Verdacht auf Terrorfinanzierung: Polizei fasst Mann im Saarland

Wegen des Verdachts auf Finanzierung des Terrorismus hat die Polizei im Saarland einen Mann festgenommen. Der 38-Jährige aus Saarbrücken sei bereits am Samstag in Gewahrsam genommen worden, teilte das Landespolizeipräsidium am Montag mit. Es bestehe dringender Tatverdacht. Die Festnahme sei durch eine sogenannte Besondere Aufbauorganisation (BAO) mit dem Titel «Fahrzeug» des Landespolizeipräsidiums erfolgt. Für 13 Uhr wurde eine Pressekonferenz angesetzt, an der unter anderen die saarländische Generalstaatsanwältin Margot Burmeister teilnehmen werde. Zuvor würden keine Details des Falls genannt, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Saarbrücken. (dpa)