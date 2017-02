Terrorfinanzierung: Insolvente Islamisten

Eine Studie der Wirtschaftsberatung EY und des Kings College zeigt anhand zahlreicher Originalquellen, wie und warum die Finanzbasis des Islamischen Staats erodiert.

Einer Studie des Londoner King’s College und der Wirtschaftsberatung EY zufolge haben sich die Einnahmen des „Islamischen Staates“ zwischen 2014 und 2016 fast halbiert. Grund sind die hohen Gebietsverluste des IS in den vergangenen beiden Jahren, wodurch die unterschiedlichen Finanzquellen der Terrorregierung austrocknen. Die renommierten britischen Forscher verbuchten für den IS 2014 bis zu 1,89 Milliarden US-Dollar, im vergangenen Jahr waren es höchstens noch 870 Millionen. Sollte sich der Trend fortsetzen, stehe das Geschäftsmodell des IS vor dem Zusammenbruch, prognostiziert der EY-Terrorexperte Stefan Heißner.

Die Untersuchung fußt auf Informationen unterschiedlichster Quellen. So wertete das Internationale Zentrum für Radikalisierungsstudien am King’s College Dokumente des IS, Aussagen von Überläufern, parlamentarische Anhörungen, Regierungsberichte, journalistische Recherchen, Thinktank-Studien sowie Interviews mit Sachverständigen und Regierungsvertretern aus. Daraus ergibt sich zwar die klare Tendenz stark sinkender IS-Einnahmen.

Das betrifft auch die ertragreichste Einnahmeform: An Steuern und Abgaben trieb der IS von der Bevölkerung der besetzten Gebiete in Syrien und im Irak 2014 zwischen 300 und 400 Millionen Dollar ein. 2015 stiegen diese Einkünfte trotz einiger Gebietsverluste auf 400 bis 800 Millionen Dollar, weil der IS schrittweise behördenähnliche Institutionen – auch zum Eintreiben von Steuern – entwickelt hatte. 2016 schlugen weitere massive Gebietsverluste durch: Steuern und Abgaben sanken auf 200 bis 400 Millionen Dollar.

Ähnlich verlief die Entwicklung der Öl-Einnahmen: 2014 erlöste der IS geschätzte 150 bis 450 Millionen Dollar, 2015 waren es zwischen 435 und 550 Millionen, 2016 ging es auf 200 bis 250 Millionen herunter. Den mit Anstand heftigsten Einbruch musste der IS aber in einem ganz anderen Bereich hinnehmen: 2014 brachten Plünderungen, Beschlagnahmungen von Eigentum und willkürliche Geldstrafen bis zu einer Milliarde US-Dollar. Das wurde 2015 schon weniger und 2016 brachte das nur noch 110 bis 190 Millionen Dollar.

Für alle diese Entwicklungen sind die Gebietsverluste verantwortlich: Gegenüber 2014 büßten die Islamisten knapp 40 Prozent ihrer eroberten Regionen ein, die Bevölkerung dort verringerte sich um knapp ein Viertel. Da der IS im Unterschied zu anderen Terrorgruppen nicht über nennenswerte Zuwendungen aus dem Ausland verfügt und auch mit dem Verkauf von Antiquitäten keine großen Erlöse erzielt werden, bedroht die Schrumpfung des Einflussbereichs das Terrorkalifat in seiner Existenz.