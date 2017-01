Schauspiel Frankfurt: Manege frei - ein letztes Mal

Tracy Letts’ „Eine Familie“ am Schauspiel Frankfurt: Oliver Reese zeigt in seiner letzten Frankfurt-Inszenierung noch mal, was er kann und was er hat.

Tracy Letts’ Familienschlachtengemälde „August: Osage County“ ist seit 2008 auch in Deutschland ein Theaterhit. Der deutsche Titel „Eine Familie“ täuscht darüber hinweg, dass es um eine amerikanische Provinz (in Oklahoma) geht, gegen die noch die abgelegensten deutschen Regionen einen direkten Anschluss an die weite Welt haben. Letts stammt von dort, er weiß Bescheid. In Frankfurt lässt Oliver Reese zwischendurch Videos aus der Gegend auf Leinwände werfen, und allein Sturmtief Egon kann das einen Freitagabend lang reizvoll erscheinen lassen. Wer wieder klar sehen will, schaut sich auf der Netzseite der University of Tulsa oder der Tulsa Opera um.

In Deutschland hingegen neigt man dazu, „Eine Familie“ allgemein zu verstehen: als Kulminationspunkt, als besonders hohe Eskalationsstufe, die sich aus vertrauten Elementen zusammensetzt. Die alte Vetrautheit, die immer auch auf Missverständnissen basierte, die neue Fremdheit, die einen die Fremdheit zu wirklich fremden Menschen herbeisehnen lässt. Dazu Eifersucht, Neid, Misstrauen, Hass, Fluchtpläne, und alles bei gleichzeitigem unlogischen Werben um Zuneigung. Die Familie lässt die Liebe als Shakespeares Quelle reinen Wahnsinns weit hinter sich. Letts macht dazu so viele Angebote, dass es kaum möglich ist, sich an irgendeiner Stelle nicht doch selbst zu sehen.

Auch einem Schauspielensemble macht er viele Angebote, markante Rollen im Dutzend. Am Staatstheater Wiesbaden nahm Intendant Laufenberg das Stück 2015 in seinen ersten Premierenschwung, um zu zeigen, was er zu bieten haben würde. Am Schauspiel Frankfurt nahm Intendant Reese es jetzt, zum letzten Mal auch selbst hier inszenierend, in seinen letzten Premierenschwung (schon läuft ein „noch ... Premieren“-Countdown an der Fassade), um zu zeigen, was er zu bieten hatte. Constanze Becker, Reeses größtes Geschenk an das hiesige Theaterpublikum von der ersten Minute an (2009, als Iokaste und Antigone), spielt diesmal die Tochter Barbara. Sie ist der resolute, fast trampelige Typ, dabei empfindlich und leidenschaftlich, dabei lapidar und direkt. Beckers Barbara kommt nicht umhin, sich zugleich über den Blödsinn zu wundern, den sie manchmal sagen muss, nicht weil er im Text steht, sondern weil verzweifelte Menschen so reden.

Corinna Kirchhoff, ein spätes großes Geschenk, ist als Mutter ihr Pendant, kalt wie Eis, rank wie kurz vorm Verschwinden, böse, wie nur böse Mütter sein können. Eine Tablettenruine, aber sie kann noch gut artikulieren, wie schockierend egal ihr alle sind.

Familiäre Eskalation: Corinna Kirchhoff eingekreist von ihren Verwandten. Foto: Birgit Hupfeld

Um das Kraftzentrum der beiden Frauen herum toben das Leben und die Kunst, der Naturalismus und die Seifenoper. Verena Bukal ist die funkelndste Mauerblume der Saison, Sascha Nathan der Mann, den sie liebt, Franziska Junge ist die argloseste Nervensäge, Till Weinheimer der Mann, den sie auf Teufel komm raus heiraten will, Josefin Platt ist die Tante mit dem hohen Aggressionsniveau, Martin Rentzsch ihr geduldiger Mann. Oliver Kraushaar und Isaak Dentler gehören zu Becker. Männer haben es nicht leicht in der Familie, für die Schauspieler muss es großartig sein, diese lässig nachgeschobenen Pointen. Traditionelle Gespräche gibt es in der Familie eh nicht.

Reese macht die Manege frei für sein Ensemble und stellt in Hansjörg Hartungs Bühnenbild die Familie auf dem Präsentierteller. Dieser wird nur nach Bedarf möbliert. Die Zuschauer sitzen auf zwei Seiten, dazwischen die Spielfläche. Die einfache Überführung der Guckkastensituation in die Dreidimensionalität (inklusive abgewandter Sprecher, was naturalistisch ist, und Verstärker, was stört) funktioniert wie meist gut. Zu den Seiten können die Darsteller weghuschen, keine unentrinnbare Situation. Elina Schnizlers Kostüme zeigen ihr Vergnügen am vagen Chic des amerikanischen Südwestens.

Dazu spielt eine Combo Musik von Jörg Gollasch, Carina Zichner und einmal Wolfgang Michael (als Tom Waits sozusagen) singen dazu. Zichner spielt die zappelige Enkeltochter. Jenseits ihres sorglosen Haschkonsums – Alkohol und Drogen sind der Katalysator Nr. 1 für amerikanische Dramen – erfährt man wenig von ihr. Keine Familie für Kinder. Wolfgang Michael verschwindet nach einem zynischen Monolog, der reinste Luxus, aber keine Vergeudung.

Reese, der der gepflegten Unterhaltung unverkrampft gegenübersteht, zeigt ein gut gelauntes Gespür dafür, wie Letts auch schlicht mal Gegenstände, Blicke, flotte Sätze und unerwartete Wahrheiten durch die Luft fliegen lässt. Er gibt noch ein paar große Gesten dazu. Das ist kein Theater, in dem es um alles oder nichts geht, und weil es auch gar nicht so tut, errötet man, wenn man die Sätze und die Bewegungen aus dem Leben wiedererkennt.

Hat der Abend eigentlich etwas mit der Amtseinführung von Donald Trump am Ende dieser Woche zu tun? Wenig. Dieser Familie in Oklahoma ist das Postfaktische vielleicht noch näher als anderen, aber das sind bloß quantitative Unterschiede. Rein faktisch kann keine Familie überleben, und das ist auch gar nicht schlimm.

Der Beifall ist nach dreieinhalb Stunden erschöpft, aber zugewandt und mit Jubel durchsetzt. Das interessierte Publikum hat schon damit gerechnet und bereits fast alle Karten gekauft.

Schauspiel Frankfurt: 19., 20. Januar, 3., 19., 26. Februar. www.schauspielfrankfurt.de