Stalburg „Captain’s Dinner“: Robinson und Freitagine

Das Frankfurter Stalburg Theater eröffnet das Jahr mit Michael Herls neuem Stück „Captain’s Dinner“.

Das neue Stück von Michael Herl, als erste Eigenproduktion des Jahres in der Frankfurter Stalburg uraufgeführt, ist ein kurioses Teil für zwei Personen. Es dreht sich um Geschlechterbeziehungen und reitet vergnügt, redefreudig und irgendwie sorglos auf allen möglichen Klischees herum – Motzgreis und Kampfbiene (er will Spiegeleier zum Frühstück, sie will Respekt und auch mal ein Dankeschön), Robinson und Freitagine (er strandet nach dem titelgebenden „Captain’s Dinner“ auf einer einsamen Insel, sie ist kein Ureinwohner, aber schweigsam), Tarzan und Jane (er ist nervig, aber kraftvoll, sie ist ansehnlich und frischer gewaschen, obwohl sie schon länger hier hockt).

Sodann entwickelt sich – entwickelt die gar nicht mehr so zornige, eher überraschte Kampfbiene – eine Gender-Theorie, nach der der Mann in der Wildnis alsbald instinktiv Fische und Kaninchen fängt, die Frau hingegen aufgrund eines weiblichen Sinns für Nachhaltigkeit ein Haus baut. Da das Haus auf der kleinen Stalburg-Bühne nicht gezeigt werden kann, ist der Fisch- und Kaninchenfang des Mannes ehrlich gesagt das imposantere Unterfangen. Außerdem könnte kein Haus so riesig sein, dass man dahinter nicht die Schillersche „Glocke“ baumeln sehen würde (der Mann muss nämlich hinaus ins feindliche Leben, und drinnen waltet die züchtige Hausfrau).

Schließlich landet „Captain’s Dinner“ ebenso vergnügt, redefreudig und irgendwie sorglos, nun aber auch durchaus boulevardesk sentimentalisch bei einem weiteren Klischee an. Der Alte erweist sich als braver und fähiger Mann, die Junge hat schließlich gute Gründe, es einzusehen. Auch hat das (feindliche!) Leben ihn zu dem gemacht, als der er ihr zuerst erscheinen musste (Motzgreis).

Ironieschicht inklusive

Auch war früher alles gewissermaßen besser. Herl und seine Figuren sind keine Naiven, die das wirklich komplett glauben, es gibt eine Ironieschicht, eine ständige Selbstreflexion und eine Abstraktion in der Bebilderung, die alles relativieren und wahrlich schillern lassen. Trotzdem lächeln der Alte und die Junge milde, wenn sie bedenken, dass früher an der Betriebspforte keiner den elektronischen Hausausweis benötigte, weil jeder jeden kannte. Und auch die mittelalte Zuschauerin lächelt milde, wenn sie bedenkt, wie angenehm es war, mit dem elektronischen Hausausweis nicht mehr auf schlecht gelaunte, gewiss auch schlecht bezahlte Pförtner angewiesen zu sein. Das heißt natürlich: In jener längst vergangenen Zeit, als es noch Pförtner gab.

Es ist kurzum viel zu bereden hinterher, wenn man Lust dazu hat. „Captain’s Dinner“ kann funktionieren wie ein Schaustück im einstigen Salon, das ruhig bizarr sein durfte, wenn es nur Konversationsthemen anlieferte.

Gespielt wird unter der Regie von Katja Lehmann mit einer Art von coolem Elan, der ja auch dabei helfen muss, die hier nur angedeuteten überraschenden Wendungen zu bewältigen. Andreas Wellano als Motzgreis / gütiger Alter und Undine Schmiedl als Kampfbiene / nettes Mädchen machen das sehr charmant. Mo Bauers Bühnenbild zeigt die Insel als brauchbares Sammelsurium aus Podesten und Tarnnetzen. Dazwischen kleine Basteleien, Incentives für Zuschauer, um im Vokabular der Figuren zu bleiben.

Stalburg Theater: 13., 14., 27., 28. Januar. www.stalburg.de