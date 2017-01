Angeblich Kontakt nach Wien: Möglicher Terrorkomplize gefasst

Die Polizei in Nordrhein-Westfalen nimmt einen mutmaßlichen Komplizen des Terrorverdächtigen aus Wien fest. Der Nordrhein-Westfälische Innenminister Jäger zeigt sich zufrieden.

Gegen einen 21 Jahre alten Mann aus dem nordrhein-westfälischen Neuss ist am Sonntag Haftbefehl wegen mutmaßlicher Beteiligung an Anschlagsplänen in Wien erlassen worden. Das teilte das Landesinnenministerium in Düsseldorf mit. Zudem wurde eine Frau festgenommen, die inzwischen wieder auf freiem Fuß sei.

Die österreichischen Behörden hatten am Freitag einen 17-jährigen Terrorverdächtigen in Wien festgenommen. Er steht im Verdacht, einen Terroranschlag in Österreichs Hauptstadt geplant zu haben. Die Ermittler vermuten einen radikal-islamistischen Hintergrund. Ausländische Geheimdienste hätten den Behörden Hinweise über einen etwaigen Anschlag im Januar gegeben, erläuterte Österreichs Innenminister Wolfgang Sobotka am Freitagabend. Der Mann sei daraufhin überwacht und in einer Wiener Wohnung von der Polizei festgenommen worden. Bei dem Festgenommenen handle es sich um einen österreichischen Staatsbürger mit albanischem Hintergrund.

Der Tatverdächtige aus Wien habe in Neuss als Gast bei dem Festgenommenen übernachtet, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft in Düsseldorf. Besprochen hätten die beiden Anschläge gegen Bundeswehrziele. Die Staatsanwaltschaft beantragte nach Angaben des Sprechers einen Haftbefehl wegen des Verdachts der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat. «Die Festnahme zeigt, dass die Sicherheitsbehörden gut, schnell und vertrauensvoll bei der Terrorbekämpfung zusammenarbeiten», sagte NRW-Innenminister Ralf Jäger.

Nach Informationen von «Focus online» soll der Verdächtige einen Bombenanschlag auf Polizisten und Bundeswehrsoldaten in Deutschland geplant haben. Den Ermittlungen zufolge habe der inhaftierte Neusser in engem Kontakt zu dem 17-jährigen Islamisten aus Wien gestanden. Beide hätten in der Neusser Wohnung mit Mitteln zur Herstellung von Sprengstoff experimentiert. Bei der vorübergehend festgenommenen weiblichen Person handele es sich um die Ehefrau. Es seien Computer, Handys und Datenträger beschlagnahmt worden.

«Der Ermittlungszusammenhang zwischen dem aktuellen Fall und Deutschland ist evident», sagte der Sprecher des österreichischen Innenministeriums am Sonntag. Das Alter des Wiener Verdächtigen wurde von den Behörden von 18 auf 17 Jahre korrigiert. (dasc/rtr/dpa)