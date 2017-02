Irak: Vormarsch auf Mossul

Iraks Armee will die Gotteskrieger vom IS nun vollständig aus der Stadt vertreiben. Seit Mitte Oktober versuchen irakischen Einheiten Mossul zurückzuerobern.

Sein Auftritt im Staatsfernsehen dauerte nur wenige Minuten. „Wir kommen nach Ninive, um die Westseite von Mossul zu befreien“, erklärte Iraks Ministerpräsident Haidar al-Abadi am Sonntag. Nicht mehr lange und alle Bürger des Landes seien für immer vom Terror der Gotteskrieger befreit, versprach er. Zur gleichen Zeit warfen Flugzeuge über der Stadt Zehntausende Flugblätter ab, die die Bevölkerung über die neue Großoffensive informieren und die Dschihadisten zur Kapitulation auffordern.

Seit Mitte Oktober versuchen etwa 100 000 irakische Eliteeinheiten, Polizeikräfte und schiitische Milizen, den „Islamischen Staat“ aus Mossul zu vertreiben. Den Osten der Stadt haben sie in den vergangenen vier Monaten bereits weitgehend zurückerobert. Nun sollen die Truppen auch in die Viertel jenseits des Tigris vorrücken, wo sich schätzungsweise 5000 Extremisten inmitten von 650 000 Zivilisten verschanzt halten, darunter etwa 350 000 Kinder. Premier al-Abadi rief seine Truppen noch einmal eindringlich auf, die Menschenrechte zu achten. Zuvor waren Videos aufgetaucht, auf denen irakische Polizisten Männer misshandelten und drei ihrer Opfer auf offener Straße erschossen. „Alle Verantwortlichen müssen tun, was sie können, damit die Zivilisten die Schlacht überleben“, forderte auch die UN-Koordinatorin für den Irak, Lise Grande, in einem Gespräch mit der BBC.

Der Westen Mossuls ist schon länger komplett eingekesselt, Lebensmittel, Medikamente und Benzin werden immer knapper. Auch die fünf innerstädtischen Brücken zum Ostteil wurden in den vergangenen Monaten durch alliierte Luftangriffe zerstört, so dass die angreifenden Truppen nun zunächst einmal von Süden aus vorrücken, wo sich auch der völlig verwüstete Flughafen Mossuls befindet.

Zusätzlich könnten die Angreifer in nächster Zeit gezwungen sein, schwimmende Pontonbrücken über den Fluss zu legen, ein gefährliches und schwieriges Unternehmen. Entlang des Ufers hält der IS viele Häuser besetzt, um übersetzende irakische Truppen unter Feuer nehmen zu können. Der Westteil Mossuls ist enger bebaut und dichter besiedelt, als der Osten der Metropole. Die meisten Straßen in der Altstadt sind zu schmal für Armeefahrzeuge und Panzer. Im Zentrum liegt auch die Große Moschee, von der aus Abu Bakr Al-Baghdadi im Sommer 2014 sein „Islamisches Kalifat“ ausrief. Überall haben die Dschihadisten unterirdische Tunnelsysteme angelegt und Durchgänge zwischen den Häusern geschlagen, so dass sie schnell und unbemerkt ihre Kampforte wechseln können.

Ein am Wochenende online gestellter IS-Fotoessay mit dem Titel „Leben der Kämpfer im Süden Mossuls“ zeigt bärtige Bewaffnete, die in einem Tunnelversteck kochen und zusammen den Koran lesen. „Mossul wäre für jede Armee der Welt ein harter Kampf, und die irakischen Streitkräfte haben sich dieser Herausforderung gewachsen gezeigt“, erklärte General Stephen Townsend, der die US-Elitetruppen im Irak und in Syrien kommandiert.

Trotzdem ist der befreite Ostteil immer noch nicht vollkommen sicher. Die Invasionstruppen haben Mühe, sämtliche IS-Kämpfer in den ausgedehnten Wohnbezirken aufzuspüren. Immer wieder kommt es zu Angriffen mit Minidrohnen, Scharfschützen oder Selbstmordkommandos. Erst am Sonntag töteten wieder zwei Attentäter drei Soldaten und zwei Zivilisten, Dutzende weitere wurden verletzt. Von den seit Oktober aus Mossul geflohenen 217 000 Bewohnern sind nach Angaben der Vereinten Nationen inzwischen 57 000 in ihre Häuser zurückgekehrt. Über die Zahl der bisher Getöteten jedoch hüllen sich die Verantwortlichen in Bagdad in Schweigen. Die kurdische Regionalregierung im Nordirak erklärte lediglich, insgesamt seien 14 000 verletzte Soldaten und Zivilisten in die Krankenhäuser der Hauptstadt Erbil gebracht worden.