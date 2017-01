Welke und Wischmeyer: Welke und Wischmeyer begeistern in der Batschkapp

Oliver Welke und Dietmar Wischmeyer sind „Die 2 Flamingos“ in der Frankfurter Batschkapp. Und als das Programm beginnt, sich hinzuziehen, kippt das „Die 2 Flamingos“-Schild um. Stark.

Oliver Welke ist der Chef der „Heute-Show“, Dietmar Wischmeyer berichtet in derselben Sendereihe aus dem „Logbuch der Bekloppten und Bescheuerten“. Sie sind damit seit Jahren an der Spitze des deutschen Fernsehhumors, der sich, erstaunliches Phänomen, im ZDF bündelt und dort weitere wichtige Vertreter hat in Max Uthoff und Claus von Wagner („Die Anstalt“), Jan Böhmermann („Neo Magazin Royale“), vor allem aber in dem unerreichten Comedy-Duo Marietta Slomka und Heinz Wolf („Heute-Journal“).

All diese Spaßvögel, durchaus hintergründige Spaßvögel mitunter, deren Schalk sich erst dem Connaisseur erschließt, zwitschern also in einem Fernsehprogramm, dem die Medienrezeption das Prädikat des Seniorensenders verleiht. Eingeschaltet wird das ZDF nach jüngster Forschung von Menschen im Alter zwischen 50 und 370 Jahren. Dem tragen Welke und Wischmeyer Rechnung mit ihrem Programm „Im Herzen jung“, das sie gerade quer durch die Republik führt; an den vergangenen beiden Abenden in die Frankfurter Batschkapp.

Angelehnt an das Œuvre der „Amigos“, lebende Legenden der Volksmusikszene aus dem Vogelsberg, stellen sich die Herren als „Die 2 Flamingos“ vor, in rote Anzüge gehüllt, farblich über den Tropenvogel hinausgeschossen. Frappierenderweise sind Welke und Wischmeyer dem Betrachter sofort vertraut wie Verwandte, die jeden Freitagabend ins Haus kommen. Den guten Eindruck zerstören sie jedoch prompt und gezielt, indem sie sich als „weltweit einzige Amigo-Tribute-Band“ präsentieren – und dann singen sie auch noch ein Lied im Amigo-Stil. Welke anschließend: „Das war ja furchtbar!“

Die Leute in der randvollen Halle liegen auf dem Boden. Sie kommen in der fulminanten ersten halben Stunde nicht aus dem Lachkrampf heraus, wenn die beiden als eine der wenigen Bands reüssieren, „die von Abend zu Abend schlechter werden“, und ihr potenzielles Publikum „im weitesten Sinne Freigänger aus der Ausstellung Körperwelten“ nennen.

Die Welt, wie sie ist

Während der Zuschauer sich manchmal beklommen fragt, was die echten Amigos wohl dazu sagen mögen (aber tags darauf keine Stellungnahmen findet), sparen die Flamingos nicht mit derben Scherzen über alles und jeden, Hauptsache über 50. Welke (50) zitiert Statements über sich selbst: „Meine Fresse, ist der Pilawa alt geworden!“ Wischmeyer (59): „Scheiße aussehen ist kein Vorrecht der Jugend.“

Das alles gewinnt seine Dynamik natürlich einzig durch die Wucht des Vortrags und kann auf Zeitungspapier schnell in den falschen Hals gelangen. Die FR möchte daher für so manchen Kraftausdruck um Verzeihung bitten und erinnert an den Auftrag der Presse, die Welt zu beschreiben, wie sie nun mal ist.

Trump, Merkel, von der Leyen kriegen ihr Fett weg, später auch Berlusconi („altes Schimpansenweibchen“), Lafontaine, Seehofer („der bajuwarische Raumteiler“). Und als das Programm beginnt, sich zu ziehen, kippt das ermüdete „Die 2 Flamingos“-Schild im Zentrum der Bühne um – keine Verletzten, aber sehr gute Spontanscherze. Darin sind sie am stärksten, Welke noch einen Flügelschlag flotter als Wischmeyer. Dessen Soli als Lustgreis und Rentner mit Cord-Hütchen hätte es nicht unbedingt gebraucht, auch nicht Abgedroschenes von Welke wie „Lustig ist das Salafistenleben, Scharia, Scharia ho“.

Zweieinhalb Stunden (inklusive 20 Minuten Pause) gründeln die Flamingos gekonnt durch die Kloaken der Pensionärsbeleidigung. Eineinhalb hätten auch genügt. Aber den Spruch von Fußballreporter Werner Hansch aus der Schlussoffensive bitte nicht herauskürzen: „Wenn die Fahnen flattern, ist der Verstand in der Trompete, sagte man.“