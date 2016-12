Times mager: Lebensart

Im Frankfurter Kaffeehaus sind sich diesmal alle mit Angela Merkel einig. Das ist durchaus recht ungewöhnlich.

Wer länger nicht im Kaffeehaus war, ist bei der Rückkehr vor Überraschungen nicht sicher. Dieses Mal herrschte, hier durchaus nicht alltäglich, fast hundertprozentige Übereinstimmung mit Angela Merkel.

Der Anschlag von Berlin gab der langsam einkehrenden Weihnachtsruhe auch im Kaffeehaus etwas melancholisch Nachdenkliches, und an dieser Stelle kommt Angela Merkel ins Spiel: „Wir wollen nicht damit leben, auf all das zu verzichten: auf die Weihnachtsmärkte, die schönen Stunden mit Familie und Freunden draußen auf unseren Plätzen“ – die Worte schienen über den Tischen zu schweben, getragen von einhelliger Zustimmung, und nur einmal wagte sich ein Superschlauer hervor mit der Bemerkung: „Wären wir in Frankreich, hätte sie wenigstens auch die Kaffeehäuser erwähnt.“ Ein Einzelfall.

Insgesamt drehten die gedämpften Gespräche sich um das Gefühl, das es auslöst, wenn der Gang über den Weihnachtsmarkt und die schönen Stunden mit Familie und Freunden sich ganz unvermittelt zu einer mutigen und zudem politischen Demonstration vergrößern, und zwar „für das Leben, wie wir es in Deutschland leben wollen“ (Merkel).

So blöde sei das nicht, merkte Stammgast S., ansonsten beim Merkelrügen an vorderster Stelle, freundlich an. Wenn alltägliches Tun urplötzlich mit begründeter Furcht verbunden sei und also, wenn man davon nicht ablasse, mit Mut, dann verändere sich auch das Alltägliche selbst. „Und wenn ich keine Angst habe, ist es also unpolitisch?“, fragte der Nörgler vom Nebentisch, aber das Gespräch nahm gerade schon wieder eine andere Wendung.

Es gebe, hob nämlich Stammgast R. nur scheinbar zusammenhanglos an, in Frankfurt praktisch keine gute Gelbwurst mehr, und die Lage sei seit der Zeit vor einem Jahr, als das Gespräch ebenfalls auf Gelbwurst gekommen war, noch schlimmer geworden. Ausnahmen: ein Metzger in einem entfernten Stadtteil und ein Biohof, der quasi unerreichbar außerhalb der Stadtgrenzen liege.

Was das nun mit den Weihnachtsmärkten zu tun habe, fragte ein Nebensitzender, und R., wie immer reaktionsschnell, gab zurück: „Mit Märkten nicht, aber mit Weihnachten. Und mit mir.“

Es stellte sich schnell heraus, dass es in der Familie von R. einen Weihnachtsbrauch gibt, dessen Erwähnung, offen gesagt, der Mehrheit am Stammtisch ein Höchstmaß an Körperbeherrschung abverlangte: Gelbwurst braten. In zerlassener Butter.

R. sah in die entgeisterten Gesichter der Umsitzenden und sagte: „Ich will nicht damit leben, auf all das zu verzichten.“