnachtsfeier.

Wie jedoch bei der Polizeiweihnachtsfeier auch gewichtelt werden soll und darum die fürchterlichsten Geschenke weitergereicht werden von Jahr zu Jahr. Leitmayr gibt sich öko und nimmt Zeitungspapier zum Einpacken, aber vermutlich hatte er nichts anderes Zuhause.

Das ist jedoch beileibe kein Tatort à la Mordsgaudi in München. Und leuchten will die Stadt auch nicht, schon gar nicht weihnachtlich. Ein Bus voller Rumänen wird in der Innenstadt – man erkennt das Residenztheater – zum Betteln ausgeschickt unter der Knute eines nach Bedarf gewalttätigen Chefs. Und die Hochschwangere soll gefälligst den Mantel offen tragen, des Mitleidseffekts wegen.

Zur Sendung Krimi: „Tatort: „Klingelingeling" Sendetermin: 26. 12, 20.15 Uhr, ARD Mehr Informationen im Netz.

Das Baby kommt dann in einem Wäschekeller zur Welt und lebt nicht lange. Die Schwester der jungen Mutter legt es in einer Kirche ab; so beginnt die Polizei zu ermitteln. Einzige Zeugen könnten die beiden Obdachlosen sein, die auf dem alten Friedhof hausen, mit Duldung des Pfarrers. Leitmayr wird noch ganz unchristlich versuchen, Plastikweihnachtsbäumchen und staubtrockenen Stollen an sie loszuwerden.

Freigiebig macht dieser von Dinah Marte Golch geschriebene, von Markus Imboden gedrehte Tatort allerdings sowieso nicht: Wahrscheinlich wird man sich in Zukunft eher zweimal überlegen, ob man Kleingeld gibt, das den Sammelnden dann womöglich wieder weggenommen wird. Die Not ist groß, gewiss, die mafiösen Strukturen aber auch. Der zuständige Polizeikollege erklärt einleuchtend, warum den Drahtziehern/Geldabschöpfern fast nie etwas nachzuweisen ist. Alle halten dicht. Alle haben Angst.

Und die Kommissare stecken, einerseits, in einer grauen Routine, sind andererseits auch mitgenommen. Sie finden bald das Krankenhaus, das offenbar nicht verhindern konnte, dass die schwache junge Frau von ihrem angeblichen Mann mitgenommen wurde. Finden bald auch eine Arztpraxis, die nicht helfen konnte. Suchen einen windigen Busunternehmer.

Müssen jede Menge Handys auswerten, die angeblich gar nicht mehr da, sondern in Rumänien sind. So wie die beiden Schwestern (Mathilde Bundschuh und Cosmina Stratan spielen sie elendsstrapaziert, zäh, intensiv) angeblich gar nicht mehr da, sondern längst wieder in Rumänien sind. „Wir tun hier nichts Verbotenes“, sagt der Chef der Bettlerbrigade. Die Kommissare müssen erst beweisen können, dass doch. Streifenpolizisten sind in der Stadt mit Bildchen der Gesuchten unterwegs, es ist für die sprichwörtliche Katz.

Ein dunkler, nüchterner Feiertags-Tatort (wenn auch mit dem albernen Titel „Klingelingeling“) in einer dunklen, nüchternen Zeit. In dem am Ende die beiden Hauptkommissare zwar eine Lösung für ihr Weihnachtsproblem finden, aber es ist eine traurige Lösung.